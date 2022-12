Manuel Feller: Skirennläufer und Hobby-Musiker

Manuel Feller ist ein Mann mit Haltung. Er hat eine Meinung und steht dazu, unabhängig davon, wie populär seine Ansichten gerade sind. Die Themen Natur und Klimawandel sind ihm wichtig und er hat auch zur Austragung von Winterspielen in asiatischen Ländern eine klare, ablehnende Meinung. "Olympische Spiele sind nicht mehr das, was sie für mich als kleiner Bub einmal waren, definitiv nicht. Ich fahre zu meinen zweiten Spielen wieder nach Asien und dann auch noch an einen Ort, wo es zwar kalt ist, aber in der Regel kein Schnee fällt. Ohne Schneekanonen gäbe es nichts, das ist kontrovers und komisch, da sollte man sich schon Gedanken machen", brachte er seine Meinung vor den Olympischen Winterspielen in Peking in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten klar zum Ausdruck. Der Mann, der früher gern buntgefärbten Schnauzer trug und für die Sommermonate eine Pflichtpause für den Skisport fordert, sagt, was er denkt.

Den Fieberbrunner zeichnet neben seiner offenen Art vor allem seine Disziplin aus. Schon früh in seiner Karriere begannen die Probleme mit dem Rücken. 2014 beendete ein Bandscheibenvorfall fast seine Karriere, 2019 erlitt er einen weiteren. Nur hartes, diszipliniertes Training und regelmäßige Physiotherapie ermöglichten ein Weitermachen als professioneller Skirennläufer.

Manuel Feller: Mit 10 Jahren ins Skiinternat

Geboren in St. Johann in Tirol, wuchs Manuel Feller in Fieberbrunn auf, wo er auch das Skifahren erlernte. "Die Mama und die Goti (Patentante) haben mir auf der Wiese neben unserem Haus Skifahren gelernt. Der nächste Schritt war der Schlepplift gegenüber und irgendwann ist mein Papa im freien Gelände mit mir gefahren. Mit zehn bin ich dort runtergefahren, wo heute die Freerider bei der Worldtour abfahren", erinnert sich Feller gegenüber dem "Kurier". Nach einem Jahr im Sportgymnasium in Saalfelden zog er mit zehn Jahren aus dem Elternhaus in das Internat der Skihandelsschule in Stams, wo er auf professioneller Ebene mit dem Ski-Sport begann.

Noch als Schüler, mit 15 Jahren, bestritt Manuel Feller in der Saison 2007/2008 seine ersten FIS-Rennen. Zwei Jahre später folgte die Teilnahme am Europacup, 2011 gewann er sein erstes FIS-Rennen. Nach dem zweiten Platz 2012 bei der österreichischen Meisterschaft im Slalom, wurde Manuel Feller in den B-Kader des Österreichischen Skiverbandes aufgenommen. In der Saison 2012/2013 wurde er mit 19 Jahren offiziell Profi, sammelte seine ersten Weltcup-Punkte und gewann die Goldmedaille bei der Alpinen Juniorenweltmeisterschaft 2013 in Québec. 2014 zwang ein Bandscheibenvorfall ihn dann zur Pause.

© IMAGO/Eibner 2013: Manuel Feller zu Beginn seiner Profi-Karriere

Diese Verletzung machte sich auch in der Saison 2016/2017 immer wieder bemerkbar und führte zu mehreren Ausfällen. Im Teamwettbewerb der Alpinen Skiweltmeisterschaft 2017 in St. Moritz gelang dann die erfolgreiche Rückkehr, im selben Jahr gewann er auch die Silbermedaille im Slalom. 2018 bei Olympia in Pyeongchang wurde Manuel Feller mit der Mannschaft Zweiter. Die Saison 2018/2019 begann erfolgreich mit zwei zweiten und einem dritten Platz im Slalom. Nach erneuten Problemen mit den Bandscheiben fiel die Leistung aber ab und Feller konnte erst 2020/2021, mit mehreren Podest-Plätzen und dem Weltcup-Sieg im Slalom von Flachau, wieder an die Erfolge anknüpfen.

In der Saison 2021/2022 erreichte Manuel Feller zweite Plätze im Slalom und im Riesentorlauf in Adelboden. Eine besondere Leistung gelang ihm beim Nightrace in Schladming. Frisch genesen von einer Corona-Erkrankung, schaffte er den Sprung von Rang 28 nach dem 1. Durchgang auf Platz 3 im Gesamtergebnis. Obwohl wegen einer vermeintlichen Regelwidrigkeit zeitweise nicht sicher war, dass er zum zweiten Lauf antreten darf, behielt er die Nerven und schaffte den Sprung aufs Podium.