Vera Russwurm: Vom "Tritsch-Tratsch-Girl" zur ORF-Talk-Ikone

Freitagabend, 21.20 Uhr. Für viele Fernsehzuschauer:innen startet ein Pflichttermin. Vera Russwurm begrüßt in ihrer Sendung "Vera" auf ORF 2 wöchentlich Prominente und Nicht-Prominente, um mit ihnen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten und Lebenswege zu sprechen. Die Sendung wird im Wiener Metropol, das ihr Ehemann Peter Hofbauer betreibt, aufgezeichnet.

Am Freitagabend führt Vera Russwurm durch ihre TV-Sendung "Vera"

"In Zeiten, in denen das Internet dem Fernsehen den Rang abzulaufen scheint, ist es für mich eine große Motivation, dem Publikum zu zeigen, dass auch das Fernsehen noch genügend Interessantes zu bieten hat - und dass es sich vor allem am Freitag um 21.20 auszahlt, den Sender ORF 2 zu wählen", meint Vera Russwurm schmunzelnd gegenüber News.at.

Vera Russwurms Erfolgsgeheimnis

Wie erklärt sich Vera Russwurm, die seit 1979 beim Fernsehen tätig ist, ihren anhaltenden Erfolg? "Vermutlich, weil ich ein TV-Leben lang ich selbst geblieben bin, dadurch auch authentisch rüberkomme und weil ich das, was ich mache, auch kann. Klingt vielleicht komisch, aber sich hinzusetzen und irgendwas zu reden oder zu fragen, macht noch keinen Talkmaster", meint Russwurm. Natürlich gebe es auch einige Grundvoraussetzungen, die man - egal ob große TV-Show oder Talksendung - mitbringen sollte: "Spontaneität, ehrliches Interesse an anderen, Charme und eine ordentliche Portion Mutterwitz."

Dies alles sei wichtig, mache aber noch nicht ihren anhaltenden Erfolg aus. "Da geht's auch um Fleiß, ums 'Dranbleiben', was das Publikum interessiert - das ändert sich ja auch mit dem Zeitgeist", erklärt Vera Russwurm. Im Falle einer Talkshow komme auch noch gute Vorbereitung hinzu. "Nur wenn mein Gegenüber das Gefühl bekommt, dass ich mich auch wirklich über seine Sache informiert habe, gibt es die Chance, dass er/sie auch Unerwartetes preisgibt und sich öffnet", so die Talkmasterin.

Ganz wichtig ist Vera Russwurm folgende Feststellung: "Ein TV-Talk ist eben kein Interview. Da muss auch Platz für Blödeleien bleiben, für das Abbiegen in Seitengassen, für eine spontane Aktion - was auch immer."

Wie kritikfähig ist Vera Russwurm? "Ich nehme jederlei Kritik an, sofern sie nicht populistisch oder gehässig ist. Für eine ehrliche, fundierte und für mich nachvollziehbare Kritik bin ich sogar dankbar. Schließlich kann man immer noch dazulernen", erklärt die ORF-Talk-Ikone.

Vera Russwurms Kindheit

Vera Russwurm wurde am 7. November 1959 in Wien geboren. Ihre Mutter war Zahnärztin, ihr Vater Architekt. Als wichtigste Werte, die sie von ihrem Elternhaus mitbekommen hat, nennt sie Liebe, Humanität und Ehrlichkeit. Sie erinnert sich: "Ich war ein sehr glückliches Kind, dank meiner Eltern, die mir eine wunderbare Ehe vorgelebt haben, dank meiner beiden sehr lieben Omas und dank meines großen Bruders, der genauso war - und ist -, wie man sich einen großen Bruder im besten Fall vorstellt: Er hilft der kleinen Schwester in allen möglichen und unmöglichen Situationen."

"Meine Eltern ließen uns Kinder so ziemlich alles lernen, worauf wir Lust hatten", erzählt Vera Russwurm. Mit einer Ausnahme: Reiten. Sie hätte es gerne lernen wollen, doch ihre Mutter hat es aus Angst vor schweren Unfällen verboten. "Also habe ich mich in der Volksschule und in der Unterstufe aufs Geräte-Turnen konzentriert, das ich mit großer Leidenschaft, aber nicht übermäßig erfolgreich ausgeübt habe", erinnert sich die dreifache Mutter.

