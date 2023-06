Nina Tomaselli sitzt seit 2019 für die Grünen im Österreichischen Nationalrat. Dort ist sie Sprecherin für Finanzen, Kontrolle, Wohnen und Bauen. Von 2014 bis 2019 war Tomaselli Abgeordnete im Vorarlberger Landtag und von 2019 bis 2022 stv. Bundessprecherin der Grünen. Einen Namen machte sich das "grüne Energiebündel" (Salzburger Nachrichten) bzw. die "grüne Kampfmaschine" (Falter) durch ihre Arbeit im Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre.

Gescheiterte Austronautinnen-Karriere

Tomaselli wurde am 16. April 1985 in Feldkirch (Vorarlberg) geboren. In der laut Tomaselli "schönsten Stadt der Welt" hat sie bis heute ihren Lebensmittelpunkt. Von 1991 bis 1995 besucht Tomaselli die Volksschule in Frastanz (Bezirk Feldkirch) – mit der festen Überzeugung, nach der Schule Astronautin zu werden, wie sie einst dem Falter erzählte. Von der Volksschule in Frastanz wechselt sie aufs Gymnasium in Feldkirch (Unterstufe). Ihre Matura absolviert die Feldkirchnerin 2004 in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Rankweil (Bezirk Feldkirch). Während sich der Astronautinnen-Traum in Luft auflöste, sagten Klassenkamerad:innen der meinungsstarken Schülerin und zeitweiligen Klassensprecherin schon damals nach, sie habe das Zeug zur Politikerin.

Von Vorarlberg wechselt die Politikerin ins spe zum Studium nach Innsbruck und studiert dort Volkswirtschaftslehre, Geschichte, Wirtschaftspädagogik und Politikwissenschaften. Das Studium der Volkswirtschaftslehre schließt sie 2011 ab. Ihr Diplomarbeitsthema wird ihr wohl später in ihrer Arbeit bei den Grünen das ein oder andere Mal wiederbegegnet sein: "Besteuerung von Kraftstoffen und die Problematik des 'Tanktourismus' in der Europäischen Union". 2014 beginnt die Volkswirtin das PhD Programm Economics an den Universitäten Innsbruck und Linz.

Tomasellis Arbeit in der väterlichen Tischlerei

Während des Studiums verdient sich Tomaselli als Kellnerin in Hotels und auf Zeltfesten etwas dazu, von 2008 bis 2011 arbeitet sie als Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte der Universität Innsbruck. Nach ihrem Abschluss nahm die Vorarlbergerin eine Stelle im Vertriebscontrolling an, ehe sie 2013 als Kaufmännische Angestellte in die Tischlerei ihres Vaters Michael Tomaselli wechselt.

Zunächst zögerlich, dann mit Schwung

Laut eigenen Angaben sei ihr Einstieg in die Politik relativ unspektakulär, relativ ereignislos abgelaufen. Weniger aus parteipolitischen Ambitionen, sondern über Freund:innenschaften gründete sie 2010 die Gemeindegruppe "Grüne und Parteifreie Frastanz" mit, die bei den ersten Gemeinderatswahlen aus dem Stand fast 12 Prozent schafft. Ihr ehemaliger Schulkollege hatte Tomaselli zuvor um Unterstützung gebeten. Auch ihr Vater, jahrelanger ÖVP-Wähler, begeistert sich fortan für die Grünen. Erst zwei Jahre nach ihrem Wahlerfolg tritt Tomaselli den Grünen bei, dann aber mit Schwung: Schon 2014 wird sie in den Landesvorstand der Vorarlberger Grünen und im selben Jahr als jüngste weibliche Abgeordnete in den Landtag gewählt. Dort fungierte sie in einer Koalition mit der ÖVP als stellvertretende Klubobfrau.

Nach ihrem Landtagsmandat findet Tomaselli ihren Weg in die Bundespolitik. Sie gilt damals als Teil einer neuen Generation von Grünen-Politiker:innen. Bereits 2017, nach einer krachenden Niederlage der Grünen bei den Nationalratswahlen, gründete sie gemeinsam mit weiteren Nachwuchshoffnungen wie Stefan Kaineder, Peter Kraus und Lara Köck das "Next Generation Lab", um die Grünen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. 2018 wird die Feldkirchnerin zur stellvertretenden Parteichefin gewählt und kandidiert 2019 Spitzenkandidatin der Vorarlberger Grünen für den Einzug in den Nationalrat – mit Erfolg.

Im Nationalrat ist sie, wiederum in einer Koalition mit der Volkspartei, Sprecherin für Finanzen, Kontrolle, Wohnen und Bauen. Einen Namen machte sich Tomaselli auch als (lautstarke und wortgewaltige) Kritikerin der ÖVP im Ibiza-U-Ausschuss sowie im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Ihre Funktion als Vizeparteichefin übergab Tomaselli im Juni 2022 an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler – laut Parteichef Werner Kogler, um sich besser auf die Arbeit im U-Ausschuss konzentrieren zu können.