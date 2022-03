Was wurde aus Larissa Marolt?

Steckbrief Larissa Marolt

Name: Larissa Antonia Marolt

Larissa Antonia Marolt Geboren: Am 10. Juli 1992 in Klagenfurt

Eltern: Heinz Anton Marolt und Elke Marion Stampfer

Aufgewachsen in: St. Kanzian am Klopeiner See

Sternzeichen: Krebs

Beruf: Schauspielerin, Model und Hotelbesitzerin

Geschwister: eine Schwester, zwei Brüder

eine Schwester, zwei Brüder Größe: 1,77 m

Larissa Marolt: Aufgewachsen in Kärnten

Geboren wurde Larissa Marolt 1992 als zweite von insgesamt vier Geschwistern in Klagenfurt und wuchs gemeinsam mit ihrer Schwester und zwei Brüdern sowie den Eltern in St. Kanzian am Klopeiner See auf. Der Vater, Heinz Anton Marolt, ist ein ehemaliger FPÖ-Politiker und Hotelier.

© imago images/Eventpress Larissa Marolt mit Vater Heinz Anton Marolt und Schwester Lisa Marie im Jahr 2014

Verbundenheit mit der Heimat

Nach wie vor ist Larissa Marolt sowohl mit der Familie als auch mit dem Klopeiner See ("Ich liebe meine Heimat!") und auch mit der Hotellerie eng verbunden, in letztere wurde sie schon von klein auf eingebunden und vor Jahren stieg sie dann auch selbst ein und erwarb gemeinsam mit ihrem Vater ein weitere Hotel, ebenfalls am Klopeiner See.

» Ich denke, sie würden mich als humorvoll, spontan und cool beschreiben. «

© imago images / Future Image Larissa Marolt mit Mutter Elke Marion Stampfer, Schwester Lisa Marie Marolt, Bruder Moritz Marolt und Vater Heinz Anton Marolt

Larissa Marolt und ihre Geschwister

Auch zu ihren Geschwistern pflegt Larissa Marolt ein enges Verhältnis, wie sie News.at erzählt. Zwar hatte zwar jedes der Marolt-Kinder einen anderen Charakter, aber jeder habe "den anderen so geliebt und respektiert, wie er eben ist, mit allen Stärken und Schwächen", so Marolt über ihr Elternhaus, in dem Toleranz und ein friedliches Miteinander groß geschrieben worden seien. Und wie würden die Schwester und die beiden Brüder die berühmte Schwester heute beschreiben? „Ich denke, sie würden mich als humorvoll, spontan und cool beschreiben“, so die Zweitälteste im Bunde.

Larissa Marolt: Ihr Durchbruch

So eng Larissa Marolt auch mit ihrer Heimat verbunden ist, zog es sie dennoch hinaus in die Welt. Und ermöglicht haben ihr das ihre Leidenschaften, das Modeln und die Schauspielerei. Bereits mit 14 Jahren war sie im Jugendtheaterclub in Klagenfurt aktiv. Doch ihren großen Durchbruch schaffte die Kärntnerin nicht als Schauspielerin sondern als Model. Im Jahr 2009 nahm sie an der Castingshow „Austria’s Next Topmodel“ teil und ging als Siegerin hervor, was ihr einen Modelvertrag einbrachte sowie auch die Teilnahme an der deutschen Version der Show, „Germany’s Next Topmodel“.

© imago images/Raimund Müller Larissa Marolt 2008 als Model

Larissa Marolt: Ihr Auftreten

Und die Österreicherin schlug ein. Und zwar nicht ausschließlich aufgrund ihrer Model-Qualitäten sondern vor allem auch durch ihr Auftreten, ihre markigen Sprüche und die Art, sich nichts gefallen zu lassen. So blieb Larissa Marolt, obwohl sie im deutschen Format als Achtplatzierte ausschied, auch noch lange nach der Show im Gespräch.

» Ich war mit 15 ein kleiner Rebell «

Larissa Marolt: Ratschlag an Teenager

„Ich war mit 15 ein kleiner Rebell“, so Marolt heute über diese Anfangs-Zeit ihrer Karriere, die sie noch als Teenager ins öffentliche Scheinwerferlicht katapultierte – und damit natürlich auch viel Kritik aussetze. Empfindet sie hier so etwas wie Reue, sich dieser Öffentlichkeit so früh ausgesetzt zu haben? „Ich bereue es nicht, diesen Weg gegangen zu sein. Ich konnte auch mit Kritik recht gut umgehen“, sagt Larissa Marolt heute. Also etwas, das sie auch anderen Teenagern raten würde? „Es kommt darauf an, welchen Charakter man hat. Einem sehr sensiblen Teenager würde ich zum Beispiel nicht raten, so jung an einer Castingshow teilzunehmen, weil man doch auch viel einstecken muss.“

Larissa Marolt über… ...ihre Stärken: Mut, Ehrgeiz, Humor ...ihre Schwächen: leider bin ich manchmal etwas ungeduldig und nehme mir schon auch Unnötiges zu Herzen ...Dinge, auf die sie nicht verzichten kann: gute Lebensqualität, gutes Essen und Natur

Larissa Marolt im TV

Doch für sie habe es eben gepasst und sie habe es genossen, die Welt zu sehen. Und das tat sie sowohl durch diverse Modelaufträge (unter anderem durch den Vertrag mit einer Tochtergesellschaft von Heidi Klum), die sich nach den Castingshows auftaten als auch im schauspielerischen Bereich, wo Marolt etwa eine Nebenrolle in der populären Telenovela „Anna und die Liebe“ ergatterte und in 128 Folgen zu sehen war.