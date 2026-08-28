3SI Immogroup stellt fünf Wohnprojekte in Wien fertig

Die 3SI Immogroup hat im Juli und August 2026 fünf Wohnbauprojekte in Wien fertiggestellt. In der Antonigasse, Rotenlöwengasse, Tendlergasse, Absberggasse und am Friedrich-Engels-Platz wurden insgesamt 97 Eigentumswohnungen abgeschlossen.

Das Spektrum reicht dabei von der Revitalisierung historischer Gründerzeithäuser über Dachgeschoßausbauten bis zu Neubauten. „Fünf Projektfertigstellungen innerhalb von nur zwei Monaten sind für uns ein besonderer Meilenstein und vor allem das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unserer Teams und Projektpartner“, sagt 3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt. „Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld zeigt sich, wie wichtig Kontinuität, langfristiges Denken und der konsequente Fokus auf Qualität sind.“