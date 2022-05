Taekwondo: Viel mehr als ein Kampfsport

Über YU-Taekwondo:

Der Sportwissenschaftler und Taekwondo-Großmeister (6. DAN) Dr. Andreas Held gründete im Jahr 2003 seine erste Teakwondo-Schule in Wien. Sein System nannte er "YOUNG-UNG Taekwondo", die koreanische Übersetzung von "Held". 2021 wurde YOUNG-UNG zu YU-Taekwondo. Inzwischen gibt es in Österreich 27 Standorte, 17 davon in Wien.