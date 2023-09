Johanna Mikl-Leitner: "Wir werden Kante zeigen"

Planen Sie in nächster Zeit einen Kinobesuch?

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Kino war. Und ich werde auch in den nächsten Monaten dafür keine Zeit haben.

Die beiden Filme über Sebastian Kurz werden ungesehen vorüberziehen?

Ich werde keinen von beiden sehen.

Anlässlich des Filmstarts haben Spekulationen, ob Kurz in die Politik zurückkehren könnte, neue Nahrung erhalten. Was würde das für die ÖVP bedeuten?

Er hat persönlich klar gesagt, dass er nicht zurückkommt.

Und das glauben Sie ihm?

Ja.

Seit seinem Abschied ringt die ÖVP um ihren Kurs. Kurz hat die Partei nach rechts gerückt und Wähler von der FPÖ geholt. Diese wandern nun zurück. Wie sehr darf man sich der FPÖ annähern, ohne die politische Mitte zu verlieren?

Zweifelsohne hat Kurz für die ÖVP Erfolgsgeschichte geschrieben. Man hat auch sehr viele positive Dinge bewirkt. Jetzt ist Karl Nehammer Bundesparteiobmann und Bundeskanzler. Ich denke, er macht einen guten Job, nimmt seine Verantwortung wahr und versucht, eine Politik der breiten Mitte zu vertreten.

Was genau ist seine Handschrift?

Jeder hat seinen persönlichen Stil und seinen Weg. Das ist auch gut so.

Was ist der Stil der ÖVP? Wofür steht Nehammer?

Ich glaube, dass die Funktion, die er innehat, sehr herausfordernd ist, vor allem in Krisenzeiten. Die Regierung war in den letzten Jahren permanent mit der Bewältigung von Krisen beschäftigt. Ich halte es für gut, wenn diese Regierung bis zum Schluss arbeitet, denn es gibt noch viel zu tun, was die Lebensqualität der Menschen betrifft und vor allem auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.

Aus den Landesregierungen, auch von Ihnen, kam Kritik am Tempo und am Ausmaß der Krisenbewältigung.

Experten wie Professor Badelt vom Fiskalrat bestätigen, dass die Bundesregierung viele Maßnahmen gesetzt und die Menschen in einer Breite unterstützt hat wie kaum ein anderes Land in Europa. Aber sicherlich hätte in der Abwicklung das eine oder andere schneller und effizienter sein können. Da gibt es ein Defizit, vor allem beim Energiekostenzuschuss II für Unternehmen, der zwar im letzten Dezember angekündigt, bis heute aber nicht umgesetzt wurde. Das führt dazu, dass viele Unternehmen mittlerweile Liquiditätsprobleme bekommen. Es ist hoch an der Zeit, diesen Energiekostenzuschuss auszubezahlen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Betriebe in anderen EU-Ländern zu wesentlich günstigeren Energiepreisen produzieren. Das ist ein massiver Nachteil für unsere Betriebe.

© News/Ricardo Herrgott

ZUR PERSON Die Niederösterreicherin Johanna Mikl-Leitner (*9. Februar 1964) hat Wirtschaftspädagogik studiert und unterrichtet, war Trainee in der Industriellenvereinigung und im Signum Verlag beschäftigt. Erwin Pröll holte sie in die Politik. Sie war Marketingchefin der ÖVP NÖ, später Landesgeschäftsführerin und Nationalratsabgeordnete. Regierungserfahrung sammelte sie als Soziallandesrätin in Niederösterreich und als Innenministerin. 2016 holte Pröll sie in die Landesregierung zurück, 2017 wurde sie Landeshauptfrau.

Was ist so schwierig an der Umsetzung?

Das kann ich nicht beurteilen, ich kann nur sagen, dass es rasch passieren soll. Sollte es in der Abwicklung Probleme geben, sind wir gerne bereit, in Vorlage zu treten, so wie wir das auch beim Wohn- und Energiekostenzuschuss gemacht haben. Das heißt, der Bund stellt die Finanzierung zur Verfügung und die Länder besorgen die Abwicklung. Denn offensichtlich gibt es hier vonseiten der Grünen ein Problem.

Ein Grundproblem der Politik: Sie kündigt an, braucht lange für die Umsetzung und produziert Enttäuschung.

Man kann Ankündigungen treffen, aber man sollte auch den Zeitpunkt der Umsetzung klar definieren, damit die Menschen Sicherheit haben und kalkulieren können. Im Fall des Energiekostenzuschusses ist das nicht der Fall -und jetzt ist fünf vor zwölf.

Der Kanzler hat im ORF-"Sommergespräch" 4,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung angekündigt. Das fällt eigentlich in die Kompetenz der Länder und Gemeinden. War das abgesprochen?

Wir sind natürlich informiert und ich freue mich über diese Initiative, die gut zu den Plänen Niederösterreichs passt, 750 Millionen Euro in den Ausbau der Kindergärten zu investieren. Wir wollen das Angebot ausweiten, die Kindergärten für Kinder ab zwei Jahren öffnen. Mit der Unterstützung des Bundes kann das noch schneller gehen. Das kommt zur richtigen Zeit, nicht nur für die Familien, sondern auch als Konjunkturmotor für die Bauwirtschaft.

Müssen Länder und Gemeinden das Füllhorn des Bundes kofinanzieren?

Über die Details wird man verhandeln müssen.

Geld für mehr Kinderbetreuung ist ein Thema für den Finanzausgleich. Da ist das Verhandlungsklima zwischen Bund und Ländern angespannt. In der Zwischenzeit prescht der Kanzler mit Einzelzusagen vor. Insgesamt ist man sich aber bei der Aufteilung der Steuermittel noch nicht nähergekommen.

Klar ist, dass wir einer Fortschreibung des Finanzausgleichs nicht zustimmen können. Es braucht eine neue Verteilung: 25 Prozent statt wie bisher 20 für die Länder und für die Gemeinden 15 statt zwölf. Nicht um dem Bund das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern weil Länder und Gemeinden mehr Verantwortung übernommen haben, etwa bei der Pflege, der Gesundheit und der Kinderbetreuung. Mehr Verantwortung und mehr Leistung heißt mehr Geld.