Julian Schütter: ÖSV-Athlet als Klima-Rebell

Name: Julian Schütter

Julian Schütter Geboren am: 14. März 1998 in Schladming, Steiermark

Fische Wohnt in: Innsbruck

Innsbruck Ausbildung: Ski-Akademie Schladming; Studium Wirtschaftsingenieurwesen/Erneuerbare Energien an der AKAD-Fernhochschule Stuttgart

Das wichtigste Rennen ist das gegen den Klimawandel. Das machte ÖSV-Skirennläufer Julian Schütter im Rahmen der Ski-WM in Courchevel deutlich. In einem offenen Brief mit dem Titel "Unser Sport ist bedroht" fordert der 24-jährige Schladminger FIS-Präsident Johan Eliasch sowie die Ratsmitglieder des internationalen Skiverbands (FIS) dazu auf, nachhaltiger zu agieren. Als Wintersportgemeinschaft müsse man die Führung im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen und den "Sport so schnell wie möglich klimaneutral stellen", sagt Schütter.