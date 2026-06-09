Woom: Kleine Räder, großes Geschäft

Ein Start-up aus Wien war 2013 noch beinahe ungewöhnlich – und ist es gewissermaßen heute noch. Für große Volumen an Venture Capital ist Wien schließlich weniger bekannt, auch der Binnenmarkt ist klein. Ihlenfeld: „Es war am Anfang sehr schwierig, da wir Woom bewusst ohne Fremdkapital aufbauen wollten.“ Die Investoren kamen erst 2019 dazu. „Die Finanzierung erfolgte in der frühen Phase über unser gesamtes Netzwerk, teils auch durch kleine Privatkredite von Unterstützern. Es war in der damals noch wenig international sichtbaren österreichischen Start-up-Szene eine Herausforderung, Kapital, Know-how und Reichweite aufzubauen.“

Doch die Bundeshauptstadt brachte andere Vorteile: Kaum ein anderer Hersteller erachtete damals Kinderfahrräder als ernstzunehmenden Markt. „Mein Sohn Luka hat mich auf die Idee gebracht. Als begeisterter Radfahrer war mir wichtig, dass er auf einem guten Fahrrad unterwegs ist. Aber genau das habe ich am Markt damals nicht gefunden“, erinnert sich Bezdeka. „Damals waren Kinderräder im Grunde nur verkleinerte Erwachsenenräder. Also habe ich kurzerhand selbst eins entworfen.“

Was Kinder wirklich von ihren Produkten halten, ist für die Gründer zentral. Mit dem Kids Advisory Board testen und beraten Kinder sogar die Produktentwickler, von der Produktentwicklung über Kampagnenideen bis hin zu Markenbotschaften.