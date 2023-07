Gernot Kulis hat sich in die Herzen der Österreicher telefoniert: Neben seinen Bühnen-Live-Auftritten ist er berühmt für seine Telefonscherze. Keine Privatperson, kein Amt und auch kein Prominenter können sich sicher sein, dass Kulis als "Ö3 Callboy" nicht eines Tages bei ihm anruft. Dabei dehnt er gekonnt die Grenzen des Humors aus, aber überschreitet sie nicht. Hierbei kommt ihm ein weiteres Talent zur Hilfe: Kulis ist einer der besten Stimmenimitatoren Österreichs. So sind seine Parodien von Hans Krankl, Armin Assinger oder Ivica Vastic fast schon legendär.

Gernot Kulis' sportliche Kindheit und Jugend

Gernot Kulis wuchs als Jüngstes von vier Geschwistern in der beschaulichen Gemeinde St. Paul in einer Gemeindewohnung auf. Sein Vater war Zimmermann. Er selbst beschreibt seine Kindheit als traumhaft. Fast täglich sei er draußen unterwegs gewesen und hätte viel Zeit auf dem Fußballplatz sowie auf der Skipiste und zugefrorenen Teichen verbracht.

Bis zum 14. Lebensjahr drückte der Komödiant am Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal die Schulbank. Dann erfolgte ein Wechsel an das Grazer Internat HIB Liebenau. Dieses schloss er mit der Matura ab. Im Anschluss erhielt er erste Einblicke ins Mediengeschäft, indem er bei Privatradiosender Antenne Steiermark hinter die Kulissen blickte und schließlich auch zum Mikrofon griff.

Parallel dazu blieb er sportlich sehr aktiv. Sein Berufswunsch war Fußballprofi. Kulis wurde Spieler der Nachwuchsmannschaft des SK Sturm Graz. Eine sportliche Karriere sah er dort allerdings nicht, weswegen ein Wechsel in die Regionalliga zum TSV Hartberg folgte. Über viele Jahre hinweg blieb er dem Verein treu.

Sein fußballerisches Talent konnte Gernot Kulis auch in der ORF-Sendung "Das Match" beweisen. Die beiden Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska trainierten dabei zahlreiche Prominente wie Harry Prünster, Serge Falck, Oliver Polzer oder Leo Hillinger. Kulis wurde dabei von Krankl als "Zauberer" tituliert.

Bei Gernot Kulis dreht sich alles um Comedy

1999 wechselte Kulis zum dritten Hörfunkprogramm des Österreichischen Rundfunk (Ö3) und war dort von Dezember 1999 bis Juni 2017 in der Programmgestaltung als Autor tätig. Einen kleinen Ausflug in die Musik machte der Comedian 2002. Im Sommer jenen Jahres eroberte er als Prof. Kaiser mit Lukas Rupp alias Schüler Mayerhofer die nationalen Musikcharts. Das Duo brachte den Sommerhit "Was is' mit du?" heraus.

Im März 2011 fand die Uraufführung seines ersten Soloprogramms unter dem Titel "Kulisionen" statt. Kaum ein anderes Kabarettprogramm durfte so viele Erfolge feiern wie dieses. Mit ihm erfand Kulis eine neue Kabarettform in Österreich. Hierfür vermischte er klassische Kabarettbestandteile mit dem Witz und der Energie der Stand-up-Comedy. Inspirationen für die Geschichten in der Bühnenshow holte sich Kulis aus seinem eigenen Leben. Dieses Prinzip hat er sich bei seinen weiteren Comedy-Programmen beibehalten. Die Festanstellung bei Ö3 gab Kulis im Juli 2017 auf, um dort als freier Mitarbeiter tätig zu sein.

Parodien mit Comedy-Hirten und Ö3-Callboy

2004 trat die Kabarettgruppe Comedy Hirten erstmals live auf. Neben Gernot Kulis selbst bringen Peter Moizi, Herbert Haider, Rolf Lehmann und Christian Schwab (ersetzt Marion Petric) das Publikum zum Lachen. Ihre Auftritte sind ebenfalls auf dem Radiosender Ö3 zu hören. Im Rahmen der Show parodieren die Comedians zahlreiche Promis, was dem Programm inzwischen Kultstatus bescherte. Mindestens ebenso legendär ist der Ö3 Callboy, der scherzhafte Anrufe bei Ämtern, Prominenten und Privatpersonen macht. Schon bei Antenne Steiermark versuchte sich Kulis in Telefonstreichen, was ihm den Namen "Nervensäge am Rohr" einbrachte.