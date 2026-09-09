Innsbruck bleibt teuerstes Pflaster für Eigentumswohnungen

Wer in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck eine Eigentumswohnung kaufen will, muss deutlich mehr Geld hinblättern als in anderen österreichischen Hauptstädten.

Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter dort heuer im ersten Halbjahr 6.400 Euro und damit mehr als doppelt so viel wie in St. Pölten, zeigt eine Analyse des Maklerverbunds Raiffeisen Immobilien. Dahinter folgten mit etwas Abstand Wien und Salzburg, wo der Quadratmeter durchschnittlich 5.500 Euro kostete.