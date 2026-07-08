Georg Strasser: „Es gibt nur eine Konkurrenz, und das ist die Mülltonne“

Als Too Good To Go im Spätsommer 2019 in Österreich startete, war die Skepsis enorm. „Wir sind von Gastronom zu Gastronom gegangen, um erste Partner zu gewinnen“, erinnert sich Georg Strasser, Country Director von Too Good To Go Österreich und der Schweiz und seit Tag 1 mit an Bord. Die Reaktionen seien ernüchternd gewesen. „Viele haben gesagt: ‚Kenne ich nicht‘, ‚brauchen wir nicht‘ oder auch: ‚Wir haben gar keinen Food Waste‘. Gerade in Wien, wo wir gestartet sind – etwa im siebenten Bezirk, wo wir bewusst auf nachhaltige, trendige Betriebe gesetzt haben –, hätten wir uns eigentlich mehr Offenheit erwartet.“

Der Durchbruch kam schrittweise. Nachdem die ersten Betriebe überzeugt werden konnten, seien nach und nach immer mehr dazugekommen. „Nach zwei, drei Monaten hatten wir dann bereits ein paar hundert Partner.“

Dann folgte der erste große Rückschlag. „Ein halbes Jahr später kam Corona – und von einem Tag auf den anderen war fast alles zu. Unsere Partner, vor allem Restaurants, hatten schlicht keinen Betrieb mehr. Übrig geblieben sind zunächst nur Bäckereien“, so der 38-Jährige. Trotzdem sei es gelungen, das Modell weiterzuführen. „Gerade in dieser unsicheren Phase konnten wir Betrieben helfen, mit ihren Überschüssen besser umzugehen“, erinnert sich Strasser.

Heute zeigt sich ein völlig anderes Bild: „Die Nachfrage ist stark gestiegen, das Bewusstsein hat sich verändert. Was anfangs erklärungsbedürftig war, ist mittlerweile etabliert.“ Too Good To Go kann heute auf rund 7.000 Partnerbetriebe alleine in Österreich blicken.

Hat sich seit Ihrem Start in Österreich vor knapp sieben Jahren das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung geändert?

Ja, das Bewusstsein ist in den vergangenen Jahren definitiv gestiegen. Wir haben heute allein in Österreich über zwei Millionen registrierte Nutzer, und Too Good To Go ist in vielen Bereichen im Mainstream angekommen. Ich glaube schon, dass wir den Markt ein Stück weit aufgeweckt haben. Auch auf anderen Ebenen hat sich viel getan – vom Handel über Initiativen wie „Lebensmittel sind kostbar“ bis hin zu Tafeln und Sozialmärkten, die deutlich aktiver geworden sind.

Gleichzeitig darf man sich nichts vormachen: In den letzten ein, zwei Jahren ist der Preisdruck so stark gestiegen, dass Nachhaltigkeit ein Stück weit in den Hintergrund gerückt ist. Das Thema ist nach wie vor präsent, aber die Motivation hat sich teilweise verschoben.

Und vor allem: Das Grundproblem besteht weiterhin. Wir werfen noch immer zu viele Lebensmittel weg. Es gibt mehr Bewusstsein als früher, aber es ist nach wie vor zu wenig.

Welche Rolle spielt Österreich im internationalen Vergleich innerhalb des Unternehmens?

Wir unterscheiden intern zwischen saturierten Märkten und Wachstumsmärkten. Österreich zählt für uns inzwischen klar zu den reiferen Märkten. Das liegt vor allem an der hohen Dichte – wir haben viele Supermärkte, viele Bäckereien und eine sehr breite Gastronomieszene. Dadurch konnten wir den Markt in einer ersten Phase sehr gut erschließen und haben heute bereits ein starkes Netzwerk an Partnern, etwa mit Ketten wie Hofer oder Spar.

Das heißt aber nicht, dass es kein Potenzial mehr gibt – im Gegenteil. Es gibt nach wie vor viele Lebensmittelüberschüsse, und wir arbeiten daran, bestehende Partnerschaften weiter auszubauen. Die Phase, in der wir komplett neue Betriebe in großer Zahl akquirieren, nähert sich aber langsam ihrem Ende.

Im internationalen Vergleich sehen wir Österreich weniger über die Größe – da sind Märkte wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien natürlich deutlich größer –, sondern eher über seine Funktion. Österreich eignet sich sehr gut als Testmarkt. Durch die hohe Dichte und die vielen bestehenden Partner können wir hier neue Ideen und Features ausprobieren. Wir waren zum Beispiel eines der ersten Länder, die zusätzliche Kategorien wie Tiernahrung oder Pflanzen und Blumen getestet haben. Das ist eine Rolle, die Österreich innerhalb von Too Good To Go zunehmend einnimmt.

Als Sie gestartet sind, waren Bäckereien und die Gastronomie Ihre größten Partner. In der Folge ist auch der Handel dazugekommen. Wer davon ist heute Ihr größter Partner?

Heute ist das ziemlich ausgewogen. Der Handel macht rund 50 Prozent aus, die andere Hälfte entfällt auf Gastronomie, Bäckereien, Hotels und ähnliche Betriebe. Durch die Größe von Handelsketten wie Spar oder Hofer sind diese in der App natürlich besonders präsent, weil sie viele Filialen haben. Insgesamt ist es aber etwa eine 50:50-Verteilung zwischen Handel und den klassischen Gastronomie- und Bäckereipartnern.

Bis vor eineinhalb Jahren zählte auch Rewe zu ihren Partnern. Warum wurde die Zusammenarbeit beendet?

Intern fiel der Beschluss seitens Billa, sich vorerst auf eigene Initiativen zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung zu konzentrieren. So bedauerlich der Beschluss ist, freuen wir uns, dass die Mission im anderen Format weitergetragen wird. Unsere Kooperation mit Bipa blieb davon jedoch unberührt und wurde sukzessive weiter ausgebaut.

Wer sind Ihre typischen Nutzer – Schnäppchenjäger oder nachhaltig motivierte Konsumenten?

Das hat sich über die Jahre deutlich verändert. Als wir 2019 gestartet sind, war die Hauptmotivation ganz klar Nachhaltigkeit – also Lebensmittel retten, etwas Sinnvolles tun. Dazu kam dieser Überraschungseffekt: Man bekommt ein Sackerl und weiß nicht genau, was drin ist. Das hat viele gereizt, vor allem jüngere Nutzer, häufig zwischen 20 und 30, eher weiblich und oft Studierende.

Mit der Zeit hat sich das aber verschoben. Durch die Kooperationen mit Supermärkten und großen Ketten sind wir viel breiter geworden, auch was die Zielgruppe betrifft. Heute kann man sagen: Im Grunde ist jeder mit Smartphone potenziell Nutzer.

Die wichtigste Motivation ist inzwischen ganz klar der Preis. Die Sackerl kosten meist zwischen 2,99 und 4,99 Euro und liegen damit deutlich unter dem ursprünglichen Warenwert. Man bekommt also relativ viel für wenig Geld. Das spricht inzwischen ganz unterschiedliche Gruppen an – von Studierenden über Familien bis hin zu Pensionisten.

Nachhaltigkeit spielt weiterhin eine Rolle, viele haben ein gutes Gefühl dabei. Aber der wirtschaftliche Aspekt ist stärker in den Vordergrund gerückt. Das hat sich vor allem ab 2022, 2023 deutlich gezeigt, als die Nachfrage stark angezogen hat. Heute ist das auf einem sehr hohen Niveau angekommen.