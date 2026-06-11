Ukraine: Die riskante Friedenswette österreichischer Investoren

Und doch plante Kulterer beharrlich, rund 500 Kilometer von Wien entfernt, gemeinsam mit Investoren eine Art Neuanfang. Fernab der Heimat, fernab der negativen Schlagzeilen. Landwirtschaft galt als seine Leidenschaft. Kulterer stammt von einem Bauernhof oberhalb der Kärntner Bezirkshauptstadt Sankt Veit an der Glan, bis heute ein Lebensmittelpunkt für ihn. Gleichzeitig blieb er Finanzmanager: Selbst während der jahrelangen Ermittlungen gegen ehemalige Hypo-Manager gelang es ihm offenbar regelmäßig, weitere Investoren und finanzielle Zusagen für das Projekt zu gewinnen.

Mit an Bord waren damals unter anderen die millionenschwere Erbin Ingrid Flick sowie die Gründer von Kika/ Leiner, die Familie Koch. Einige von ihnen verbanden langjährige persönliche Beziehungen zu Kulterer und teilweise auch zur Kärntner Hypo unter seiner Führung.

Das rumänische Agrar-Business verfolgte jedenfalls einen klaren Plan: wachsen. Eine News exklusiv vorliegende vertrauliche Investorenpräsentation gibt Einblick in Struktur und Größenordnung des Projekts. Über die in Österreich ansässige Muttergesellschaft AgroEast GmbH wurden die rumänischen Tochterunternehmen Terracult und Donauland gesteuert. Laut den Unterlagen lag die operative Führung bereits 2015 bei Wolfgang Kulterer. Ende 2015 sollen über diese Struktur bereits deutlich mehr als 5.000 Hektar Land bewirtschaftet worden sein – etwa mit dem Anbau von Raps, Soja, Mais, Kichererbsen und Sonnenblumen.