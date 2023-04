Alexandra Wachter... welches Buch lesen Sie derzeit? "Couchsurfing im Iran" was ist Ihre Lieblingsserie? "The Handmaid‘s Tale" welche Musik hören Sie gerne? "Lateinamerikanisch, etwa 'Los Angeles Azules'"

Schon mit 12 Jahren interessiert sie sich für Journalismus, beeinflusst von ihrer älteren Schwester, die mittlerweile als freie Journalistin in Mexiko arbeitet. „Ich habe da schon mitbekommen was es heißt einen Beitrag zu gestalten, was es heißt zu recherchieren. Ich war immer fürchterlich neugierig.“ Wachter beginnt bei TirolTV zu arbeiten und absolviert ein Praktikum beim ORF. Als TirolTV neu übernommen wird, wird die damals 23-Jährige Sendungsverantwortliche. „Wir waren ein winziges Team, alle super jung, also alle Anfang 20, aber alle sehr motiviert und es war eine tolle Zeit“, erinnert sich Wachter. Der neue Sender produziert Berichte aus Tirol, und anderem auch für Puls 4. Über diesen Kontakt kommt Alexandra Wachter schließlich 2015 nach Wien. Bei Puls 4 legt sie einen steilen Aufstieg hin der 2020 in einem Interview mit dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz gipfelt.

„Sie haben ja ein eigenes Hirn.“ Dieser Satz von Sebastian Kurz katapultiert Alexandra Wachter schlagartig ins Rampenlicht. Von der ruhigen und professionellen Interviewführung Wachters überfordert, entweicht dem Kanzler dieser unüberlegte Untergriff. „Ich war auf ihn sehr gut vorbereitet.“ Kurz‘ rhetorische Tricks reichen nicht aus, um Wachter aus der Fassung zu bringen. „Jeder hat ein bestimmtes Muster wie er reagiert, und so auch er.“ In der TV-Ausstrahlung des Interviews wird der besagte Satz später herausgenommen. Die APA berichtet von Interventionen aus dem Bundeskanzleramt. Auf Druck der Redaktion wird das Interview dann in voller Länge auf die PULS 4-Website gestellt.

Alexandra Wachter: Preise und Auszeichnungen

Für ihre hartnäckige und sachliche Interviewführung wird Alexandra Wachter 2021 sowohl der Robert-Hochner-Preis als auch der Walther-Rode-Preis verliehen. Auszeichnungen, die „sehr oft an Männer“ gehen, und daher ein umso wichtigeres Zeichen der Anerkennung sind, so die Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien. Außerdem seien die Preise ein Zeichen an die Mächtigen, dass es immer falsch sei, sich in freie Berichterstattung einzumischen.

Davor hatte Alexandra Wachter bereits für ihre Dokumentation „Jenische in Österreich - fremd im eigenen Land“ den Prälat-Leopold-Ungar-Preis erhalten. Auch dieser Preis ist für Wachter mehr als nur eine Wertschätzung ihrer Arbeit: „Das war deswegen wichtig, weil dadurch die Jenischen so viel Aufmerksamkeit bekommen haben.“

© Elke Mayr 2022 wechselte Alexandra Wachter von Puls 4 zum ORF und fühlt sich angekommen

Der Wechsel zum ORF: Alexandra Wachter ist angekommen

Nach all den Jahren der Arbeit, nach drei hochdotierten Journalist:innenpreisen und nach sieben Jahren bei Puls4 kommt 2022 dann der Wechsel zum ORF. Für Alexandra Wachter, die schon in der Volksschule ein Bild gemalt hat, wo sie selbst als Journalistin für den ORF zu sehen ist, geht ein Traum in Erfüllung: „Ich wollte immer zum ORF.“ Obwohl Wachter mit Freude an die Zeit bei Puls4 zurückblickt, war es an der Zeit für neue Aufgaben. „Ich finde das spürt man dann auch, man hat dann so das Gefühl jetzt ist es Zeit für was Neues, und jetzt merk ich wie das Feuer brennt.“ Die Begeisterung für ihre Arbeit steht Alexandra Wachter ins Gesicht geschrieben. Seit ihrem Wechsel überzeugt die 33-jährige als Journalistin im Innenpolitikressort des ORF und als Moderatorin der „Zeit im Bild“.

» Wir sind voll auf Augenhöhe und teilen uns die Sachen auf, weil es wichtig ist, dass wir beide voll eingebunden sind, zuhause aber auch in unseren Jobs. «

Alexandra Wachter privat: Traumhochzeit in der Toskana

Während es beruflich für Alexandra Wachter steil bergauf geht, kommt auch das Privatleben nicht zu kurz. 2018 heiratet sie in der Toskana ihren langjährigen Partner Philipp Tirmann, den ehemaligen Infodirektor von Puls4. „Es war eine ganz kleine intime Hochzeit und ich habe eigentlich eine riesige Familie in Mexiko, also das war gar nicht so einfach sie klein zu halten.“ Mit Ehemann Tirmann bekommt Alexandra Wachter 2021 ihre zweite Tochter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann meistert sie den Spagat zwischen Elternschaft und Berufsleben: „Wir sind voll auf Augenhöhe und teilen uns die Sachen auf, weil es wichtig ist, dass wir beide voll eingebunden sind, zuhause aber auch in unseren Jobs.“

© Elke Mayr Alexandra Wachter: "Ich glaube ich bin grundsätzlich einmal ein sehr positiver Mensch, das ist einfach ein Glück"

Freizeit und Familienleben

Auf die Frage, wie sie denn im Stress des Berufsalltags und der Erziehung zweier Töchter ihren Ausgleich findet, antwortet Wachter lachend: „Ich glaube ich bin grundsätzlich einmal ein sehr positiver Mensch, das ist einfach ein Glück.“ Wachter genießt ihre Aufgaben, sei es im Beruf oder zuhause. Yoga mache sie zwar auch „aber am Ende ist es eine Grundeinstellung.“

Dennoch sei es auch schwierig alles unter einen Hut zu bringen: „es ist wie Jonglieren, nur dass man nie alle Bälle oben halten kann. Immer wenn ich das Wort ‚Vereinbarkeit‘ höre, denke ich, dass das die Situation einfach nicht richtig beschreibt – die Wahrheit ist, dass man sich in einem ständigen Spannungsverhältnis zwischen Beruf und Familienleben befindet.“ Wachters Glück sei es, dass sich ihre ältere Tochter auch für den Job interessiere und dieser daher Platz in der Familie habe.