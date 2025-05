Lamine Yamal: Fußballgenie mit Gigantenpotenzial

Wer ist dieser Lamine Yamal? Seine Mutter, Sheila Ebana, stammt aus Äquatorialguinea und arbeitete in Spanien als Kellnerin, Vater Mounir Nasraoui kam aus Marokko nach Europa und war als Maler tätig; die Eltern ließen sich scheiden, als Lamine drei Jahre alt war. Yamal ist in Rocafonda, einem Stadtteil von Mataró in der Metropolregion Barcelona, aufgewachsen – dort leben viele Einwanderer aus Afrika. Er ist Muslim, während des Ramadans hält er sich streng an die Fastenregeln. In Roca­fonda ist Yamal bereits der Superstar, der er in aller Welt demnächst werden könnte. Er selbst bleibt offenkundig mit seinem Heimatort verbunden, nach ­Toren zeigt er oft die Zahlenfolge 304 – die Postleitzahl des Viertels.

Die Fußballbegeisterung war ihm früh anzusehen, wie sein Talent: Schon als kleiner Knirps durfte er mit älteren und viel größeren Kindern und Jugendlichen spielen. Im zarten Alter von fünf Jahren wurde er von einem Scout des FC Barcelona entdeckt und in die berühmte Fußballakademie La Masia aufgenommen – dort wurden unter anderem bereits Messi, Andrés Iniesta und Xavi ­geformt. Auch in der an talentierten Spielern nicht gerade armen Ausbildungsstätte stach Yamal früh heraus und wurde schon bald als begabtestes Talent von Barcelona identifiziert.

Es kam, wie es vorhergesagt wurde: Mit nur 15 wurde er in die erste Mannschaft des FC Barcelona berufen – so früh wie kein anderer vor ihm, das hatte nicht mal Messi geschafft. Der damalige Trainer Xavi war nach einem Probetraining überzeugt, dass er schon die körperlichen und geistigen Voraussetzungen für Einsätze auf höchster Ebene mitbrachte. Yamal dankte es mit sehr guten Leistungen, von großer Nervosität war ihm nichts anzumerken – auch das ein Verdienst von La Masia, denn bei der Schulung dort spielt die geistige Reife der jungen Kicker eine Rolle. Zugleich profitierte Yamal – wie weitere junge Spieler des Vereins – von den beständigen wirtschaftlichen Problemen des Klubs. Statt groß einzukaufen, muss zwangsläufig vermehrt auf eigene Talente vertraut werden. Das hatte sich schon in der ­Vergangenheit bewährt, denn die Nachwuchsarbeit gilt als hervorragend. Und dennoch wäre Yamal womöglich nicht zu so vielen Einsätzen gekommen, wenn mehr ältere, bewährte Superstars um viel Geld eingekauft worden wären.