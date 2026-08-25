Privatinsel mit Napoleon-Fort bei Venedig steht zum Verkauf

Die Isola di Crevan könnte bald Ihnen gehören.©Lionard
Die 5.700 Quadratmeter große Isola di Crevan ist rund sieben Kilometer von der Lagunenstadt entfernt.
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Eine eigene Insel in der Lagune von Venedig: Für zahlungskräftige Interessenten könnte dieser Traum nun Realität werden. Die 5.700 Quadratmeter große Isola di Crevan steht zum Verkauf. Sie liegt rund sieben Kilometer von Venedig entfernt und bietet einen ungewöhnlichen Mix aus Geschichte, Natur und exklusiver Privatsphäre. Zum Anwesen gehört ein 215 Quadratmeter großes ehemaliges napoleonisches Fort, das inzwischen zu einer privaten Residenz umgebaut wurde.
Zwei private Anlegestellen und ein eigener Kanal ermöglichen die Anreise mit dem Boot. Das Grundstück präsentiert sich nach Angaben des Maklers Lionard Luxury Real Estate wie ein großer Garten auf dem Wasser. Hohe Bäume, Zierpflanzen, Rasenflächen und Obstbäume prägen das Bild. Von den Wegen durch die Anlage eröffnen sich Ausblicke auf die Inseln Burano und Torcello.
Kaufpreis wird vorerst nicht genannt
Ein Kaufpreis wird in den vorliegenden Angaben nicht genannt. Historisch geht die Anlage auf die napoleonische Zeit zurück. Im Jahr 1806 wurde auf Crevan ein militärisches Reduit errichtet, das später während der österreichischen Herrschaft über Venetien erweitert und verstärkt wurde. 1866 kam die Insel mit Venetien zum Königreich Italien. Ihre militärische Funktion behielt sie noch bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
Danach wechselte Crevan in private Hände und wurde zu einem Wohnsitz umgestaltet. Seit 1996 wurde das historische Ensemble umfassend restauriert. Dabei sollte die ursprüngliche Architektur des Forts erhalten und gleichzeitig moderner Wohnkomfort geschaffen werden. Heute verfügt das Gebäude über vier Haupträume und zwei Badezimmer sowie über Strom, fließendes Wasser, Heizung und Klimaanlage.
Noch Ausbaumöglichkeit
Auch baulich bietet das Anwesen noch Möglichkeiten. Nach Angaben des Maklers können bestehende Nebenflächen, darunter die ehemalige Unterkunft des Verwalters, zusammengelegt werden. Damit könnte zusätzlicher Wohnraum entstehen.
Der Name Crevan geht auf den gleichnamigen Kanal zurück, der die Insel umgibt. Einer überlieferten lokalen Tradition zufolge soll die Bezeichnung mit einem Franziskanermönch in Verbindung stehen, der am Wiederaufbau des nahe gelegenen Klosters San Francesco del Deserto beteiligt gewesen sein soll.