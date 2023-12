Der Steirer, so kann man es getrost sagen, wurde für das Show-Business geboren. Egal in welchem Bereich der Künste er den Schritt wagt, Paul Pizzera brilliert. In Sachen Authentizität und Bodenständigkeit macht er aber dabei aber keine Einbußen. Seine ehrliche und aufrichtige Art, die er sich selbst bei Themen wie psychischen Erkrankungen behält, dürfte mit ein Grund dafür sein.

Paul Pizzera kam 17. Juli 1988 im steirischen Deutschlandsberg auf die Welt. Er wuchs in Hitzendorf auf, besuchte dort auch die Volksschule. Danach ging er aufs Gymnasium Dreihackengasse im Grazer Gemeindebezirk Gries. Nach seiner Matura im Jahr 2006 und dem anschließenden Zivildienst in einem Heim der Volkshilfe Österreich in Wetzelsdorf begann er 2007 das Studium der Germanistik sowie Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz, welches er 2011 mit dem Bachelor abschloss.

Anfänge als Poetry-Slammer und Kabarettist

Bereits in seiner Schulzeit begann Paul Pizzera sich den darstellenden Künsten zu widmen und sich etwa in Theateraufführungen zu engagieren. Erste Schritte als Performer machte er im Jahr 2007, als er begann, auf Poetry-Slam-Festivals aufzutreten. Pizzeria war als Poetry-Slammer in den darauffolgenden Jahren zahlreich in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu sehen. 2011 gewann er den Grazer Kleinkunstvogel im Theatercafé Graz. Im November feierte sein erstes Solo-Kabarett-Programm "Zu wahr, um schön zu sein" Premiere.

Das alles sollte aber nur den Beginn einer erfolgreichen Karriere des Paul Pizzera bilden, der sich später vor allem auch als Musiker einen Namen machen sollte.

© Elke Mayr Paul Pizzera kann bereits auf eine stolze Karrierelaufbahn zurückblicken.

Bereits in seinen Anfangsjahren war ein Markenzeichen des Künstlers, der selbst auch Gitarre spielt, der große Anteil an musikalischen Einlagen, die im steirischen Dialekt vorgetragen wurden. Im Jahr 2015 wagte er schließlich den endgültigen Schritt in die Musik und gründete gemeinsamen mit Otto Jaus das Austropop-Duo "Pizzera & Jaus."

Die beiden konnten von Start weg überzeugen. Das erste gemeinsame Album "Unerhört solide" führte direkt die österreichischen Musikcharts an und erhielt zwei Platin-Auszeichnungen. 2016 avancierte ihre dritte Single "Jedermann" zum Nummer-1-Hit in Österreich und wurde in der Folge ebenfalls mit Platin ausgezeichnet. 2019 erschien das zweite Album des Duos "Wer nicht fühlen will, muss hören", welches abermals auf Platz 1 der österreichischen Charts einstieg. Im November 2022 folgte das dritte Album "Comedian Rhapsody", welches auf Platz 2 der österreichischen Album-Charts einstieg und vier Titel enthält, die sich in Austria Top 40 Single-Charts platzieren konnten.

Erfolge mit "Pizzera & Jaus"

Das Duo erhielt bereits fünf Amadeus Austrian Music Awards und gilt als eine der erfolgreichsten Austro-Pop-Gruppen überhaupt. Für Paul Pizzera ist das ein wahr gewordener Traum. "Auf der Bühne zu stehen und unmittelbar zu merken, was eine Zeile oder ein Akkord mit Menschen macht, die unvermittelte Ehrlichkeit, die man provozieren kann, das ist einfach wirklich das schönste Gefühl für mich", so der Künstler, der auch hinzufügt, dass er die Musikbühne gegen keine andere tauschen würde. Pizzera mischt dennoch auf verschiedenen Bühnen mit.

» Auf der Bühne zu stehen [...] ist das schönste Gefühl für mich «

© Elke Mayr Auf der Bühne zu stehen beschreibt Paul Pizzera als "schönstes Gefühl".

In dem Film "Pulled Pork", der im Herbst 2023 seinen Kinostart in Österreich feierte, hatte Pizzera sein Schauspieldebüt. "Es war eine supercoole Abwechslung und es ist einfach ein neues Gebiet, ein neuer Rayon, wo man seinen kreativen Touch ausleben darf", beschreibt Pizzera die Erfahrung im Gespräch mit News.at. Die Musik für den Film steuerte er ebenfalls bei.

Paul Pizzera als Autor

Auch als Autor überzeugte Pizzera bereits zwei Mal. 2020 hatte er sein literarisches Debüt mit "Der hippokratische Neid". 2023 erschien die Fortsetzung "Der König der Möwen". In seinem Erstlingswerk geht es um psychische Erkrankungen und Therapie. Pizzeria selbst war in Therapie, was er auch öffentlich und abseits seines Buches immer wieder thematisiert.

» Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr kreativ bin, wenn ich die Therapie mache «

"Ich hatte am Anfang auch Skepsis. Vor allem, weil ich Angst habe, dass, wenn ich die Therapie mache, ich nicht mehr kreativ bin. Aber ich wusste, es muss jetzt was passieren und das war gut so und deswegen fällt es mir so leicht darüber zu sprechen", schildert Pizzera seine Erfahrungen mit Therapie. Tabus rund um psychische Erkrankungen zu brechen und damit offen zu sein, sei ihm ein Anliegen. So findet sich auch in seinem zweiten Buch das Thema Suizid wieder.

Auch soziales Engagement ist Paul Pizzera ein Anliegen. Seit Beginn seiner Karriere unterstützt er durch zahlreiche Auftritte auf Benefizveranstaltungen diverse Charity-Aktionen für Obdachlose und Flüchtlinge sowie Organisationen wie Frauenhäuser Steiermark, Krebshilfe Steiermark oder Schule Äthiopien.