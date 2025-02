Felix Kammerer: Neues Leben, schnelle Heimkehr

Meyerhoffs Selbstentäußerung war immer außergewöhnlich, so wie auch Sie bei „Im Westen nichts Neues“ an Grenzen gegangen sind.

Aber genau da ist ein Unterschied zwischen Film und Theater. Man verausgabt sich bei beiden anders. Im Film hat man Pausen, in denen man sich zurückziehen kann. Aber zum Beispiel die unfassbare Textmenge von Rainald Goetz’ „Reich des Todes“, das wir am Akademie­theater gespielt haben: Da fühlt man sich nach jeder Vorstellung, als habe man einen kompletten Film gedreht.

Nun läuft im November Guillermo del Toros „Frankenstein“ an. Wen spielen Sie denn da?

William Frankenstein, im Original der junge Bruder von Professor Viktor Frankenstein. Im Buch kommt er nur in einem Brief vor, er ist mit fünf Jahren gestorben, und sein Tod war der Auslöser für den Professor, sich auf die Suche nach dem Monster zu machen. Aber Guillermo del Toro hat William zum großen Antagonisten seines Bruders gemacht. Er ist Mitte 30, ungefähr in meinem Alter also. Guillermo setzt den Frankenstein höchst autobiografisch um. Das ist ein Material, das ihn seit seiner Kindheit beschäftigt, er hat die letzten 30 Jahre an diesem Drehbuch geschrieben. Man merkt, wie viel Herzblut da reinfließt, wie viel seiner eigenen Geschichte und seines eigenen Charakters. Zum Arbeiten ist er ein einziger Schatz, ein herzlicher Mensch, der ganz genau weiß, was er will. Die Leidenschaft, die er für das Projekt hegt, fordert sehr viel Kraft und Arbeit. Aber die macht man gern, weil er entspannt und liebevoll ist und einem den Raum gibt, das zu tun, wofür man geholt wurde.

Wenn Sie nun aus den USA nach Österreich zurückkehren, von Trump zu Kickl, wie viel Freude bereiten denn diese Entwicklungen?

Gar keine, weil beide schlimme Persönlichkeiten sind, die menschenfeindliche Politik propagieren. Es ist erschreckend, dass beide so viel Rückhalt bei den Wählern haben. Das sagt viel über uns und die Gesellschaft, in der wir leben. Wenn man nicht konkret in der Politik arbeitet, kann man nur darauf hinarbeiten, in seiner kleinen Bubble immer wieder nachzufragen und zu verstehen versuchen. Was wird durch die denn besser? Gar nichts. Und wie sie unter dem Deckmantel agieren, für den „kleinen Mann“ da zu sein, der ihnen vollkommen gleichgültig ist! Wenn man von den USA nach Österreich pendelt, weiß man kaum, in welches Land man weniger gern möchte. Man wird es müde, die ganze Zeit darüber nachzudenken. Man braucht dazwischen immer wieder eine Pause, so ein bisschen Schönheit, in den Park gehen und vergessen, dass rund­herum Politik passiert.

Was nun Ihre nächsten Filmprojekte angeht, sind das Protagonistenrollen?

Teils, teils. Sehr große und wiederum auch kleine. Ich habe das Privileg der Auswahl, und dabei ist mir egal, wie groß die Rolle ist. Sie muss mich interessieren, und wenn ich dann nur zehn Drehtage habe, ist das auch genug.