Maximale Tiefe: 3 Meter

Seehöhe: ‎1861 Meter

Spieglein, Spieglein an der Wand, welcher ist der schönste Bergsee im ganzen Land? Der Spiegelsee - der eigenlicht Mittlerer Gasselsee heißt - kommt in jedem Falle in die engere Auswahl! Das Panorama ist beeindruckend. Die Dachstein-Südwände spiegeln sich auf der Wasseroberfläche - kein Wunder ist der See eines der beliebtesten Fotomotive in der Region Schladming-Dachstein.

Auerlingsee, Steiermark

Maximale Tiefe: 7.5 Meter

Seehöhe: ‎1318 Meter

Abgeschieden und ruhig liegt er dort, der Auerlingsee. Von der Eiszeit geformt lädt der See zum Verweilen ein, ist aber auch ein guter Ausgangspunkt um im den Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen zu erkunden.Im Sommer kann man in dem Natursee sowohl schwimmen, als auch angeln.

Duisitzkarsee, Steiermark

Maximale Tiefe: 2.5 Meter

Seehöhe: ‎1648 Meter

Ein wahres Naturjuwel. Der Duisitkarsee ist wohl einer der schönsten Seen in den Schladminger Tauern.I n Seenähe befindet sich übrigens die Duisitzkarseehütte – eine gemütliche Almhütte. Die weiten Wiesen um den See, laden zum liegen und spielen ein. Kinder werden ihre wahre Freude haben.

Tirol

Drachensee, Tirol

Maximale Tiefe: 28 Meter

Seehöhe: ‎1917 m Meter

Glasklar und eiskalt - Bergsee eben. Im Volksmund wird der Drachensee auch "Tiroler Loch Ness" genannt. Malerisch bettet sich der Drachensee in den Bergkessel, hier lässt es sich idyllisch auf Drachen und Sagenfiguren warten.

Wildseelodersee, Tirol

Maximale Tiefe: 11 Meter

Seehöhe: ‎1847 Meter

Eingebettet zwischen den Gipfel von Wildseeloder und Henne liegt der tief schwarzblaue Wildseelodersee. Bezaubernd schön und doch malt die Sage ein düsteres Bild -Senner und Sennerinnen sollen samt ihrer Hütten im See versunken sein, nachdem sie frevelhafte Kegel-Spiele mit Käseleibern und Butterkugeln getrieben hatten. Der See gehörte einst dem Kloster Rott. An dem nördlichen Ufer des Sees befinden sich heute das Wildseeloderhaus und eine kleine Kapelle.

Seebensee, Tirol

Maximale Tiefe: 30 Meter

Seehöhe: ‎1657 Meter

Der See liegt auf 1657 Meter Höhe oberhalb der Ehrwalder Alm und bietet einen herrlichen Blick auf das Zugspitzenmassiv. Die Oberfläche des Sees umfasst rund 6,5 Hektar

Kärnten

Wolayer See, Kärnten

Maximale Tiefe: 13,9 Meter

Seehöhe: ‎1951 Meter

Der See bildet den Mittelpunkt des Naturschutzgebietes Wolayer See und Umgebung. Zwei Drittel des Sees sind weniger als 5 Meter tief. Die überwiegende Zeit des Jahres ist der Wolayer See eingefroren. Die Temperatur des Oberflächenwassers erreicht maximal 12,5 Grad.

Falkertsee, Kärnten

Maximale Tiefe: 13 Meter

Seehöhe: ‎1872 Meter

Der Falkertsee ist ein Hochgebirgssee und liegt in den Gurktaler Alpen im Bezirk Feldkirchen im Bundesland Kärnten. Der See ist kein Badesee. Die Oberflächen­temperatur kann im Sommer 13 °C erreichen.

Salzburg

Tappenkarsee, Salzburg

Maximale Tiefe: 48 Meter

Seehöhe: ‎1762 Meter

Der Tappenkarsee gilt als einer der höchstgelegenen Gebirgsseen der Ostalpen. Der See ist ein beliebtes Gebiet für Wanderungen, Berg- und Skitouren. Am einfachsten erreichbar ist der Tappenkarsee über Kleinarl und den Jägersee.

Prebersee, Salzburg

Maximale Tiefe: 48 Meter

Seehöhe: ‎1514 Meter

Der Prebersee befindet sich am Fuße des Preber, im Gemeindegebiet von Tamsweg. Alljährlich findet hier das Preberseeschießen - ein Wasserscheibenschießen - statt. Ungefähr 120m beträgt die Entfernung des Schießstandes zu den Scheiben. Den Rest des Jahre ruht der See idyllisch und bietet die nötige Abkühlung bei hohen Temperaturen.

Almsee, Salzburg

Maximale Tiefe: 48 Meter

Seehöhe: ‎1280 Meter

Der Almsee liegt am Fuße der Bischofsmütze. Rund zehn Minuten entfernt liegt das Gebiet der Hofalmen - familienfreundliche Wanderungen sind rund um den See einzuplanen.

Vorarlberg

Lünersee, Vorarlberg

Maximale Tiefe: 139 Meter

Seehöhe: ‎1970 Meter

Der Lünersee ist einer der größten Seen im österreichischen Bundesland Vorarlberg in der Gemeinde Vandans. Der See wird zur Stromerzeugung im Lünerseewerk genützt - doch eine Wanderung um den See bietet den Augen eine wahre Freude: Besonders, wenn man die, zugegeben, anspruchsvolle Gipfeltour macht - denn von oben erkennt man die Herzform des Sees.

Formarinsee, Vorarlberg

Maximale Tiefe: 17 Meter

Seehöhe: ‎ 1793 Meter

Smaragdgrün schimmert der Formarinsee unter der mächtigen Roten Wand. Das besondere am Formarinsee ist, dass er keinen oberflächlichen Abfluss hat, sondern unterirdisch über ein Karsthöhlensystem entwässert. Im Oktober 2015 wurde der Formarinsee und die Rote Wand im Rahmen der ORF Fernsehsendung „9 Plätze, 9 Schätze“ zum schönsten Platz Österreichs gewählt. Einen Ausflug wert!

