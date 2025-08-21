James Leprino: Der König des US-Mozzarellas

Als er genügend Geld gespart hatte, heiratete er und eröffnete mit seiner Ehefrau in ‚Little Italy‘ von Denver einen kleinen Lebensmittelladen mit Wurst, Käse, Brot, Gemüse und auch sonst alles für den täglichen Haushalt. Seine Spezialität war jedoch handgemachter Ricotta und Scamorza, eine Art Mozzarella. Sein Sohn James wurde 1937 geboren, als jüngstes von fünf Kindern, die alle im Geschäft mithalfen.

In den 50er-Jahren verloren die Leprinos immer mehr Kunden. In den Straßen rund um ihr Geschäft öffneten Supermarktketten neue Läden, mit denen Leprino nicht mehr konkurrieren konnte. 1950 musste er sein Geschäft schließen und verteilte seine Ersparnisse auf die Kinder. James bekam 615 Dollar. Er hatte eben die High School abgeschlossen, doch nicht genug Geld, um zu studieren.

Im Jahr vor der Schließung kamen immer mehr Kunden in das Geschäft, die nur einen Wunsch hatten – Pizza. Rückkehrende US-Soldaten aus Italien schwärmten von Pizza, und die wenigen italienischen Pizzerias kamen aus einem einzigen Grund mit der Produktion nicht nach – es gab zu wenig Käse.