Ein Chalkbag ist ein kleiner Beutel mit Magnesiumpulver (Chalk). Diesen hängt man sich um, um während der Route (oder davor) seine Hände zu trocken, wenn diese schwitzig sind, um nicht abzurutschen. Es ist kein Muss, aber wenn man schnell schwitzige Hände bekommt, ist es auf jeden Fall ratsam, ein Chalkbag dabei zu haben.

Natürlich gibt es spezielle Boulder-Kleidung, aber in Wirklichkeit lässt es sich mit beliebiger bequemer Trainingsbekleidung gut bouldern. Einziger Tipp vor allem für Anfänger:innen ist eine lange Hose bzw. zumindest so lange, dass sie über das Knie reicht, denn gerade zu Beginn schrammt man gerne einmal mit den Knien über die Wand.

Hat man vor, outdoor und nicht in der Halle zu bouldern, sollte man Crashpads mitbringen, das sind spezielle Matten für draußen. Für die meisten Boulder sind mindestens zwei Crashpads sinnvoll.

Weitere Informationen zu Crashpads und deren richtige Positionierung etc. gibt es auf der Homepage von "boulderwelt".

Ist Bouldern gut für den Körper?

Bouldern ist sehr gut für Körper und Muskelaufbau, die Sportart ist ein Ganzkörper-Training, das zahlreiche Muskeln aktiviert und ganze Muskelketten trainiert. So werden etwa laut Gesundheitsmagazin "AOK" folgende Muskeln beansprucht:

Fingerbeugemuskulatur im Unterarm

Latissismus (großer Muskel am Rücken)

Großer Rundmuskel (Skelettmuskel des Oberarms)

Bizeps (Armbeuger)

Hintere Schultermuskulatur

Rotatorenmanschette

Rückenmuskulatur

Bauchmuskeln

Wadenmuskeln

Brustmuskulatur

Bouldern verbessert zudem Koordination, Beweglichkeit und Körpergefühl. Auch die Psyche wird durch die Sportart des Boulderns gestärkt. Abgesehen davon, dass jeglicher Sport den Kopf frei macht und vor Depressionen schützt, geht es beim Bouldern neben der körperlichen Betätigung auch um das Lösen eines Problems (“Wie komme ich zum Ziel?”). Hat man dieses erreicht, führt das zu einem gestärkten Selbstwertgefühl. Diese Bewältigungsstrategien und das Schritt-für-Schritt-Denken lassen sich zudem oftmals auf das Leben abseits des Sports übertragen. Ebenso wie auch das Gemeinschaftliche, wenn Bouldernde gemeinsam an der Überwindung der Hindernisse tüfteln.

Bouldern ist ein Sport, der es erfordert, im Jetzt zu sein und den Alltag auszuschalten, da er Konzentration benötigt - im Gegensatz zum Joggen zum Beispiel, wo sich die Gedanken des Alltags oftmals während der Sportausübung weiterdrehen.

Kalorienverbrauch beim Bouldern

Der Kalorienverbrauch ist immer von der Person bzw. dem individuellen Körpergewicht abhängig. Durchschnittlich verbrennt man pro halber Stunde beim Bouldern rund 400 Kalorien (bei einem Körpergewicht von 70 kg).

Wie lange sollte man bouldern?

Wie oft und wie lange trainiert wird, hängt (abgesehen von der eigenen verfügbaren Zeit) davon ab, wie intensiv das Training ist. Je intensiver ein Training ist, desto größer muss die Pause danach sein, desto weniger häufig wird trainiert.

Wo kann man bouldern?

Gebouldert werden kann sowohl Outdoor als auch Indoor, in Kletterhallen. Vor allem bei Schlechtwetter und im Winter bieten letztere eine gute Möglichkeit, um die Sportart ganzjährig ausüben zu können.

Outdoor-Gebiete

Gebouldert wird nicht nur in Hallen, sondern eigentlich, wie das Wort schon sagt, am Felsblock. Diese gibt es in Österreich zahlreich, weshalb es auch viele gute Outdoor-Sports um zu Bouldern gibt. Hier ein paar Tipps:



Wien:

Döblinger Steg

Flexwand

Handelskai

Pier 9

Reichsbrückenpfeiler

Niederösterreich

Steinwände, St. Valentin

Rund um die Ruine Merkenstein, Wienerwald

Steiermark

Hirzmannsperre in den Gurktaler Alpen

Wildon am Schlossberg

Birkenblock, Radegund

Blaubärwandl am Reinischkogel

Oberösterreich

Zwischen Weißenbach und Steinbach am Attersee

Hoh-Haus Buchgerg, Lasberg

Sarmingstein, St. Nikola

Kärnten

Obergail im Lesachtal

Kreuzbergl in Klagenfurt

Anstieg zum Hohlfelsen, Frantschach

Maltatal

Tirol

Silvapark Galtür

„Mandlers Boden“, Pitztal

"Sitcom Area", Zillertal

Sundergrund, Kaseler Alm, Zillertal

Bouldergebiet Höll, Kaunertal

Vorarlberg

Schwarzer See, Satteins

Spiegelstein, Satteins

Burgenland

Hölzelstein, zwischen Schützen und Oggau

Salzburg

Salzburger Saalachtal (zwischen Unken, Weißbach und St. Martin bei Lofer)

Müllner Schanze am Mönchsberg

Boulder-Hallen in Österreich

Bouldern ist seit einigen Jahren ein Trendsport. Das ist insofern ein großer Vorteil, da seither viele Hallen neu eröffnen und es zahlreiche Boulderhallen in ganz Österreich gibt. Der Alpenverein bietet viele Möglichkeiten zum Bouldern an (im Online-Kletterhallenfinder des Alpenvereins findet man über 200 künstliche Kletteranlagen), aber es gibt auch zahlreiche andere Anbieter. Eine komplette Liste von Österreichs Boulderhallen findet man unter: www.sportaktiv.com/

Kosten

Wer in der freien Natur bouldern geht, spart sich die Eintrittskosten in eine Sporthalle. Dafür muss man das Equipment selbst mitbringen. Wichtig ist beim Outdoor-Bouldern an die Boulder-Matten, die Crashpads zu denken, damit man sicher Abspringen kann.

Bouldern in der Kletterhalle kostet Eintritt. In Österreich belaufen sich die Kosten für ein Tagesticket um die 14 Euro. Viele Kletter- bzw- Boulderhallen bieten auch Monats-, Halbjahres- und Jahreskarten an. Für Anfänger:innen von Vorteil ist: Oft kann man sich vor Ort Schuhe und entsprechende andere Ausrüstung gegen Gebühren ausleihen. So kann man die Sportart erst einmal kennenlernen und sich dann entscheiden, ob sich weitere Investitionen in eine eigene Ausrüstung lohnen.

Sicherheit und Verletzungsprävention

Bouldern ist kein gefährlicher Sport, es gilt jedoch bestimmte Sicherheitsmaßnahmen und Regeln einzuhalten. Dazu zählt etwa, dass stets der Sturzraum freigehalten werden muss. Da heißt, der Mattenbereich unterhalb der Wand, an der gerade jemand klettert, darf nicht betreten werden. Auch umgekehrt, sollte zunächst vor dem Absprung (wenn geplant) zuerst geschaut werden, ob sich jemand unter darunter befindet. Ebenso empfiehlt es sich, nicht von ganz oben abspringen, sondern, wenn möglich, zuerst einige Griffe zurückzuklettern, bevor abgesprungen wird.