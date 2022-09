Johannes Strolz: Vom Außenseiter im Skisport zum Olympiasieger

Bereits seit 2012 ist Johannes Strolz - mit Spitznamen auch „Strolzi“ genannt - Mitglied des B-Kaders und des Europacupteams von Österreich. Die erhofften Erfolge blieben vorerst aber aus. 2013 konnte er das erste Mal an einem Weltcuprennen teilnehmen. Nach seinem Weltcup-Debüt beim Riesenslalom im französischen Val-d’Isère folgten jedoch nur vereinzelte Weltcupeinsätze, die ohne Punkte blieben. Schließlich gelang ihm im Jänner 2018 beim Riesenslalom von Garmisch-Partenkirchen mit einem 30. Platz der erste Weltcuppunkt seiner Karriere.

Obwohl seine Trainingsresultate stets auf einem hohen Level waren, konnte der Vorarlberger diese Leistungen in den Wettbewerben am Beginn seiner Karriere nicht abrufen. Aus Sicht von Trainer und Teammitgliedern stand sich Johannes Strolz dabei oft „selbst im Wege“. Nach einer mäßigen Saison 2020 wurde er im Frühjahr 2021 vorerst aus dem Kader des österreichischen Skiverbandes (ÖSV) gestrichen. Dennoch entschloss sich der Vorarlberger seine Karriere als Profisportler fortzusetzen, nunmehr auf eigene Kosten. Und seine Beharrlichkeit sollte sich lohnen: Denn im Jänner 2022 konnte sich Johannes Strolz beim Slalom im schweizerischen Adelboden mit der Startnummer 38 völlig überraschend seinen ersten Weltcuptitel sichern.

Das Buch "Legenden: Geschichte und Geschichten des alpinen Skisports" können Sie hier erwerben.*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Ein Wintermärchen wird wahr

Noch im selben Winter erlebt der ÖSV-Athlet einen weiteren Höhepunkt in seiner Karriere: die olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Aufgrund seines Weltcupsiegs in Adelboden entschied sich der österreichische Cheftrainer Andreas Puelacher dazu, Johannes Strolz in den österreichischen Kader zurückzuholen. Dies sollte sich als eine äußerst weise Entscheidung herausstellen, konnte Johannes Strolz in Peking doch gleich zwei Goldmedaillen einstreichen. Neben einmal Gold mit der österreichischen Mannschaft gelang Johannes Strolz der erste Podestplatz auch beim alpinen Wettbewerb in der Einzelwertung der Männer. Doch damit nicht genug, auch in seiner Spezialdisziplin, dem Slalom, reichte es bei den olympischen Winterspielen für die Bronzemedaille. "Es ist wahrlich ein Wintermärchen", sagte Slalom-Chef Marko Pfeifer damals zum Erfolg seines Schützlings.

© imago images/Sammy Minkoff Johannes St(r)olz mit den gewonnenen olympischen Medaillen

Größte Erfolge

Jahr Meilenstein Jugend/Europacup 2011 Europacupdebüt 2012 Teilnahme an den Juniorenweltmeisterschaften im italienischen Roccaraso und Bronzemedaille im Super-G Weltcup Platzierungen/Olympische Spiele 2013 Einzelweltcup Debüt 2021 Gesamtweltcup 34. Platz 2018 Riesenslalomweltcup 31. Platz 2021 Slalomweltcup 11. Platz 2018 Kombinationsweltcup 20. Platz 2022 Olympische Winterspiele in Peking 2022 2x Gold, 1x Bronze Weitere Erfolge 2017 Drei österreichische Meistertitel 2010 Österreichischer Jugendmeister in der Kombination 3 Podestplätze im Australia New Zealand Cup 12 Siege in FIS-Rennen

Rückhalt von Familie und Freunden

Privat zeigt sich der sympathische Vorarlberger eher zurückhaltend. Den Rummel um seine Person nach dem Olympiasieg und den Ansturm der Fans habe er etwas unterschätzt, wie er gegenüber dem Portal „Skiweltcup.TV“ mitteilte. Mit seiner „Stehaufmännchen-Geschichte“ wolle er anderen Menschen in vergleichbar ähnlichen Situationen aber Mut machen.

Unterstützt wird und wurde Johannes Strolz stets von seiner engsten Familie und seinen Freunden. „Ich denke, er hat einfach ein großes Herz für diesen Sport und das ist seine Stärke. Er ist einfach ein konsequenter Sportler. Es freut mich wahnsinnig, dass er für sein Zähigkeit belohnt wurde“, sagte sein Vater in einem Interview mit dem ORF. Seine Mutter, Birgit Strolz, gab indes zu, dass sie ihrem Junior bei der Fahrt zu den beiden Goldmedaillen nicht zuschauen konnte und sich stattdessen mit Putzarbeiten ablenkte. Freunde und Familien waren jedenfalls sehr stolz auf die erlangten Medaillen. Es verwundert daher nicht, dass die gesamte Heimatgemeinde den Olympia-Helden kräftig feierte.

» „Du lebst nicht nur einmal, du lebst jeden Tag“ «

Sein Liebesglück hat der Skirennläufer mit Freundin Sabrina gefunden. Sie und seine Familie standen dem talentierten ÖSV-Athleten auch in schwierigen Zeiten immer zur Seite.

Auch in seiner Freizeit ist Johannes Strolz gerne sportlich aktiv, beispielsweise beim Klettern in den Bergen. Darüber hinaus hegt er eine große Begeisterung für Schach und die Landwirtschaft. Darauf angesprochen äußerste Strolz in einem Interview mit dem „Weekend Magazin“, dass er sich gut vorstellen könne, den elterlichen Bergbauernbetrieb in Warth eines Tages zu übernehmen. Derzeit steht für Johannes Strolz jedoch die sportliche Karriere als Skirennläufer im Vordergrund. So soll die Erfolgsgeschichte von Johannes Strolz in den kommenden Jahren fortgeschrieben werden.