Steckbrief Erika Pluhar

Name: Erika Pluhar

Geboren am: 28. Februar 1939 in Wien

Wohnt in: Wien

Ausbildung: Matura, Max-Reinhardt-Seminar, Universität für Musik und darstellende Kunst

Beruf: Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin

Familienstand: geschieden; 1. Ehe mit Udo Proksch, 2. Ehe mit André Heller

Kinder: Anna Proksch († 1999), Enkelsohn Ignaz Pluhar (adoptiert)

Das Leben einer großen Künstlerin ist immer auch ein Partikel Zeitgeschichte. Und Erika Pluhar, die im Februar 84 wurde, ist eine große Künstlerin. Sie war eine zentrale Person des Burgtheaters, ehe sie sich 1999 aus dem Schauspielberuf zurückzog und Schriftstellerin wurde. Ihr Werk ist vielfach autobiografisch und immer feministisch: Denn Erika Pluhar war eine der Frauen, die hierzulande mit der SPÖ-Politikerin Johanna Dohnal ein neues Bewusstsein etablierten. Viel erreichte sie mit ihren Liedern, mit denen sie heute noch auftritt.

Soeben ist ihr Roman "Gitti" * erschienen: die Geschichte ihrer um fünf Jahre älteren Schwester. Geboren in Brasilien, wo der Vater bei einer Ölgesellschaft arbeitete, kam sie als Kind nach München, dann nach Wien, wo 1939 die Schwester Erika geboren wurde, dann nach Lemberg, wo der Vater, ein Nazi, im NS-Dienst stand. Mit 16 Jahren heiratete sie den Fotografen Roland Pleterski, ging mit ihm nach New York und wurde unter dem Namen Brigitte King Mannequin. Sie lebt heute, alzheimerkrank, in Wien.

Frau Pluhar, wie geht es Ihnen?

Ich wundere mich selbst, wie gut es mir geht, wenn ich mir meine 84 Jahre vergegenwärtige. Natürlich spüre ich das Alter und entziehe mich den Gedanken nicht. Ich merke auch in meinen Liedern und Texten, dass ich schon sehr früh begonnen habe mit Alter und Endlichkeit. Aber abgesehen davon, dass ich recht dünn geworden bin, kann ich nicht klagen. Ich habe vor allem noch meine Singstimme.

Den rauchigen Bariton haben Sie sich wohl durch Nikotinmissbrauch über die Jahre gerettet?

Überhaupt nicht, ich bin maximal Gelegenheitsraucherin, vor allem jetzt, wo man nicht mehr darf. Meine Mutter hat gesagt, ich hab schon als Baby tiefer gebrüllt.

Sie haben aber keine Abschiedsgedanken?

Ich denke schon sehr darüber nach. Oft lieg ich im Bett und frage mich, wie das ist, wenn man weg ist. Aber den Tod kann man sich ja nicht vorstellen. Ich bin als Agnostikerin keinem religiösen Unsinn verpflichtet, schließe aber auch nichts aus. Über unsere seltsame Existenz zwischen Himmel und Erde denke ich viel nach, vor allem nach dem Tod meiner Tochter Anna, ohne dass ich mich drauf versteife, sie wäre da oben im Himmel. Sie ist da in meinem Herzen, und oben im Haus hängt ein großes Foto von ihr, das erstaunlicherweise in zwei Jahrzehnten nicht gedunkelt ist. Und da rede ich mit ihr.

Ihre ältere Schwester, deren Schicksal Sie im Buch erzählen, lebt noch?

Ja, meine alzheimerkranke Schwester lebt noch. Ich werde ihr und den anderen Bewohnern das Buch im Senecura-Heim vorlesen. Sie wird vielleicht nichts davon verstehen, aber ich will es ihr einfach darlegen, weil es eine Ehrung ihres Lebens ist.

Ist sie in ihrer Art glücklich?

Ich stapfe jedes Mal todtraurig von ihr nach Hause. Aber man sagt mir, ich bin trauriger als sie. Ich hab mit dem Buch begonnen, weil ihr Leben so entschwindet. Es war klar, dass es nur um ihre Kindheit und Jugend gehen wird, weil ich über die Zeit nach ihrer Auswanderung nach Amerika nicht genug weiß. Und fragen kann ich sie ja nicht mehr.

Die Karriere Ihrer Schwester, die ein bekanntes Mannequin war, ist doch prototypisch für die Zeit. Wie sich das Frauenbild geändert hat!

Nicht nur das Frauenbild. Die Welt hat sich in den Jahren meines Lebens unglaublich verändert. Als ich 1939 geboren wurde, hat der Krieg begonnen. Ich habe dann traumatisiert die Bombardierung Wiens erlebt. Döbling hat ausgeschaut wie jetzt die Bilder aus der Ukraine. Unser halbes Haus war weg, als wir aus dem Keller gekrochen sind. Noch jetzt fährt es mir ins Herz, wenn irgendwo eine Sirene ertönt. Wir sind dann nach Oberösterreich evakuiert worden, in die Nähe von Braunau, und das Unverletzte der Landschaft hat mich ein bisschen geheilt. Ich bin dann so gern in die Schule gegangen! Keine Bomben mehr, aber dafür Lesen und Schreiben, das Kino, das Theater - eine erfundene Welt! Dass man seinem Leben in fast göttlicher Weise ein erfundenes hinzufügen kann!

© News/Matt Observe Zeitlos. Erika Pluhar beim Fotoshooting mit News anlässlich des Interviews im Juli 2023

Die Nazi-Verstrickung Ihres Vaters haben Sie als Kind noch mitbekommen?

