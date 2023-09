Rafting: Wildwasser-Sportart mit Adrenalinkick

Inhaltsverzeichnis

Wie geht Rafting?

Rafting kommt vom englischen "raft", das Floß bedeutet. Ganz prinzipiell versteht man darunter das Fahren mit einem Schlauchboot in einem mehr oder weniger reißenden Fluss. Es handelt sich um einen Gruppensport, Rafts sind meistens für vier bis 12 Personen ausgelegt. Das Raft besteht aus gummiertem Gewebe und ist in verschiedene Luftkammern unterteilt. Kollisionen mit Felsen beschädigen das Boot in der Regel nicht.

Gesteuert wird es mittels eines Stechpaddels, mit dem jede Person ausgerüstet ist. Die Mitfahrenden sitzen auf dem Rand des Bootes und sind an dessen Boden mit Bindungen befestigt, die für Stabilität und Sicherheit während der Tour sorgen. Die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses wirkt sich natürlich auf das Tempo der Fahrt aus. Beim Wildwasser-Rafting auf einem Fluss mit vielen starken Strömungen ist viel Konzentration gefordert, aber auch Kraft.

Beim Rafting ist Teamwork wichtig, alle Teilnehmer:Innen müssen in einem guten Rhythmus zusammenarbeiten. Im Laufe der Zeit haben sich mehrere Disziplinen entwickelt, in denen mittlerweile sogar Weltmeisterschaften abgehalten werden.