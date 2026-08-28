3SI Immogroup stellt fünf Wohnprojekte in Wien fertig

„Le Petit Lion“: In der Rotenlöwengasse 16 in Wien-Alsergrund wurde ein Wiener Gründerzeit revitalisiert.©3SI Immogroup
Der Wiener Projektentwickler hat im Juli und August fünf Wohnbauprojekte mit insgesamt 97 Eigentumswohnungen abgeschlossen. Die Projekte reichen von revitalisierten Gründerzeithäusern bis zu Neubauten.
Die 3SI Immogroup hat im Juli und August 2026 fünf Wohnbauprojekte in Wien fertiggestellt. In der Antonigasse, Rotenlöwengasse, Tendlergasse, Absberggasse und am Friedrich-Engels-Platz wurden insgesamt 97 Eigentumswohnungen abgeschlossen.
Das Spektrum reicht dabei von der Revitalisierung historischer Gründerzeithäuser über Dachgeschoßausbauten bis zu Neubauten. „Fünf Projektfertigstellungen innerhalb von nur zwei Monaten sind für uns ein besonderer Meilenstein und vor allem das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unserer Teams und Projektpartner“, sagt 3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt. „Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld zeigt sich, wie wichtig Kontinuität, langfristiges Denken und der konsequente Fokus auf Qualität sind.“
Neubau und revitalisierte Altbauten
In der Antonigasse 79 in Hernals wurde Ende August „The Anthony“ fertiggestellt. Das Projekt umfasst 28 Eigentumswohnungen und vier Townhouses mit Wohnflächen zwischen rund 36 und 156 Quadratmetern. Alle Einheiten verfügen über private Freiflächen. Zur Ausstattung zählen unter anderem eine Luftwärmepumpe, eine Photovoltaikanlage sowie energieeffiziente Heiz- und Kühltechnik. Das Projekt ist ÖGNI-Gold-zertifiziert.
In der Rotenlöwengasse am Alsergrund wurde das Gründerzeithaus „Le Petit Lion“ aus dem Jahr 1890 revitalisiert. Es umfasst 14 Eigentumswohnungen, darunter drei Dachgeschoßresidenzen. Historische Elemente wie Kastenfenster und Stuck wurden mit moderner Haustechnik sowie Balkonen und Terrassen kombiniert.
Ebenfalls im 9. Bezirk wurde das gemeinsam mit JP Immobilien entwickelte „Prunkstück“ in der Tendlergasse 3 fertiggestellt. Die Revitalisierung des Gründerzeithauses umfasst 36 Eigentumswohnungen mit 36 bis 185 Quadratmetern. Sieben Dachgeschoß- und zwei Gartenwohnungen ergänzen das Angebot. Die Übergabe an die neuen Eigentümer startet im August.
In der Absberggasse 9 in Favoriten wurde ein Bestandsgebäude umfassend saniert. Acht Wohnungen wurden erneuert, Straßen- und Hoffassaden sowie das Stiegenhaus modernisiert. Zudem kamen ein neuer Aufzug und Balkone hinzu.
Am Friedrich-Engels-Platz 20 in der Brigittenau wurden sieben Wohnungen mit rund 30 bis 59 Quadratmetern fertiggestellt. Drei davon sind bereits saniert. Die Wohnungen richten sich auch an Anleger und Investoren.
Mehr als 3.000 Wohnungen im Portfolio
Mit den fünf Fertigstellungen setzt die 3SI Immogroup ihre Entwicklungstätigkeit in Wien fort. Das Portfolio des Familienunternehmens umfasst mittlerweile mehr als 3.000 Wohnungen an rund 250 Adressen. Mehrere hundert weitere Einheiten befinden sich nach Unternehmensangaben laufend in Entwicklung, Bau und Verkauf.