Steckbrief von Julia Schmuck

Name: Julia Schmuck

Julia Schmuck Alter: 35 Jahre alt, geboren in St. Pölten

35 Jahre alt, geboren in St. Pölten Beruf: Journalistin und Interviewerin der Ö1 "Journal zu Gast"-Reihe, Teil der (ORF)-Radio Innenpolitik-Redaktion, davor bei Ö3.

Journalistin und Interviewerin der Ö1 "Journal zu Gast"-Reihe, Teil der (ORF)-Radio Innenpolitik-Redaktion, davor bei Ö3. Ausbildung: Absolventin des Lehrgangs TV-Journalismus an der Donau-Universität Krems

Absolventin des Lehrgangs TV-Journalismus an der Donau-Universität Krems Kinder: eine Tochter

2007 startete die Karriere von Julia Schmuck beim ORF Niederösterreich. 2008 wechselte Sie zum ORF-Radiosender Ö3, wo sie mit dem Medium Radio vertraut wurde. Dort berichtete sie unter anderem im April 2011 aus London vom Royal Wedding von Prinz William mit Kate Middleton. Im Juli 2011 berichtete Schmuck aus Oslo über den Terroranschlag in Norwegen für alle ORF-Radios.

Julia Schmuck in der Innenpolitik-Redaktion

Seit 2015 arbeitet Julia Schmuck in der ORF-Radio-Innenpolitik-Redaktion. Für Ö1 gestaltete sie zahlreiche Live-Strecken und Analysen zu diversen politischen Ereignissen wie zu Wahlkämpfen oder auch zum Ibiza U-Ausschuss. Für das "Journal-Panorama" arbeitet sie regelmäßig an politischen Reportagen. Seit 2020 ist Schmuck zudem Interviewerin mit hochkarätigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in der Ö1 "Journal zu Gast"-Reihe. Hier sprach Julia Schmuck bereits mit Gästen wie dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), mit der Klubobfrau der Grünen Sigrid Maurer und vielen mehr.

Für den Ö1 Journal Panorama Beitrag "Das brennende Thema Pflege" wurden Julia Schmuck und ihre Kollegin Katja Arthofer mit dem 1. Platz des "Silver Living JournalistInnen Award 2020" in der Kategorie Hörfunk prämiert.

Sommergespräche 2022

Gemeinsam mit Tobias Pötzelsberger wird Julia Schmuck ab dem 8. August 2022 Gastgeberin der ORF-Sommergespräche 2022 sein, um gemeinsam die Spitzen der Parlamentsparteien zu interviewen.

„Ein politisches Live-Interview zu führen, gehört zum Spannendsten, was der Journalismus zu bieten hat – ganz gleich ob im Radio oder im Fernsehen.“, so Julia Schmuck. „Dass ich nach 14 Jahren Radio die ‚Sommergespräche‘ nun gemeinsam mit Tobias Pötzelsberger führen darf, ist Freude, Ehre und Herausforderung gleichermaßen.“