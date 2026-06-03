UNICEF-Round Table zu KI und Frauenrechten: Digitalisierung soll Mädchen und Frauen stärken

UNICEF Österreich, News und Taxi 40100 luden am 3. Juni zu einem Round Table unter dem Titel „Mädchen- und Frauenrechte im Zeitalter von KI und Digitalisierung“ ins Oktagon von DLA Piper in Wien. Zahlreiche Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, Medien und Zivilgesellschaft diskutierten über Chancen und Herausforderungen, die Künstliche Intelligenz und digitale Technologien für Mädchen und Frauen mit sich bringen.

Den Auftakt machte Doris Schmidauer mit einer Keynote, in der sie KI als Chance für mehr Wissen, Unterstützung und Teilhabe bezeichnete: „Meine Vision ist eine Gesellschaft, in der KI dazu beiträgt, bestehende Ungleichheiten zu verringern, anstatt sie zu verstärken.“