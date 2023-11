Inhaltsverzeichnis

Ganz ohne Plastik geht's halt einfach nicht: Gerade bei Produkten wie Müllsäcken hat sich das Material bewährt. Der große Nachteil ist allerdings, dass einmal hergestelltes Plastik zu etwa 79 Prozent in der Umwelt verbleibt. Lediglich neun Prozent werden derzeit recycelt. Das Hamburger Start-up Wildplastic erkennt Plastik als Wertstoff an und hat es sich deshalb zur Mission gemacht, sogenanntes wildes Plastik aus der Umwelt in jenen Ländern einzusammeln, die über kein ausreichendes Abfallsystem verfügen. Dadurch soll die Umwelt von Plastikmüll befreit werden, zudem werden über 60 Prozent CO2 eingespart. Anschließend wird das wilde Plastik sortiert, gereinigt und zu Granulat verarbeitet, das zur Herstellung von Müllsäcken ("Wildbags") verwendet wird. Zum B2B-Kundenstamm des Hamburger Start-ups zählen Otto Versand und die Hermes Group.

Gebäudesanierung: Ecoworks

Damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann, müssen Millionen von Gebäuden in den nächsten Jahren grundsaniert werden. Erklärtes Ziel des Berliner Start-ups Ecoworks ist es, Gebäudesanierung so einfach wie möglich zu machen und dabei CO2-Emissionen im Gebäudesektor zu reduzieren. Derzeit ist dieser für etwa 16 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Kernprodukt des Start-ups sind vorgefertigte Elemente für Fassade und Dach: Die industriell hergestellten Holzrahmenkonstruktion werden aus nachhaltigen Dämmstoffen gefertigt und verfügen über eine integrierte Gebäudetechnik und neue Fenster. Energieineffiziente Gebäude können so innerhalb weniger Wochen zu Plusenergiehäusern werden. Das Start-up plant, durch serielle Sanierung von Bestandsgebäuden bis 2045 etwa eine Gigatonne an CO2-Emissionen einzusparen.