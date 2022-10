In den kommenden zwei Jahrzehnten gelingen Wolfgang Ambros zahlreiche Hits. Lieder wie "Skifoan", "Es lebe der Zentralfriedhof", "Zwickt's mi", "Gezeichnet fürs Leben", "Du verstehst mi net" und viele mehr, sorgen dafür, dass sich der gebürtige Niederösterreicher langsam aber sicher den Status als "Godfather" des Austropop erarbeitet, auch wenn er selbst dies nicht so sieht. Ambros gelingt, was viele nicht schaffen: Er polarisiert, ist dabei aber äußerst erfolgreich.

In den 90ern wird es musikalisch gesehen etwas ruhiger um den Solokünstler Wolfgang Ambros, dafür erlebt er ab 1997 zusammen mit Georg Danzer und Rainhard Fendrich als "Austria 3" einen weiteren Höhenflug.

Ursprünglich wollen Ambros, Danzer und Fendrich bloß anlässlich einer Benefizveranstaltung für Obdachlose gemeinsam auftreten. Der große Zuspruch des Publikum veranlasst die drei Austropop-Stars jedoch dazu, auch weiter zusammenzuarbeiten und auf Konzerten ihre jeweils größten Hits zum Besten zu geben. "Austria 3" existiert bis ins Jahr 2006, kurz darauf erkrankt Georg Danzer an Lungenkrebs und stirbt ein Jahr später.

Nach Danzers Tod wird immer wieder über ein Revival nachgedacht, nicht nur aufgrund eines Streits zwischen Ambros und Frendrich, der inzwischen beigelegt wurde, kommt es jedoch nie dazu. Immerhin: Im Jahr 2013 treten die beiden gemeinsam am 30. Wiener Donauinselfest auf und präsentieren einige Lieder von "Austria 3".

Im Jahr 2011, Wolfgang Ambros steht damals kurz vor seinem 60. Geburtstag, veröffentlicht er seine Autobiografie. Es sei ein Wunder, dass es ihn überhaupt noch gibt, meint er damals. "Katzen haben sieben Leben - ich habe offenbar zwölf." Im Buch erzählt er unter anderem, dass er im Alter von ungefähr zwei Jahren fast in einer Regentonne ertrunken wäre. Ein paar Jahre später habe er Tollkirschen gegessen. Auch Unfälle mit dem Roller, Auto oder als er von der Leiter stürzte, hätten ihn nicht ins Grab gebracht. Auch schwere Krankheiten wie Malaria und Krebs hat Wolfgang Ambros im Laufe seines Lebens besiegt. In den letzten Jahren hat er vor allem mit seiner lädierten Wirbelsäule zu kämpfen, nach einer OP ist er auf einen Gehstock angewiesen.

Wolfgang Ambros privat

So erfolgreich Wolfgang Ambros' musikalische Karriere verläuft, so turbulent ist sein Privatleben. Im Jahr 1972, kurz nach seinem Durchbruch mit "Da Hofa", heiratet der damals 20-Jährige seine Freundin Christl. Hauptsächlich, um drei Tage Urlaub vom Bundesheer zu bekommen, wie sich "Wolferl" in seiner Biografie erinnert. Auf dem Papier besteht die Ehe bis Anfang der 80er-Jahre, das Paar lebt da aber schon etliche Jahre getrennt.

Langjähriges Eheglück mit Margit

Am 19. März 1982 heiratet Wolfgang Ambros Margit Cermak. Einen Monat später kommt der gemeinsame Sohn Matthias zur Welt. Die Ehe hält lange, aber nicht für immer. Im Jahr 2004 trennt sich Margit nach 22 gemeinsamen Jahren. Es soll bereits gekriselt haben, als sich die Künstlerin in den neun Jahre jüngeren Philipp Hornstein, der in einem News-Interview öffentlichkeitswirksam über die Beziehung plaudert, verliebt, ist die Ambros-Ehe aber definitiv zu Ende.

© imago images/SKATA Wolfgang und Margit Ambros im Jahr 2003

Anne Reger, die Mutter seiner Zwillinge

Die Scheidung von Margit folgt erst neun Jahre später im Jahr 2012. Da ist Wolfgang Ambros schon längst mit Anne Reger liiert. Die Sozialpädagogin aus Bayern ist einige Jahre jünger als der Liedermacher und macht ihn im Mai 2010 im Alter von 58 Jahren nochmals zum Vater, als sie die Zwillinge Rosalie und Sebastian zur Welt bringt. Was zunächst wie die Erfüllung eines Traums aussieht, endet ernüchternd. "Seit die Kinder auf der Welt waren, war nichts mehr los mit uns zwei. Sie hat jede Nacht bei den Kindern geschlafen. Wir waren wie entfernte Bekannte, kein Liebespaar mehr", erklärt Wolfgang Ambros 2015 im Gespräch mit Claudia Stöckl bei "Frühstück bei mir".

Im Oktober 2013 verlässt Anne Reger den Austropop-Star. Zunächst sieht es so aus, als könnte man ein Patchwork-Glück aufrecht erhalten, denn als Wolfgang Ambros im Juli 2015 das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhält, begleitet ihn nicht nur seine neue Freundin Uta Schäfauer. Auch seine Kinder Matthias, Rosalie und Sebastian sowie seine Ex-Freundin Anne sind mit dabei.

© imago images/SKATA Juli 2015: Uta Schäfauer, Wolfgang Ambros, Matthias Ambros, Anne Regener, Rosalie und Sebastian

Zwischenzeitlich lebt Ambros mit seiner Ex-Freundin, deren Ehemann, einem Hotelchef, und den gemeinsamen Zwillingen unter einem Dach. Zwar sei Annes geheime Hochzeit "ein Schock" für ihn gewesen, inzwischen sei man aber "auf dem Weg zu einer perfekten Patchwork"-Familie erklärt Ambros im Ö3-Frühstück.

In der Sendung "Vera" mit Vera Russwurm klingt die Sache im März 2022 nicht mehr so harmonisch. Er habe keinen Kontakt mehr zu seinen Zwillingen, sie hätten sich von ihm entfremdet, erzählt er der ORF-Talkmasterin. "Ich hoffe, dass sich das mit Eintreten der Pubertät ändert", gibt sich der Sänger aber trotz allem optimistisch.

Neues Glück mit Uta Schäfauer

Seit Juli 2014 ist Wolfgang Ambros mit Uta Schäfauer liiert. Man kennt einander schon lange, im Gespräch mit Claudia Stöckl bezeichnet sie der Austropop-Star als "meine Gelegenheitsliebe seit 30 Jahren". "Sie war schon davor die Einzige, die wirklich da war, als ich nach meiner Operation ins tiefste Loch gefallen bin. Da ist sie gekommen, wann immer sie konnte", sagt er in "Frühstück bei mir".

© imago images/SKATA Spätes, großes Glück: Wolfgang Ambros hat mit Uta Schäfauer nochmals die große Liebe gefunden.

Am 17. Februar 2017 schließen Wolfang Ambros und Uta Schäfer offiziell den Bund fürs Leben. Am Standesamt seines Wohnorts Waidring in Tirol (Bezirk Kitzbühel) gibt sich das Paar das Jawort. Als Ambros' Trauzeuge fungiert sein Freund Heinz Kienpointner, der frühere Langzeit-Bürgermeister von Waidring. Der Ort im Pillerseetal ist seit Jahrzehnten einer der Lebensmittelpunkte des gebürtigen Niederösterreichers. Im Jahr 2010 hat er schließlich seinen Hauptwohnsitz in die Tiroler Gemeinde verlegt.