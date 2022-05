Adele Neuhauser: Die Tatort-Schauspielerin mit Herz

Steckbrief Adele Neuhauser

Name: Adele Neuhauser

Adele Neuhauser Geboren am: 17. Jänner 1959 in Athen, Griechenland

17. Jänner 1959 in Athen, Griechenland Wohnt in: Wien

Wien Ausbildung: Schauspielschule Krauss in Wien

Schauspielschule Krauss in Wien Beruf: Schauspielerin

Schauspielerin Familienstand: geschieden

geschieden Kinder: Sohn Julian Pajzs (Jazzmusiker und Filmkomponist)

Wer ist Adele Neuhauser?

Die Schauspielerin Adele Neuhauser ist einem Millionenpublikum aus der Erfolgsserie "Tatort" als Majorin Bibi Fellner an der Seite von Chefinspektor Moritz Eisner bekannt. Diese Rolle spielt sie seit dem Jahr 2011. Ihr Fernsehdebüt war im Jahr 1978, und zwar in der satirischen Krimireihe "Kottan ermittelt". Da spielte Neuhauser in der Folge "Nachttankstelle" mit.

© imago images/SKATA November 2010: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer präsentieren ihren 1. gemeinsamen "Tatort"-Fall "Ausgelöscht"

Wo liegen ihre Wurzeln?

Das Elternhaus der "Tatort"-Schauspielerin befindet sich in Athen. Dort wurde sie am 17. Jänner 1959 geboren. Sie ist die jüngste von drei Geschwistern mit zwei älteren Brüdern, einer von ihnen ist inzwischen verstorben. Adele Neuhauser war gerade vier Jahre alt, da zogen ihre Eltern nach Wien - und Neuhauser musste mit. Die Sehnsucht nach Griechenland sollte Neuhauser für Jahrzehnte prägen. Als die Eltern sich scheiden ließen, blieb Neuhauser alleine bei ihrem Vater zurück. Im Erwachsenenalter lebte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann, dem Regisseur Zoltan Paul, in einem ehemaligen Bahnhofsrestaurant in der bayerischen Ortschaft Polling. Inzwischen lebt Adele Neuhauser längst wieder in Wien. Von ihrem Mann Zoltan Paul ließ sie sich zweimal scheiden. Sie ist mit ihm aber weiterhin freundschaftlich verbunden.

War Adele Neuhauser die Schauspielerei in die Wiege gelegt?

Zumindest Kunst und Kultur waren im Elternhaus ein wesentlicher Bestandteil. Der Großvater war ein akademischer Maler. Die Großmutter hat Gobelins und Kasperlfiguren angefertigt. Sie war noch nicht einmal zehn, da wollte Adele Neuhauser bereits auf die Bühne. Sie begann eine Ballett-Ausbildung, doch aus einer Karriere als Ballerina wurde nichts - dafür sorgte ein Riss der Achillessehne mit anschließender Operation. Es folgte der erste von mehreren Selbstmordversuchen, der letzte in ihrem 21. Lebensjahr. Ihr Leben hatte immer wieder tragische Züge. Oder, wie der Titel von Adele Neuhausers Autobiografie heißt: "Ich war mein größter Feind!"*

Wie haben diese Erlebnisse die Philosophie der "Tatort"-Darstellerin beeinflusst?

In Interviews spricht Adele Neuhauser darüber, wie wichtig es ist, das Thema Depression und Suizid zu enttabuisieren. Der Webseite "kontrast.at" sagte sie im April 2021: "Ich glaube, dass man mehr darauf aufmerksam machen müsste, dass es kein Makel ist, wenn man sich einsam fühlt. Wenn man Angst hat und traurig ist. Es gibt so viele Stellen, wo man Hilfe finden kann. Das können Freunde und Familie sein, aber manchmal kann es auch gut sein, eine neutrale Person zu kontaktieren."

© imago images/SKATA Ein eingespieltes Team: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer

Ist Bibi Fellner Adele Neuhausers erste Tatort-Rolle?

Nein. 1989 spielte Adele Neuhauser erstmals in einem "Tatort" mit. Es folgten Rollen in zahlreichen Krimiserien: so zum Beispiel in "Polizeiruf 110", "SOKO München", "Großstadtrevier" oder auch im "Landkrimi". In "Vier Frauen und ein Todesfall" spielt sie eine der Hauptfiguren. Der erste "Tatort" gemeinsam mit Schauspielerkollege Harald Krassnitzer wurde am 6. März 2011 ausgestrahlt. Hier wurde Bibi Fellner als neue Kollegin von Moritz Eisner eingeführt. Bibi Fellner wird auf der Homepage des Tatort als "in die Jahre" gekommen und "mit einem Hang zum Jägermeister" beschrieben. Also als eine vom Leben gezeichnete Person. Adele Neuhauser sieht ihr eigenes Leben positiver, gibt der Tragik aber einen festen Platz darin. Sie sagt: "Immer, wenn es schmerzhaft war, ist es gut geworden. Alles Tragische hatte immer seine Konsequenz im Positiven."