Er war nach meiner Geburt in Lemberg als eine Art Sekretär eingesetzt, und dort, am Ende eines Gartens, bei den Brombeergebüschen, beginnen auch meine Erinnerungen. Mein Vater konnte und wollte aber eines Tages nicht mehr und ist als einfacher Soldat eingerückt. Deshalb wurde er nach dem Krieg schnell entnazifiziert. Er ist mit 95 Jahren in meinem Haus verstorben, da waren meine Tochter und mein Adoptivenkel aus der Sahara, alle Sprachen wurden gesprochen, und mein Vater hat das so genossen! Aber wenn ihn alte Burschenschaftler sprechen wollten, hat er Nein gesagt.

Um zu Ihrer älteren Schwester zurückzukehren: War sie emanzipiert?

Sie war unglaublich fürsorglich und für alle da. Aber die Emanzipation war dann mein Weg: zu versuchen, das Frausein zu einem Menschsein werden zu lassen. Mein Lied "Frau lauf weg" hat meinen Wandel von der Femme fatale eingeleitet. Mit einem Ruck, auch wegen meiner Bekanntschaft mit Alice Schwarzer, wurde ich zur Emanze. Es gab Jahre, da haben die Männer ihre Frauen an sich gerissen, wenn ich einen Raum betreten habe, damit sie nicht womöglich was Falsches bei mir lernen. Aber jetzt bestürzt mich dieses äußerliche Herumdoktern am Frausein.

Erklären Sie!

Ich hasse Gendern, weil es die Sprache verdirbt. Alle die Doppelpunkte und Unterstriche ändern doch nichts! Das ist ein Herumgetue an dem, was meine Generation erreicht hat. Hierzulande darf man als Frau jetzt Mensch sein, und wenn man sich recht plagt, kann man erreichen, was man sich für sein Leben vorgenommen hat. Jetzt wäre es Zeit, sich nicht mehr in äußerlichem Krimskrams zu verlieren, nicht mehr nur an uns zu denken, sondern an die Position der Frauen in der Welt. Und die ist immer noch schlimmer als die der Tiere. Was die Religionen mit dem Frausein aufführen, sogar im Judentum müssen sie Perücken aufsetzen! Natürlich gibt es bei uns Gewalt gegen Frauen. Aber kluge und entschlossene Frauen können ihren Weg gehen.

Und die Bezahlung?

Die ist immer noch geringer. Dafür zu kämpfen, finde ich viel sinnvoller als für ein Großes I. Man zerstört die deutsche Sprache, die mir wichtig ist. Und der Blödsinn, dass man nicht mehr Indianer sagen darf und Kinderbücher umschreibt! Da hält man sich im Bereich der Torheiten auf. Man kann ja nicht einmal mehr einen Klassiker spielen!

Was meinen Sie damit?

Wir haben uns unlängst mit dem neunzigjährigen Michael Heltau und Achim Benning, der damals unser Burgtheaterdirektor war, im Metro-Kino mit Gästen das letzte Stück angesehen, das ich 1999 gespielt habe, "Kinder der Sonne" von Gorki in Achims Regie. Wir hatten gar nicht mehr gewusst, wie gut das war. Das ist so modern, so politisch! Du brauchst nicht zwei Gorkis auf der Bühne und irgendwelchen Unfug. Du musst nur den Gorki kapieren! Ich hab mich angeschaut und gedacht: Du warst sehr schön. Und dann hab ich gesagt: Du warst sehr gut. Und du hast zum für dich richtigen Zeitpunkt mit dem Theater aufgehört.

Was stört Sie denn heute?

Theater darf nicht digital sein. Da sitzen lebende Menschen, und auf der Bühne stehen jetzt im Moment ebenfalls lebende Menschen, die ihnen etwas sagen. Mit Bildschirmen, Headsets und dem ganzen Graffl macht man alles kaputt.

Gert Voss dürfte dafür heute nicht mehr den Othello spielen, weil er sich nicht schwarz bemalen dürfte

und ich bin im Sterben immer schwärzer geworden, weil mich lang vorher mein Othello, Heinrich Schweiger, so arg abgekraglt hat.

Genauso wechselte auch Julia Stemberger mit Voss die Farbe.

Eben, und alles andere ist blöd. Bald darf kein Gesunder mehr einen Kranken spielen und nur mehr ein Wahnsinniger einen Wahnsinnigen. Du darfst kein Leid mehr darstellen, wenn es dir gut geht. Das sind diese Äußerlichkeiten, die ich ablehne.

Und der Putsch gegen Maria Happel im Reinhardt-Seminar? Ich habe da von Ihnen einen leidenschaftlichen Leserbrief bekommen.

Allein der Hinweis, dass eine Studentin einmal geweint hat! Was wurde in meiner Jugend von Regisseuren geplärrt, und dann hast du geweint oder dich geärgert. Na und? Die Studenten sind derart mit Wokeness infiziert, dass sie nicht mehr wissen, was es heißt, ein Schüler zu sein und etwas zu lernen. Sie wollen keine berühmten Lehrer? Ja, sag einmal! Nur die haben uns etwas beibringen können! Fred Liewehr hat uns Haltung beigebracht. Und es gab ein Fach Metaphysik mit dem Dominikaner Pater Diego Götz, mit dem ich dann sehr befreundet war.

Was soll aus denen denn werden? Die verstehen ja den Beruf nicht.

Es gibt schon genug, die den Beruf verstehen, und die werden auch etwas. Ich sehe viel fern und staune über die wunderbaren Leistungen sogar in Krimis und anderem Gebrauchsfernsehen. Das Fernsehen hat sich gegenüber meiner Zeit so zum Positiven entwickelt!