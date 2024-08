Viel Raum für starke Frauenfiguren ist ungewöhnlich im Western-Genre. Ist er aktuellen Debatten geschuldet oder woher kam die Entscheidung?

Frauen haben sich für mich während der Arbeit am Drehbuch zur tragenden Säule der Erzählung entwickelt. Im Western-Genre bleiben sie meistens Beiwerk. Für mich funktioniert das nicht, Frauen waren ein Teil dieser gewaltigen Migration in den Westen und hatten laute Stimmen und starke Meinungen. Ein Western braucht Weiblichkeit in all ihren Facetten: die Verletzlichkeit, die Klugheit, die Furchtlosigkeit, die Zähigkeit. Frauen haben sich zu Tode gearbeitet und sind für das Wohl ihrer Familien gestorben.

Haben Sie trotz Ihrer reichhaltigen Erfahrung im Genre etwas Neues gelernt? Ein anderer Blick auf die Herausforderungen dieser Ära?

Man lernt immer dazu. Wenn man sich auf das Verhalten der Menschen konzentriert, stellt man fest, dass sich die Native Americans nicht anders verhalten haben, als die Leute, die ins Land gekommen sind. Was beide getrennt hat, war die Sprache. Das hat zu großer Verwirrung geführt. Die Einwanderer hatten keine Ahnung, dass sie Menschen verdrängen, die schon seit Tausenden von Jahren dort leben. So wurden sie zu natürlichen Feinden und ihr Kampf dauerte Jahrhunderte. Wir haben 300 Jahre lang gekämpft, dann wurden wir das am stärksten industrialisierte Land der Welt. Wie zum Teufel ist das passiert?

„Wir haben uns 300 Jahre lang wie eine Abrissbirne in diesem Land verhalten.“ So haben Sie diesen Teil der US-Geschichte in einem TV-Interview beschrieben. Welchen Umgang damit wünschen Sie sich?

Habe ich das gesagt? Nun, ich würde es wieder so sagen. Die erste Szene in der Serie „Yellowstone“ ist ein Ameisenhaufen. Es geht ihnen gut, diesen Ameisen. Sie sind fleißig. Und dann rammt jemand einen Pfahl in diesen Haufen und alle Ameisen strömen heraus. Das ist die perfekte Metapher für das, was wir getan haben. Chicago war das Land der indigenen Bevölkerung, auch New York City und Tennessee, St. Louis, Los Angeles, ... bis ein Pfahl in diese Gebiete geschlagen wurde, dann hat die Schlacht begonnen, aber für die indigene Bevölkerung war es ein verlorener Kampf.

Gibt es gegenwärtig etwas, das Sie zugunsten der indigenen Bevölkerung verändert sehen möchten?

Zu allererst halte ich dieses Wissen für wichtig. Darüber, wie sehr wir ihnen geschadet haben. So sehr, dass viele Stämme ausgestorben sind, andere versuchen, ihre Existenz durch Glücksspiel zu sichern, aber man hat ihnen schreckliches Land gegeben, das niemand wollte.

Ihr Film begleitet Menschen, die für ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft weite Strecken zurücklegen und kämpfen. In vielen Teilen der Welt geschieht dies aktuell. Birgt Ihre Erzählung eine Erkenntnis für die Gegenwart?

Es gibt genug Platz für alle. Wenn Sie über die Vereinigten Staaten fliegen, sehen Sie so viele freie Flächen. Aber dort lebt niemand. Warum mussten wir alles haben? Warum mussten wir es Menschen wegnehmen, die ihre Flüsse und Berge liebten, während wir diese Natur nicht annähernd so schätzen? Sich diese Frage zu stellen, birgt eine große Erkenntnis.

Und um ihre Frage auf der größeren Ebene zu beantworten: Ich denke Russland hat in der Ukraine nichts verloren. Sie werden dieses Land niemals kontrollieren. Sie mögen es besetzen, aber sie werden niemals das Herz und die Seele der Ukrainer kontrollieren. Wir sollten ihnen zur Seite stehen. Ähnliches haben wir in Afghanistan gesehen: Wir waren dort, Russland war dort. Was haben wir dort verloren? Wir müssen uns weiterentwickeln. Männer haben als Staatsoberhäupter ganz schlechte Arbeit geleistet.