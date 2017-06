Vor drei Jahren trieb Larissa Marolt ihre Kollegen im RTL-Dschungelcamp zur Weißglut. Bei der am Donnerstag gestarteten ProSieben-Show "Global Gladiators" spielt die Kärtnerin eine ähnliche Rolle.

Egal ob Dschungel oder Wüste - Larissa Marolt nervt. Nicht die Zuschauer, denn die finden die Österreicherin durchaus amüsant, sondern ihre prominenten Mitstreiter. "Larissa hat noch nicht mal eine Sonnencreme mit. Und jemand, der mit hohen braunen Stiefeln hier angetreten ist - da kann ich nicht sehr viel von erwarten", meinte Oliver Pocher, der die 24-Jährige aus der gemeinsamen Zeit bei der ORF-Castingshow "Die große Chance" kennt, bereits zu Beginn von "Global Gladiators".

In der Show, die am Donnerstag auf ProSieben startete, reisen acht Prominente 30 Tage lang quer durch die Wüste von Namibia. Larissa Marolt, Oliver Pocher, Lilly Becker, Ulf Kirsten, Raul Richter, Pietro Lombardi, Nadine Angerer und Mario Galla müssen dabei zahlreiche Challenges über sich ergehen lassen. Gereist wird in einem umgebauten Fracht-Container.

© ProSieben Die acht Promis leben auf engstem Raum

Mit Sprüchen wie "Scheiße ist, wenn du oben bist. Von oben ist ja alles höher" (bei der ersten Challenge, bei der die Promis als lebende Dart-Pfeile aus einem Helikopter auf ein markiertes Feld im Wasser springen mussten) oder "Vielleicht werde ich jetzt voll intelligent und krieg vielleicht so ein Matrix-Hirn" (nachdem sie auf den Elektro-Zaun, der die Promis vor wilden Tieren schützen soll, gegriffen hat) amüsiert Larissa Marolt die TV-Zuschauer, ihre Mitbewohner bringt sie mit ihrer Art jedoch immer wieder auf die Palme. "Die erzählt Sachen, als hätte sie zwei Weltkriege hinter sich, als hätte sie fünf Kinder, als hätte sie alles schon erlebt", lästert Oliver Pocher.

© ProSieben/Richard Hübner Larissa und Raul während einer Challenge

Kommende Woche ist die Wüsten-Challenge für den ersten Promi bereits zu Ende. Da die Teilnehmer selbst entscheiden, um wen es sich dabei handeln soll, ist zu befürchten, dass es Larissa als Erste erwischt. Für das Publikum wäre das wirklich schade.

Dicke Luft zwischen Oli Pocher und Lilly Becker

Besonders brisant ist die Tatsache, dass Oliver Pocher und Lilly Becker an der Show teilnehmen. Der Comedian war mit Sandy Meyer-Wölden verheiratet, die zuvor mit Boris Becker verlobt war. Über die Medien trugen die beiden Paare vor Jahren ganz schöne Streitigkeiten aus. In der ersten Ausgabe von "Global Gladiators" kam es bereits zu einem kleinen Krach, als Pocher meinte, er sei noch nie mit einer Spitzensportlerin zusammen gewesen und Lilly daraufhin ihre "Freundin" (Pocher meinte, die beiden hätten sich nicht öfter als drei Mal gesehen) Sabine Lisicki, jene Tennisspielerin, mit der Oli liiert war, verteidigte.

Kommende Woche sollen dann noch schlimmer die Fetzen fliegen, kündigte ProSieben an. Wir dürfen gespannt sein.