Orthopäden freuen sich meist über Menschen, die auf der Slackline üben – denn dieser Sport ist nicht nur gut für den Rücken, er schont auch die Gelenke.

Balancieren stärkt die tiefe Rückenmuskulatur und fördert ganz nebenbei die Gelenkstabilisation. Hat die Wirbelsäule eine Fehlstellung, kann durch regelmäßiges Slacklinen entgegengewirkt werden. Der Grund: Der ganze Körper ist angespannt und muss ständig Bewegungen ausgleichen, damit man nicht herunterfällt. Das trainiert neben Gleichgewicht und Koordination auch die Tiefenmuskulatur in Rumpf und Rücken.

Wie baut man eine Slackline auf?

Sämtliche Hersteller sorgen für eine detaillierte Anleitung zum sicheren Auf- und Abbau. Das Set enthält üblicherweise zwei Teile: Das elastische Band und eine sogenannte Ratsche zum Spannen. Beide Teile sind mit einer Schlaufe versehen, mithilfe derer man sie an Fixpunkten befestigen kann.

Dafür sucht man am besten zwei Bäume mit mindestens 30 Zentimeter Durchmesser. Laut österreichischem Slackline-Verband halten Masten, Laternen und Geländer den Kräften meistens nicht stand. Um die Bäume zu schützen polstert man sie mit einer Matte, bevor man die Schlaufe herumbindet. Für Anfänger:innen sollte die Slackline nicht länger als 6 Meter sein – bei Kindern nur 3 bis 5 Meter. Fortgeschrittene bevorzugen meist eine Länge von 12 Metern.

Zum Befestigen der Slackline verwendet man übrigens keine Karabiner aus Alu oder Stahl, sondern am besten sogenannte Schäkel - ein U-förmiger, mit einem Schraub- oder Steckbolzen verschließbarer Bügel-, da diese eine viel höhere Bruchlast haben.

Wie stark soll die Slackline gespannt sein?

Eine richtige Spannung gibt es nicht – man muss es einfach ausprobieren. Außerdem hängt die Spannung von einigen Faktoren ab wie unter anderem: der Art der Slackline, ihrer Länge und dem Gewicht der Trainierenden.

Slacklines werden in der Regel leicht durchhängend (niedrige Spannung) fixiert. Wichtig ist dabei, dass man in der Mitte beim Balancieren keinesfalls den Boden berührt. Wenn man nicht mehr weiter spannen kann und dennoch unten ankommt, ist möglicherweise der Abstand zu gering oder das Band hängt zu wenig hoch. Grundsätzlich ist die ideale Höhe etwa die Kniehöhe. Für Anfänger:innen könnte es etwas leichter sein, wenn die Slackline stärker gespannt ist. Sie kann dadurch weniger stark hin und her schwingen und ausschlagen.

Slacklinen: Tipps für Anfänger:innen

Eines ist gut zu wissen: Es gibt kein richtig oder falsch. Wenn man nicht runterfällt, macht man es richtig. Der Weg des Übens ist bereits das Ziel. Für den Anfang muss das Zittern des Gurtbandes in den Griff bekommen werden. Beim Aufsteigen nicht lange zögern – einfach schnell hinaufsteigen. Danach geht es darum, oben zu bleiben und nicht gleich wieder auf der anderen Seite abzusteigen. Anfangs nur auf einem Bein stehen – mit dem anderen Bein ausbalancieren. Das Körpergewicht dabei über dem Standbein halten. So erreicht man einen neutralen Stand ohne Vor- oder Rücklage.

Dann geht man am besten in die sogenannte Grundposition, die in Kursen unterrichtet wird: Dafür Knie leicht beugen, den Oberkörper aufrecht halten, die Arme über den Kopf hochstrecken.

Beim Gehen liegt das Hauptgewicht dann auf dem vorderen Bein. Die Füße richtet man in Richtung des Gurtbandes aus. Achtung: Keinesfalls schräge stellen. Idealerweise suchen sich Slackline-Anfänger:innen jemanden zum Anhalten – man kann so Schritt für Schritt immer wieder loslassen.