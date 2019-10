Essen soll schmecken und gesund sein. Doch wie holt man das beste aus den Nahrungsmitteln heraus? Das Geheimnis liegt in der Synergie. Es gibt nämlich Lebensmittel die besonders gut miteinander harmonieren und unserem Körper die maximale Mischung aus Vitaminien und Nährstoffen zuführen.

1. Steak und Preiselbeeren

Dass zu rotem Fleisch oder auch Wildgerichten oft Preiselbeeren gereicht werden, hat nicht nur geschmackliche Gründe. In den roten Beeren ist viel Vitamin C enthalten. Das wiederum sorgt dafür, dass das wertvolle Eisen aus dem Fleisch besser vom Körper aufgenommen wird. Tipp für Vegetarier : Eisenhaltige, pflanzliche Lebensmittel, wie beispielsweise Hülsenfrüche, immer mit etwas Vitamin-C-haltigem wie einem großen Spritzer Zitrone verfeinern. Diese Erkenntnis ist grundsätzlich nicht neu, aber es ist immer wieder gut sie in Erinnerung zu rufen. Die Medizinische Universität Kansans hat bereits in einer Studie von 1980 bestätigt: Eisen und Vitamin C sind einfach ein Traumpaar. Vorsicht : Das gerne nicht nur zu Wild getrunkene Glas Rotwein hemmt wiederum die Eisenaufnahme.

2. Porridge mit Heidelbeeren

Ein mit Blau- und/oder Himbeeren garnierter Haferbrei sieht nicht nur appetitlich aus, die beliebte Kombi beugt obendrein Entzündungen in den Arterien vor. Eine Studie der Tufts University Boston ergab, dass Hafer – wenn er zusammen mit Vitamin C verputzt wird – die dafür verantwortliche LDL-Oxidation verhindern kann. Beeren sind bekanntermaßen reich an Vitamin C. Hafer hingegen enthält viel Protein und sättigende Ballaststoffe

3. Kümmel und Kohl

Alle Kohlsorten sind reich an den Vitaminen C, A, B, E und K, enthalten Calcium, Magnesium und Eisen. Die sekundären Pflanzenstoffe wirken zudem blutreinigend und entzündungshemmend. Problematisch ist nur, dass das ballaststoffreiche Gemüse nicht gerade leicht verdaulich ist und mitunter heftige Blähungen verursacht. Abhilfe schaffen Kümmel- oder auch Fenchelsamen, die einfach mitgekocht werden. Die in den Samen enthaltenden ätherischen Öle regen die Magensaftproduktion an und wirkenden zudem entkrampfend. Die Folge: Eine entspannte Verdauung und jede Menge wertvolle Nährstoffe.

4. Apfel und dunkle Weintrauben

Diese Power-Kombination ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Äpfel enthalten besonders viel von dem sekundären Pflanzenstoff Quercetin, dunkle Weintrauben besonders viel Catechin. Bei beiden Flavonoide handelt es sich um sekundäre Pflanzenstoffe mit entzündungshemmenden Eigenschaften: Sie können das Risiko herabsetzen, dass Blutblättchen verklumpen und helfen somit, vor Herzinfarkten zu schützen. Zu diesem Ergebnis kam auch eine Untersuchung der Universität La Sapienza in Rom. Besagte Flavonoide kommen übrigens auch in Zwiebeln und grünem Tee vor. Diese Kombination ist allerdings weniger schmackhaft

5. Avocado und Tomate

ie gesunden Fette in der Avocado sorgen dafür, dass der in der Tomate vorkommende, krebshemmende Stoff Lycopin noch besser vom Körper aufgenommen wird. Und zwar um das Vierfache, wie diese Untersuchung der Ohio State University ergab.

6. Grillfleisch mit Rosmarin & schwarzem Pfeffer

Wenn Fleisch über offener Flamme gegrillt wird, entwickeln sich krebserregende Stoffe, sogenannte heterozyklische aromatische Amine (HCAs). Diese lassen sich mit frischen Kräutern und schwarzem Pfeffer regelrecht „ausknipsen“, wie Forscher der Kansas State University herausgefunden haben.

Und zwar mit genauen Angaben: So vermöge ein Gramm schwarzer Pfeffer pro 100 Gramm Rindfleisch in Kombination mit Thymian, Oregano, Basilikum, Salbei oder Rosmarin, die HCA-Entwicklung nahezu völlig einzudämmen. Wichtig : Allerdings funktioniere dies nur mit frischen Zutaten : Zu langes Marinieren hat den Forschern zufolge den gegenteiligen Effekt, da sich die in den Kräutern enthaltenden Antioxidantien mit der Zeit zersetzen.