© imago images/Rudolf Gigler 2014: Adele Neuhauser in ihrer Rolle als Bäuerin Julie Zirbner aus "Vier Frauen und ein Todesfall"

Geht Adele Neuhauser auch abseits des Fernsehens und des Tatorts ihrem Schauspielberuf nach?

Als Theaterschauspielerin stand Adele Neuhauser in vielen Städten in Deutschland und Österreich auf der Bühne. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie zwischen 1976 und 1978 an der Schauspielschule Krauss in Wien. Diese Ausbildung begann sie mit dem 16. Lebensjahr, und zwar heimlich, ohne das Wissen ihrer Eltern. Am Stadttheater Regensburg spielte sie im Jahr 1998 die Rolle des Mephisto in einer Faust-Inszenierung. Insgesamt blieb sie sieben Jahre dort.

Übrigens: Als Adele Neuhauser ihren Sohn Julian bekam, war es ihr damaliger Ehemann, der überwiegend auf das Kind aufpasste. Adele Neuhauser war als Schauspielerin hingegen oft auswärts unterwegs, und das teils über Wochen hinweg. News erzählte sie 2012 in einem Interview, ihr Mann habe zu ihr gesagt, "dass ich in erster Linie Schauspielerin und in zweiter Linie Mutter bin. So bin ich wieder eingestiegen in den Beruf, auch weil wir das Geld zum Leben brauchten". Der Umstieg von der Theaterbühne zum Fernsehen hatte übrigens auch Wurzeln in einer Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit. Sie habe ihre eigene Spielweise nicht mehr ertragen können, sagte sie 2014 in einem Interview für den "Kurier".

© imago images/Viennareport Adele Neuhauser

Wie ist das Verhältnis von Adele Neuhauser zu ihrem Sohn?

Die "Tatort"-Schauspielerin hat gemeinsam mit ihrem ehemaligen Ehemann Zoltan Paul einen Sohn: Julian Pajzs. Der wurde 1987 geboren und wuchs in Polling auf. Er absolvierte das Studium der Jazzgitarre in Graz und Weimar, arbeitet als Filmkomponist und ist mit zwei erfolgreichen Bands unterwegs: der Punk-Jazzband Edi Nulz und der Prog-Rock-Band Peropero. Sein Verhältnis zu seiner Mutter gilt gemeinhin als ausgesprochen herzlich und offen. Auch die beiden Scheidungen nimmt er seinen Eltern dem Vernehmen nach nicht übel. Seine Kindheit beschreibt er in Interviews gerne als "idyllisch".

© imago images/Rudolf Gigler 2019: Adele Neuhauser mit ihrem Sohn Julian Pajzs

Woraus zieht sie ihre Kraft für die Herausforderungen des Lebens?

Adele Neuhauser ist ein sehr naturverbundener Mensch. Seit ihrer Kindheit liebt sie ausgedehnte Wanderungen und Spaziergänge im Grünen. Besuche in Gutenbrunn im Waldviertel bei ihren Großeltern boten der zukünftigen "Tatort"-Schauspielerin ausreichend Gelegenheiten dafür. Bis heute hat Adele Neuhauser eine enge Beziehung zum Waldviertel: "Weil es so mystisch ist", wie sie in zahlreichen Interviews sagt. Bei einem dieser Spaziergänge begegnete sie einer Fee, einem mit bloßem Auge nur schwer nachvollziehbaren Lichtwesen. Für die junge Adele Neuhauser wurde das zu einem bis heute nachwirkenden Schlüsselerlebnis. Es sei das Wissen um die Existenz dieser Wesen und somit das Wissen um eine andere Realität, welches einen beruhigenden Einfluss auf sie habe, gibt Neuhauser in Interviews zu Protokoll.

Wie geht die über 60-Jährige mit dem Alter um?

Es geht ihr sehr gut damit. Man kann sogar sagen: Noch nie war sie so im Reinen mit sich selbst wie jetzt. Inzwischen ist sie auch "Omama" einer Enkeltochter, ein lange gehegter Wunsch ging damit in Erfüllung. Beruflich ist sie weiterhin voll aktiv. Sie engagiert sich für soziale Gerechtigkeit, etwa indem sie in Werbekampagnen das Wiener Sozialprojekt "Augustin" unterstützt. Und sie steht zu ihrem Alter und den Falten, die es bringt: "Ich glaube einfach, dass man sich nach wahren Gesichtern sehnt und nicht immer nur das Aalglatte, die Püppchen aus Hollywood sehen will", sagte sie dazu in einem News-Interview aus dem Jahr 2014.