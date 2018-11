Der Dachsteinkönig ist eigentlich ein alter Mann, der zum Riesen wird, als er drei Sennerinnen verflucht, die geizig und unhöflich sind. So erzählt es die Sage. Der Dachsteinkönig in Hotel-Form beruht zwar auf ebendieser Sage, ist jedoch genau das Gegenteil: Jung, großzügig und überaus einladend.

Den ewigen Winter, den der Dachsteinkönig den geizigen Sennerinnen wünschte, den braucht es im Hotel Dachsteinkönig nicht unbedingt, um das Hotel am Fuße des namensgebenden Bergs und des Skigebiets Dachstein West zu genießen. Egal, welche Jahreszeit gerade herrscht, der Dachsteinkönig hat sowohl immer als auch für alle etwas zu bieten.

© News.at Hallstatt vor der Tür

Wandern, Ski fahren und Hallstatt oder einfach vor der Tür

Und für "alle" umschließt die ganze Familie. Das Fünf-Smiley-Kinderhotel in Gosau-Mittertal (Oberösterreich) wurde von der Familie Maier aus Tirol erbaut, um den Traum des Luxus-Familienurlaubs wahr werden zu lassen. Das Hotel liegt inmitten malerischer Berglandschaft des Salzkammerguts, unweit der Touristen-Hochburg Hallstatt, die sich in nur 20 Minuten erreichen lässt. Wenn es nicht der Trubel Hallstatts sein soll, laden die Berge ringsum zum Wandern oder eben Ski fahren ein.

© www.360perspektiven.at (Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig) Der schöne Spielplatz

Doch so ein weiter Radius ist gar nicht vonnöten, um die Vorzüge des Dachsteinkönigs genießen zu können. Direkt hinter dem Hotel gibt es eine Wiese, auf der die Kleinsten mit einem Skilehrer ihre ersten Schwünge üben dürfen, während die Eltern vom Balkon aus zuschauen. Außerdem lockt ein schöner Spielplatz, ein Streichelzoo und für alle kleinen Fans der Mobilität ein Fuhrpark mit allem, was das kindliche Herz begehrt; Vom Dreirad übers Laufrad bis zum Leiterwagerl ist alles -und noch mehr - dabei. Hier bleibt kein Wunsch offen und kein Kind ohne fahrbaren Untersatz.

© www.360perspektiven.at (Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig)

Indoor-Hits

Spielt das Wetter jedoch - wie etwa jetzt im November - nicht so ganz mit beim Outdoor-Programm, hat der Dachsteinkönig auch drinnen alles zu bieten, was Familien glücklich macht. Hier mit einer Aufzählung zu beginnen ist ebenso schwer, wie vor Ort die Auswahl zu treffen, mit welchem Angebot man beginnen soll.

© Leading Familiy Hotel & Resort Dachsteinkönig Die Familysuite

Schöne und durchdachte Zimmer

Meist ist es das Zimmer, das als erstes erkundet wird und diese (105 Familiensuiten und zwölf Chalet-Einheiten stehen für die Gäste – ausschließlich Familien mit Kindern sind übrigens erlaubt – zur Verfügung) sind so schön wie durchdacht. Es gibt in jedem Zimmer ein extra Kinderzimmer mit einem Stockbett, eine gemütliche Höhle für die kleinen Entdecker und sogar eine Duplo-Spielebox steht bereit, um keine Langeweile aufkommen zu lassen (und vielleicht den Eltern ein wenig Ruhe zu gönnen). Die Erwachsenen freuen sich an einem freundlichen Zimmer aus Holz mit einem konfortablen, großen Bett, einem Balkon und ganz viel Platz.

Kulinarik

Ist das Zimmer erkundet, steht der erste Rundgang an. Davor vielleicht noch einen kleinen Happen gefällig? Im Dachsteinkönig gibt es – bis auf eine halbe Stunde Abends – immer etwas zu essen und zu trinken. Für Kinderlose mag dies vielleicht etwas übertrieben klingen, Eltern wissen: Das ist Luxus pur, sich nicht um die tägliche Menüauswahl kümmern zu müssen, sondern eine große Auwahl geboten zu beokmmen - und das jederzeit. Lebensmittel werden meist regional eingekauft und die Küche (es gibt immer ein Buffet) lässt nichts zu wünschen übrig.

© www.360perspektiven.at (Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig) Der Babybecken-Bereich

Spielen, Fahren, Turnen, Schwimmen...

Ist der Magen voll, geht es zur Verdauung in einen der Indoor-Spielplätze, einen Gaming-Room, einen Teenie-Raum, die Kart-Bahn, den Turnsaal oder natürlich in den hoteleigenen Wellnessbereich. Letzterer gefällt allen voran Kleinkindfamilien. Ein süßer Babybereich mit zahlreichem Spielzeug, der auch richtig schön warm ist, freut Groß wie Klein. Der Schwimmbereich für die Größeren ist vielleicht der einzige kleine Kritikpunkt, den man, möchte man einen finden, auflisten könnte. Hier gibt es zwar eine tolle Schlauch-Rutsche, aber das Wasser im großen Bereich ist vielleicht eine Spur zu kühl geraten. Wett macht dieses kleine Manko dann aber die Tatsache, dass dieses Poolwasser - wie kein anderes in Österreich - Trinkwasserqualität hat, das sogar in den Fluss abgepumpt werden darf.

© www.360perspektiven.at (Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig) Fabelhafte Aussichte aus dem Pool

oder doch Relaxen?

Genug geplanscht haben natürlich Mama UND Papa (ja, gemeinsam!) auch noch die Möglichkeit, den „Adult-Only“-SPA-Bereich zu genießen, denn der Dachsteinkönig bietet eine Kinderbetreuung an. Insgesamt 13 Stunden am Tag aufgeteilt in fünf Altersgruppen. Da ist also für jeden etwas dabei. Extra-Kosten? Null.

© News.at Dem Familienglück steht nichts mehr im Weg

Und würde einen der Dachsteinkönig danach mit dem Fluch belegen, zwar nicht ewig im Eis, aber ewig im Hotel Dachsteinkönig zu bleiben, könnte man sich durchaus Schlimmeres vorstellen…



Na, Lust bekommen auf einen Familien-Luxus-Urlaub? Hier finden Sie alle Infos, Preise und Kontaktmöglichkeiten.

Adresse:

Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig

Am Hornspitz 1,

4824 Gosau, Salzkammergut