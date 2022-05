"Ein Teil der nahrungsmittelinduzierten Unverträglichkeitsreaktionen ist nicht durch Allergien, sondern durch Intoleranzreaktionen bedingt", erklärt Jurek. Anders als bei einer Allergie ist das Immunsystem dabei nicht involviert. Andererseits handle es sich bei Histamin um eine Substanz, die bei einer Allergie vom Soforttyp als Hauptbeteiligter eine zentrale Rolle spielt. "Es wird laufend geforscht, wodurch genau eine Histamintoleranz ausgelöst wird", ergänzt Jurek.

Eine mögliche Ursache für die Entstehung einer Histaminintoleranz könne im körpereigenen Enzym Diaminoxidase (DAO) liegen, das für den Abbau von Histamin zuständig ist. Man nimmt an, dass bei manchen Menschen die Aktivität der DAO verringert ist. Dadurch ist ein Ungleichgewicht des Histaminvorkommens im Körper vorprogrammiert. Histamin bindet an seine Rezeptoren und "schaltet diese ein", so der Arzt. So käme es bei einer Abbaustörung zu deren pausenlosen Aktivierung, wodurch wiederum Beschwerden entstünden.

Unverträglichkeit und Allergie: Was ist der Unterschied?

"Die Symptome einer Unverträglichkeit ähneln jenen einer Allergie", erklärt Hagl-Lechner. "Daher ist es oft schwierig, zwischen ihnen zu unterscheiden." Woran man allerdings erkennen könne, dass es sich um eine Unverträglichkeit handelt, ist die Reaktionszeit: "Während die Symptome bei der Allergie sofort auftreten, dauert es bei der Unverträglichkeit meist länger", erklärt die Expertin. Zudem wird bei der Allergie das Immunsystem aktiviert und ein Abbau des Histamins findet - im Gegensatz zur Unverträglichkeit - statt.

Welche Symptome treten bei einer Histaminintoleranz auf?

"Da das Histamin im Körper an mehreren und unterschiedlichen Rezeptoren andockt, sind die Symptome vielfältig und zeigen sich an unterschiedlichen Organsystemen", weiß der Mediziner. Manche Personen zeigen nur einzelne Beschwerden, bei anderen mache sich die sogenannte Histaminose in verschiedenen Körperregionen bemerkbar. Folgende Symptome können auftreten:

Hautrötungen, Juckreiz

Bauchschmerzen, Durchfall

Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel

Kreislaufbeschwerden, niedriger Blutdruck, Herzrasen

starke Menstruationsbeschwerden

rinnende Nase, Atembeschwerden

© Shutterstock.com Hautrötungen und Juckreiz sind mögliche Symptome einer Histaminintoleranz

Ob auch durch die Nahrung aufgenommenes Histamin zu Unverträglichkeitsreaktionen führen kann, ist wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt. Daher ist eine umfangreiche Abklärung anderer in Frage kommender Erkrankungen, wie zum Beispiel Allergien, Zöliakie oder Laktoseintoleranz, bei Symptomen einer möglichen Histaminunverträglichkeit wichtig.

Wie entsteht eine Histaminintoleranz?

Bis zu vier Prozent aller Österreicher:innen sind laut Schätzungen von einer Histaminintoleranz betroffen. Über deren Entstehung ist sich die Forschung nach wie vor im Unklaren. "Tatsächlich ist bisher nicht wissenschaftlich belegt, wie man diese Unverträglichkeit bekommt. Diskutiert wird, ob eine Veränderung der Histaminrezeptoren beitragen könnte", erklärt der Spezialist.

Diese Faktoren können die Histaminintoleranz beeinflussen: