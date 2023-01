Empathie: Wie wichtig das Einfühlungsvermögen ist

Inhaltsverzeichnis

Was ist Empathie?

Unter Empathie versteht man die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen und deren individuellen Motive und Beweggründe erkennen und nachvollziehen zu können. Demnach liegt darin auch die Fähigkeit, ein Verständnis für individuelle Bedürfnisse anderer Menschen zu haben. Ein weiterer wichtiger Teil der Empathie besteht in der Fähigkeit, „zu unterscheiden, was mein Gefühlszustand und was der einer anderen Person ist“, wie der Neuropsychologe Claus Lamm im Zuge von Forschungen der Universität Wien rund um Empathie und Autismus (2015) mitteilte. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch habe sich dafür der Begriff "Selbst-Andere-Differenzierung" etabliert.

Insgesamt unterscheidet man drei Arten der Empathie:

emotionale Empathie: das „Mitfühlen“ und „Reagieren“ auf die emotionale Verfassung und die emotionalen Bedürfnisse des Gegenübers kognitive Empathie: das „Verstehen“ der Gefühle des Gegenübers soziale Empathie: das „Einstellen und verstehen“ auf verschiedene Charaktertypen und -eigenschaften

Der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers definierte Empathie in dieser Form: „Empathie ist die Voraussetzung zur Entwicklung eines neuen Selbstkonzepts“. Zugleich baute er seine gesamte Gesprächstherapie auf diesem Konzept auf. Die drei Grundpfeiler seiner Arbeit beruhten auf „Kongruenz, Wertschätzung und Empathie“ - bis heute werden diese Eigenschaften von vielen Psychologen und Psychologinnen weitergetragen.

Theresa Wiseman (University of Southampton) hat später in Anlehnung an Carl Rogers die 4 Säulen der Empathie entwickelt:

Wahrnehmung: Wie geht es den anderen? (Gestik, Mimik, Körpersprache, (verdeckte) Aussagen, Stimmlage, Emotionen) Verständnis: Worum geht es jemandem? (dahinterliegende Umstände, Motive und Ursachen erkennen) Resonanz: Wie reagiert man persönlich darauf? (Mitgefühl, Rücksichtnahme, Wortauswahl, Akzeptanz) Antizipation: Wie wird der/die andere weiterhin reagieren? (auf emotionaler und rationaler Ebene)

Woher kommt Empathie?

Ein gesundes Grundpotenzial für empathisches Verhalten steckt in jedem Menschen. Das wird einem sozusagen angeboren. Die Ausprägung und stetige Entwicklung dieser Eigenschaft entsteht in der Regel zwischen dem 3. und 4. Lebensjahr. Ab diesem Alter lernen Kinder die Handlungen und Gefühle anderer nachvollziehen und mitzufühlen. Sie nehmen wahr, wenn es anderen Kindern gut geht oder diese traurig sind und beginnen, einfühlsam zu reagieren und sie zu trösten. Und zwar so, wie sie es bei anderen Menschen - insbesondere der eigenen Eltern - beobachten können. Beispielsweise kann man beobachten, wie größere Kinder kleinen, die weinen, den Schnuller geben oder sie füttern wollen.