Die FPÖ wollte Philippa Strache ihr Nationalratsmandat verwehren, doch diese könnte nun doch einziehen.

Es ist ein Hin und Her seit dem Wahlsonntag in der FPÖ: Zieht Philippa Strache in den Nationalrat ein oder nicht? Gestern wurde in der FPÖ Wien entschieden, dass die Gattin von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache kein Mandat bekommen würde, da Harald Stefan, der auf der Liste vor ihr gereiht war, sein Wiener Regionalwahlkreis-Mandat nicht annehmen würde und demnach jenes der Landesliste bekommen würde. Damit wäre Philippa Strache aus dem Rennen.

Stefan darf Entscheidung nicht mehr revidieren

Heute ist aber wohl alles wieder anders, wie verschiedene Medien berichten, denn Philippa Strache, die erst kürzlich durch ihr Gehalt von 9.500 Euro von der FPÖ für Aufregung sorgte, hat nun wohl doch Anrecht auf das Mandat. Wie das? Besagter Harald Stefan, Listenzweiter und auf der Liste vor ihr gereiht, habe vor all den Turbulenzen bereits sein Regionalkreis-Mandat angenommen gehabt – und könne diese Entscheidung nun nicht mehr revidieren. Damit fiele das Mandat Philippa Strache zu, die nur noch von sich selbst aus darauf verzichten könnte.

Innenministerium wird entscheiden

Die Frage lasse man nun vom Innenministerium klären, bestätigte Christine Bachofner, die Leiterin der zuständigen Magistratsabteilung 62, der APA am Dienstag Online-Berichte. Man habe die entsprechende Sitzung der Landeswahlbehörde darum auf den Mittwoch vertagt. Im Ministerium bestätigte man wiederum die Anfrage aus Wien. Man werde diese prüfen, hieß es auf APA-Anfrage. In der Wiener FPÖ wartet man nun ab. Man sei mit der Bundes- und der Landeswahlbehörde in Kontakt, hieß es dort.

Gehalt als "Social-Media-Beauftragte", nicht als Tierschützerin

Strache hat ihr Gehalt übrigens nicht als "Tierschutz-Beauftragte" bezogen, sondern offiziell als "Social-Media-Beauftragte" des Klubs. Darüber hinaus konnte die FPÖ auf APA-Anfrage nicht sagen, wie das derzeitige Arbeitsverhältnis der Ehefrau von Heinz-Christian Strache mit dem freiheitlichen Klub oder der Partei aussieht. Zuletzt war berichtet worden, sie habe 9.500 Euro monatlich verdient - selbst als sie in Karenz war, wie ein Freiheitlicher der APA berichtete.

Heinz-Christian Strache will wohl Facebook-Seite einklagen

Auch eine weiterer Post von Heinz-Christian Strache sorgte für Spekulationen: Philippa sei die Social-Media-Expertin der FPÖ gewesen, "welche unsere moderne Kommunikation (Facebook, Twitter, Instagram) auf Platz 1 in der politischen Landschaft gebracht hat", schrieb er und weiter: "Genauso wie man mir meine Fanseite heute neidig ist, welche mein persönliches Eigentum ist und ich nunmehr einklagen will!"

Eigene Liste? Kunasek glaubt nicht daran

Dass das Ehepaar Strache eine eigene Liste gründen will, glaubt der stellvertretende FPÖ-Parteichef Mario Kunasek nicht. Man müsse mit dem ehemaligen Parteichef Frieden schließen, sagte er im Ö1-"Morgenjournal". Philippa Strache habe jedenfalls für die Partei "gute Arbeit geleistet".