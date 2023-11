Inhaltsverzeichnis:

Der Bogensport war in Österreich noch relativ wenig verbreitet, als "König der Diebe"-Kevin Costner 1991 auf der Leinwand durch Sherwood Forrest fegte. Immer einen gefüllten Köcher am Rücken, jeder Pfeil ein Treffer - so warb Robin Hood erfolgreich um die Gunst seiner Herzensdame Marian und der Kinobesucher. Warum haben Pfeil und Bogen eine magische Wirkung auf uns?

Der Bogen ist grundsätzlich ein simples Gerät. Forscher glauben, dass bereits vor über 50.000 Jahren mit Pfeil und Bogen gejagt wurde. Vielleicht erscheint uns das Bogenschießen so attraktiv, weil es schon so lange Teil unserer Kultur und daher archaisch und tief in unserem Gehirn verankert ist. Zum Glück ist unser Überleben längst nicht mehr davon abhängig, wie gut wir den Umgang mit dem Bogen beherrschen. Heute gilt der Bogen als Sportgerät. Diese 5 Gründe zeigen, warum Bogenschießen noch heute ein wertvoller Sport ist.

1. Bogenschießen - ein wertvoller Sport für die ganze Familie

Der ihm anhaftende Hauch von Abenteuer, Gefahr und Heldentum macht den Bogensport auch für Kinder reizvoll. Waren früher Winnetou und Robin Hood Vorbilder, so sind es nun die Figuren aus Filmen wie "Merida" oder "Die Tribute von Panem". Der Sport ist für alle Altersstufen attraktiv. Mit dem passenden Gerät finden laut Österreichischem Bogensportverband (ÖBSV) bereits Kinder im Vorschulalter Freude daran, Pfeile von der Sehne zu schicken. Es soll jedoch nicht darauf vergessen werden, dass der Bogen ursprünglich eine Waffe war und ein respektvoller Umgang damit wichtig ist. Mit guter Anleitung und unter Einhaltung einiger grundlegender Regeln ist die Verletzungsgefahr auch für Kinder sehr gering.

© Michael Aringer

Grundlegende Sicherheitsregeln sind laut (ÖBSV)

Bogenschützen und Bogenschützinnen müssen die Parcoursregeln lesen und befolgen: Nachdem auf jedem Bogenplatz aufgrund anderer lokaler Gegebenheiten verschiedene zusätzliche Regelungen gelten können, sollte man sich diese vor der erstmaligen Benutzung eines Geländes aufmerksam durchlesen.

Es darf mit Pfeil und Bogen nur auf die dafür vorgesehenen Ziele geschossen werden.

Es darf niemals, auch nicht zum Spaß oder zu Demonstrationszwecken, auf Menschen oder Tiere gezielt werden

Anfänger:innen sollten nur in Begleitung Fortgeschrittener trainieren.

Minderjährige müssen immer unter Aufsicht von Erwachsenen stehen und die Erziehungsberechtigten bleiben für sie verantwortlich.

Besser ausgebildete Schützen und Schützinnen haben aber die Verpflichtung, auf das Handeln der weniger ausgebildeten Schützen und Schützinnen zu achten

Auf jeder Art von Bogensportanlage herrscht striktes Alkohol- und Rauchverbot

Für Eltern ist das Bogenschießen eine gute Möglichkeit, Kinder und Jugendliche für eine sportliche Betätigung in der Natur zu begeistern. Entlang eines Bogenparcours zu wandern, macht wesentlich mehr Spaß als ein normaler Spaziergang. Der Ehrgeiz, möglichst viele Zielfiguren zu treffen, motiviert Zeit im Freien zu verbringen. Mit dem Bogen in der Hand, einem Köcher am Gürtel und einem trendig-bunten Unterarmschutz schlüpfen nicht nur junge Menschen für eine Weile in die Rollen ihrer Helden und Heldinnen. Die für das Spannen der Sehne erforderliche Kraft lässt uns die eigene Stärke erahnen. Das Erfolgserlebnis, wenn ein Ziel getroffen wird, lässt uns ein Glücksgefühl verspüren und steigert das Selbstbewusstsein.

Ob jung, ob alt, ob Anfänger oder Profi – das Bogenschießen verbindet und ermöglicht gemeinsam loszuziehen, der perfekte Familiensport!

2. Bogenschießen ist gesund

Beim Bogenschießen ist eine gerade Körperhaltung essentiell. Die feste Position der Beine verleiht die nötige Stabilität für den Schuss. Gute Rückenspannung ist Voraussetzung, um Bogen und Pfeil ideal ausrichten zu können. Bogenhand und Schultern müssen, wenn der Pfeil voll ausgezogen ist, in einer Linie liegen. Durch die regelmäßige Wiederholung wird die Muskulatur entlang der Wirbelsäule trainiert. Um den Rücken für den Abschuss optimal aufzurichten, ist ein sanftes Anspannen der Bauchmuskulatur erforderlich, wodurch ein Hohlkreuz verhindert wird. Bei Rückenschmerzen kann der Bogensport bewusst als Therapie eingesetzt werden. So bewirbt beispielsweise die "Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew" auf ihrer Homepage das Bogenschießen als möglichen therapeutischen Ansatz.

© Michael Aringer

In der Reha-Klinik Bad Pirawarth erzielt Beata Kowalczyk, Fachärztin für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation, bei orthopädischen Beschwerden gute Erfolge, wie die Medizinerin gegenüber dem Gesundheitsmagazin "Medizin populär" mitteilte. Auch bei Patienten mit Schlaganfällen, Multipler Sklerose oder Parkinson würden sich durch das Bogenschießen positive Effekte erzielen lassen.

