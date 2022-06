Inhaltsverzeichnis

Alles, was wir zu uns nehmen, wirkt im Stoffwechsel basisch, säuernd oder neutral. Bei der basischen Ernährung werden Lebensmittel daher nicht danach beurteilt, ob sie primär aus Kohlenhydraten, Fetten oder Eiweißen bestehen, sondern danach, ob sie im Körper mehr Basen oder mehr Säuren bilden.

Begonnen hat alles in Schweden: Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigte sich der schwedische Chemiker Carl Gustav Ragnar Berg damit, wie sich die Zusammensetzung von basisch, säurebildend oder neutralen Lebensmitteln im Speiseplan auf den Körper auswirkt. Er kam nach langen Forschungen zu dem Schluss, dass Nährstoffe nur dann optimal genutzt werden können, wenn Basisches überwiegt. Seine Empfehlung daher: Fünf mal mehr davon zu essen als Säurehaltiges. Einige Studien der vergangenen Jahre zur basischen Ernährung geben Berg recht: Ein Speiseplan mit einer niedrigen Säurelast kann wie ein Gesundheits-Booster wirken.

Was sind saure oder basische Lebensmittel?

Die Einteilung in saure und basische Lebensmittel rührt daher, dass bei dem biochemischen Prozess der Verstoffwechselung entweder Säuren oder Basen entstehen. Säuren sind chemische Verbindungen, die Wasserstoff enthalten, Basen sind ihr Gegenspieler. Jedes Nahrungsmittel, das eine hohe Anzahl an basischen Mineralstoffen (Kalium, Magnesium, Natrium und Calcium) enthält und wenig Eiweiß, wirkt basisch. Grob gesagt sind das Obst, Gemüse, Kräuter und Samen.

Saure Lebensmittel haben vor allem einen hohen Eiweißgehalt, der die Säurebildung im Stoffwechsel potenziert. Das sind vor allem Fleisch, Milchprodukte, Mehlspeisen. Erwischt man zu viel an säurebildenden Lebensmitteln mit der Folge eines übersäuerten Magens, merkt man das meist sehr schnell: Sodbrennen, saures Aufstoßen oder auch Magenschmerzen melden sich oft. Säurebildendes ist jedoch nicht unbedingt geschmacklich sauer. Zitronen etwa gehören zu den basischen Lebensmitteln.

Was sind die Vorteile der basischen Ernährung

Für einen funktionierenden Stoffwechsel im Körper muss der pH-Wert im Blut zwischen 7,35 und 7,44 liegen, das ist ein leicht basischer Bereich. Die Ernährung hat allerdings kaum Auswirkungen auf den Säuregehalt im Blut. Denn Lunge, Nieren und der Bikarbonatspiegel im Blut dienen als Puffersystem, sodass sich der pH-Wert im Körper insgesamt nicht bzw. kaum ändert - selbst wenn man viel säurebildende Lebensmittel zu sich nimmt. Dennoch sehen Wissenschaflter:innen einen Vorteil in der Säure-Basen-Balance - nicht in puncto Blutwert, sondern beispielsweise bei Erkrankungen wie Nierensteinen, für die Darmgesundheit (eine basische Ernährung soll sich positiv auf das Mikrobiom im Darm auswirken) oder bei kardiovaskulären Erkrankungen.

Misst der Körper einen Überschuss an Säuren, reagieren als erster Schritt die Nieren mit erhöhter Säure-Ausscheidung im Urin. Die Basen werden durch die Nieren im Körper gehalten, indem sie aus dem Urin in das Blut zurückführen. Als chemische Gegenspieler neutralisieren Säuren und Basen einander. Über die Atmung werden ebenfalls Säuren ausgeschieden. Grundsätzlich sind viele Wissenschaftler:innen der Meinung, dass sich eine sehr säureüberschüssige Ernährung langfristig durchaus negativ auf den Körper auswirken kann. Die Niere sei durch die Ausscheidung an hohen Säuremengen gestresst, es werde mehr Ammoniak und in Folge mehr vom Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Erhöhte Cortisolwerte können laut Forschung wiederum Erkrankungen wie Osteoporose, Bluthochdruck oder Magengeschwüre fördern.

Eine vorwiegend basische Ernährung soll das Säuren-Basen-Gleichgewicht im Körper stabil halten – oder herstellen, falls man grundsätzlich "übersäuert" ist. Viele Mediziner:innen sind überzeugt, dass bereits eine gesunde Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse und ausreichend Flüssigkeit sehr viel zu dieser gesunden Balance beitragen kann. Auch durchblutungsfördernde Bewegung an der frischen Luft unterstützt den Körper bei seiner Aufgabe, Säuren aus dem Gewebe zu auszuscheiden.

Die Formel der Anhänger:innen von basischer Ernährung lautet: 80 Prozent der Lebensmittel, die man zu sich nimmt, sollten basenbildend sein. So kann der Körper sich gegen Entzündungsauslöser schützen, eine gute Darmflora erhalten, das Hormonsystem regulieren und die Organe entlasten.