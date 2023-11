Es geht in sechs Etappen rund 230 Kilometer durch die Wüste Marokkos. Tagsüber erreichen die Temperaturen über 50 Grad, nachts herrscht klirrende Kälte. Geschlafen wird unterwegs im Zelt und die gesamte Ausrüstung muss selbst mitgeschleppt werden. Der Marathon des Sables gilt als einer der härtesten Etappen-Ultraläufe der Welt. Jedes Jahr sterben Menschen bei dem Versuch, den Bewerb zu absolvieren - und doch sind die begrenzten 850 Startplätze jedes Jahr innerhalb kürzester Zeit vergeben.

Es muss aber nicht gleich die Wüste sein. Jeder, der in den Bergen unterwegs ist, begegnet zunehmend Menschen, die scheinbar mühelos selbst steilste Wege bergauf laufen. Und die Veranstalter von Ultraläufen, Bergmarathons und Spartan Races erfreuen sich in den vergangenen Jahren deutlich steigender Teilnehmerzahlen.

Immer mehr Menschen trainieren also, um derartige sportliche Höchstleistungen zu schaffen. Doch was macht diese Sportlerinnen und Sportler, die 100 Kilometer oder Tausende Höhenmeter am Stück laufen können, so außergewöhnlich? Wie schaffen sie diese Höchstleistungen?

Prinzipiell verfüge fast jeder über die körperlichen Voraussetzungen, derartige Leistungen zu erbringen, ist Christopher Willis überzeugt. Als Sportpsychologe und Performance Coach betreut er im deutschsprachigen Raum Eliteathleten aus National- und Olympiakadern, Militär- und Polizei-Spezialeinheiten sowie High Performer aus den Bereichen Wirtschaft, Medizin und Musik. Allerdings, ergänzt Willis: "Nur einige Promille der Bevölkerung setzen diese Höchstleistungen um." In der Realität verlaufe die Entwicklung bei dem überwiegenden Teil der Menschen gegenteilig: "Die meisten schaffen heute Höchstleistungen im Sitzen."

Jeder kann Leistung steigern

Sportmediziner Piero Lercher ist ebenfalls überzeugt, dass "jeder gesunde Mensch bei richtigem Training immer eine Leistungssteigerung erzielen kann". Aus körperlicher Sicht sind die fünf motorischen Grundeigenschaften Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit. Es gibt aber individuell unterschiedliche biologische Grenzen. So verschafft eine größere Schrittlänge Läufern einen Vorteil. Die Spannweite der Arme kann wiederum bei Schwimmern ausschlaggebend sein. "Diese beträgt bei Rekordschwimmer Michael Phelps beispielsweise 2,04 Meter", so der Mediziner.

Bei Extrem- und Ultraläufen sind jedoch nicht einzig körperliche Konstitution und Schrittlänge entscheidend. Denn, erklärt Willis: "Die ersten 20 Kilometer bewältigt man mit dem Körper, die nächsten 80 mit dem Kopf."

Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen

Schon die Kindheit entscheidet oft darüber, ob ein Mensch später Höchstleistungen erbringen wird oder nicht. "Das soziale Umfeld vieler Ultramarathonläuferinnen und -läufer ist von Sport geprägt. Von Anfang an wurden sie dazu ermutigt, sportliche Höchstleistungen zu erbringen, und Sport war schon immer ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens", sagt Willis.

Bei einer weiteren Gruppe der Hochleistungsathleten war ein einschneidendes positives oder negatives Lebensereignis Auslöser für den Trainingsbeginn. Und dann gibt es noch jene Menschen, "die mit diesen Höchstleistungen etwas kompensieren wollen", weiß Peter Gröpel, Sportpsychologe an der Uni Wien: "Sie sind zum Beispiel in der Beziehung oder im Beruf unzufrieden und beginnen deswegen mit intensivem Training."

Doch nicht jeder Mensch, der Läufe absolviert, wird automatisch Extremsportler. "Um erfolgreich zu sein, ist eine entsprechende Denkweise entscheidend", sagt Psychologe Willis. "Es erfordert ein enormes Maß an Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen. Man muss auch die Fähigkeit entwickeln, Rückschläge zu akzeptieren."

Diese Sportlerinnen und Sportler weisen zudem ein außergewöhnliches Organisationstalent auf. Denn sie benötigen entsprechende Routinen, um Training mit Beruf und Familie zu vereinbaren.

© Schlegeis 3000 BEIM SCHLEGEIS 3000 Skyrace in Tirol müssen die Läuferinnen und Läufer 34 Kilometer und dabei 2.400 Höhenmeter zurücklegen

Visualisierung und Affirmation

"Es sind Personen mit einem starken Willen, die ihre Komfortzone verlassen und über die Schmerzgrenze gehen können", ergänzt Gröpel. Denn ist diese erreicht, wird der Körper in eine Art Alarmzustand versetzt. Daher erreichen Sportlerinnen und Sportler ihre maximale Leistungsfähigkeit nicht. "Das wird autonome Reserve genannt. So wird sichergestellt, dass dem Körper noch etwas für den Notfall übrig bleibt", sagt Lercher.

Durch gezieltes körperliches und mentales Training ist es allerdings möglich, diesen Mechanismus zu überwinden. Dabei, warnt der Mediziner, "muss man sich aber bewusst sein, dass man den Körper in eine Extremsituation bringt". "Bei gewissen Höchstleistungen ist der Grat zwischen Sterben und Überleben auch oftmals durch die äußeren Bedingungen sehr schmal."

Zu den mentalen Methoden, um trotz Schmerzen und Erschöpfung weiterzulaufen und nicht aufzugeben, zählt laut Gröpel die Visualisierung. "Man denkt an jene Momente, in denen es schmerzt und stellt sich gleichzeitig vor, wie man weitermacht." Auch Affirmation ist eine Technik, die in extremen Situationen hilft. Dabei werden Wörter und Sätze für einen selbst entwickelt, die positiv sind und motivieren. Das könne etwa "Gib Gas!" oder "Das schaffst du!" sein, so Sportpsychologe Gröpel.