Privatinsel mit Napoleon-Fort bei Venedig steht zum Verkauf

Eine eigene Insel in der Lagune von Venedig: Für zahlungskräftige Interessenten könnte dieser Traum nun Realität werden. Die 5.700 Quadratmeter große Isola di Crevan steht zum Verkauf. Sie liegt rund sieben Kilometer von Venedig entfernt und bietet einen ungewöhnlichen Mix aus Geschichte, Natur und exklusiver Privatsphäre. Zum Anwesen gehört ein 215 Quadratmeter großes ehemaliges napoleonisches Fort, das inzwischen zu einer privaten Residenz umgebaut wurde.

Zwei private Anlegestellen und ein eigener Kanal ermöglichen die Anreise mit dem Boot. Das Grundstück präsentiert sich nach Angaben des Maklers Lionard Luxury Real Estate wie ein großer Garten auf dem Wasser. Hohe Bäume, Zierpflanzen, Rasenflächen und Obstbäume prägen das Bild. Von den Wegen durch die Anlage eröffnen sich Ausblicke auf die Inseln Burano und Torcello.