Ein Jahr nach der Matura am Döblinger Billroth-Gymnasium im Jahr 1977 machte Vera Russwurm einen zusätzlichen Abschluss an der Memorial High School in Texas. Nach ihrem USA-Aufenthalt begann sie ein Medizinstudium, das sie 1988 mit ihrer Promotion abschloss.

TV-Karriere statt Leben als Ärztin

Als Ärztin hat die studierte Medizinerin jedoch niemals praktiziert. 1979 stieg Vera Russwurm als "Tritsch-Tratsch-Girl" beim ORF ein. Zu verdanken hatte sie dies ihrem Vater, der sie per Postkarte zum Casting anmeldete. Als sie auf die Frage, was sie hier wolle, mit einem schlichten "Nix!" antwortete, hatte sie den Job und trat an der Seite von Joki Kirschner im ORF-Hauptabend auf.

Der ORF strahlte die Show, die eine Mischung aus Promi-Talk, Lebenshilfe und Quiz mit Studiogästen war und regelmäßig für Rekordquoten sorgte, von 1979 bis 1984 aus. Vera Russwurm durfte als "Tritsch-Tratsch"-Mädchen in jeder Sendung vier Minuten lang zu einem Thema ihrer Wahl sprechen und wurde dabei rasch zum Publikumsliebling.

Vera Russwurms Karriere nahm Fahrt auf. Von 1979 bis 1982 arbeitete sie als Ö3-Moderatorin, ab 1984 bei der "Kronen Zeitung". Sie moderierte zudem die wöchentliche ORF-Jugendsendung "Okay".

Denkt Vera Russwurm manchmal darüber nach, wie es gewesen wäre, als Ärztin zu ordinieren? "Nein, das imaginiere ich nicht, weil ich sehr glücklich bin mit dem, was ich beruflich mache. Allerdings bin ich schon zwei Monate vor dem Beginn meines Studiums als 'Tritsch-Tratsch-Girl' in die Branche gerutscht und habe auch sehr lange meinen ursprünglichen Wunsch, Ärztin zu werden, verfolgt. Moderatorin, Showstar oder Talkmasterin zu werden, war damals überhaupt nicht in meinem Kopf", sagt sie heute.

Vera Russwurms Erfolg in Deutschland

Noch während ihres Medizinstudiums wurden auch die deutschen Nachbarn auf Vera Russwurm aufmerksam. 1986 präsentierte sie zusammen mit Hans Jürgen Bäumler die ZDF/ORF-Koproduktion "Was wäre wenn". Die gebürtige Wienerin avancierte dadurch nicht nur zur jüngsten Showmasterin im deutschsprachigen Raum, sondern war in der damaligen Zeit auch eine der wenigen Frauen in diesem Metier. Weitere große TV-Shows, wie "Hallo Fernsehen" oder "Familienfest", die sowohl in Deutschland als auch in Österreich ausgestrahlt wurden, sollten folgen.

"Beruflich waren die größten Herausforderungen sicherlich die großen 100-minütigen Live-Shows, die ich in den 80ern und 90ern im ORF, in der ARD und im ZDF moderiert hab. Meist waren das Koproduktionen zwischen dem ORF und einem deutschen Sender - mit damals noch rund 30 Millionen Menschen vorm Schirm", erinnert sich Vera Russwurm.

Wer vor Mitte der 80er geboren wurde, erinnert sich wohl noch an Joachim Fuchsbergers Spielshow "Ja oder Nein", bei der Vera Russwurm von 1990 bis 1994 neben Alice Schwarzer, Sepp Maier und Thomas Hegemann dem Rateteam angehörte.

Der Aufstieg zur ORF-Talk-Ikone

Im Jahr 1994 gründete Vera Russwurm zusammen mit ihrem Ehemann Peter Hofbauer und ihrem Bruder Heinz Russwurm die TV-Produktionsgesellschaft "Hofpower", die zunächst ausschließlich die ORF-Talkshow "Vera", die elf Jahre lang wöchentlich ausgestrahlt wurde, produzierte.

2007 startete mit "Vera exklusiv" eine neue Sendereihe, die die Moderatorin auf der Spur nach neuen Geschichten und Gästen durch ganz Europa führte. 2013 folgte die Sendung "Vera bei...", in der Russwurm Prominente in ihrem Zuhause besuchte. 2016 startete "VERA. Das kommt in den besten Familien vor". Für das Format besuchte die TV-Journalistin Menschen, die von ihren persönlichen Schicksalsgeschichten erzählen. Seit 2019 läuft die Sendung unter dem Titel "Vera".