Die Länge der Parcours variiert – es gibt kurze Strecken von etwa einem, aber auch solche, die sich über sportliche acht Kilometer erstrecken. Das Gehen – die natürlichste Bewegung für uns Menschen – kommt somit nicht zu kurz.

3. Bogensport fördert Konzentrationsvermögen und Selbstbewusstsein

Bogenschießen ist mehr als nur Sport: Die mentale Komponente ist nicht zu unterschätzen. Das erläutert Paulo Coelho, der brasilianische Bestseller-Autor, eindrucksvoll in seinem Buch "Der Weg des Bogens". Wenn der Pfeil sein Ziel treffen soll, braucht es Standfestigkeit, Fokus und Konzentration. Wenn wir unsere Ziele im Leben erreichen wollen, sind die gleichen Werte von Bedeutung. Ausdauer und ein starker Wille sind eine gute Basis, um die eigene Technik zu perfektionieren. Bevor der Schütze den Pfeil von der Sehne schickt, blendet er alles rund um sich aus. Für einen Moment existiert nichts anderes, es gibt nur noch Mensch, Bogen und Ziel. Beim Bogenschießen werden daher mentale Stärke, Disziplin und Konzentration trainiert, wie der ÖBSV betont. Ein gutes Konzentrationsvermögen wirkt sich wiederum positiv auf das innere Gleichgewicht aus. Bogensportler:innen gelingt es besser, unter Druck ruhig zu bleiben.

4. Bogenschießen leicht gelernt

Wer am Einstieg in den Bogensport interessiert ist und auch Erfolgserlebnisse einfahren will, ist gut beraten, einen Kurs zu belegen. In nur wenigen Stunden kann man mit einem erfahrenen Lehrer die Grundlagen vom Bogenschießen lernen.

Es wird rasch deutlich, ob einem der Sport Spaß macht oder nicht. Unter Anleitung lässt sich vermeiden, dass eine falsche Technik eingeübt wird. Und es werden die wichtigsten Regeln, um Verletzungen zu verhindern, erlernt.

Um Verletzungen vorzubeugen, rät der Österreichische Bogensportverband:

• die Sicherheitsregeln einzuhalten.

• sorgfältig mit dem Material umzugehen und es zu kontrollieren.

• sich entsprechend dem Gelände und der Witterung zu verhalten. Dazu zählen eine angepasste Ausrüstung und adäquate Kleidung sowie Verpflegung (ausreichend Flüssigkeit).

• auf ein individuell angepasstes Zuggewicht des Bogens zu achten. Außerdem sind die richtige Basis-Schießtechnik, regelmäßiges angepasstes Training und eine ausreichende allgemeine Kondition wichtig, um chronische Verletzungen zu vermeiden.



5. Überschaubare Kosten

Bogenschießen ist eine leistbare Freizeitbeschäftigung. Für Hobbysportler ist keine spezielle Kleidung erforderlich. Bogen und Pfeile können ausgeliehen werden. Ein günstiger Einsteigerbogen ist um rund 100 Euro zu haben. Wer später einen guten Lang- oder Recurvebogen verwenden und bei Turnieren mitwirken will, wird auf Modelle stoßen, die weit über 1000 Euro kosten. Die Bandbreite ist enorm groß. In jedem Fall ist es wichtig, sich gute Beratung zu suchen, um den individuell optimalen Bogen zu finden. Qualität, Größe und Gewicht müssen passen, der Schütze muss sich mit dem Bogen wohlfühlen. Das Benutzen der Bogenparcours kostet nicht viel – je nach Länge des Parcours beginnen die Tagespreise für Erwachsene bei etwa 7 Euro.

Die besten Plätze zum Bogenschießen

© Michael Aringer Eine 3D-Figur eines Bogenparcours

Bogenparcours gibt es inzwischen in ganz Österreich. Rund 350 sind es aktuell und es kommen laufend weitere hinzu. Sie liegen meist im Wald oder am Waldrand, sind aber auch in den Städten zu finden. Geschossen wird auf unterschiedliche, dreidimensionale (Tier-)Figuren oder Zielscheiben. Gute Erreichbarkeit ist wichtig, damit regelmäßiges Üben ohne großen Aufwand möglich ist.

Weiterführende Information:

Hier finden Sie eine Übersicht der Bogenparcours in Österreich

In Wien hat man im Bogensportpark Kahlenberg die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Parcours mit insgesamt 80 Stationen. Ebenfalls für Wiener geeignet ist der 2021 eröffnete Parcours am Scheiblingstein (Klosterneuburg) in Niederösterreich, der von Wien aus gut mit dem Bus oder Auto zu erreichen ist. Es können auch Familienkurse gebucht werden.

Im Burgenland hat der Bogensportverein Nickelsdorf auf einem 5 Hektar großen Gelände einen 3D-Parcours mit 28 Zielfiguren errichtet. In Kärnten gibt es unter anderem in Velden einen Bogenparcours, der über eine Länge von 3,8 Kilometern führt. Das Abhalten von Veranstaltungen und Firmenfeiern ist hier möglich. In der Steiermark bietet beispielsweise Godis Bogenparcours am idyllischen Zirbitzkogel für Anfänger und Fortgeschrittene das richtige Programm.



Im Bogensportzentrum Haid in Oberösterreich finden auch Wettkämpfe statt. 50 Zielfiguren sorgen für Abwechslung. Im Salzburger Gasteinertal bieten sich gleich 3 Parcours für einen abwechslungsreichen Urlaub mit dem Bogen an. Auf den 3D-Bogenparcours in Leutasch, Tirol, dürfen Hunde mitkommen. Und in Vorarlberg werden zum Beispiel in der Bogenwelt Brandnertal regelmäßig Kurse angeboten, 2 Parcours stehen zur Verfügung.

Eine Auswahl an 3D-Bogensport-Parcours nach Bundesländern: