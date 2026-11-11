Die Steiermark will neue „Wirtschaftsleuchttürme“ bauen

Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP)©Land Steiermark, Binder
Die Steiermark will ihre wirtschaftlichen Stärken gezielter fördern und dafür jährlich fünf bis zehn Millionen Euro investieren. Geplant sind unter anderem eine Modellregion für automatisierte Mobilität, ein Zentrum für innovative Lebensmittelproduktion und neue Forschungsprojekte.
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Der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) hat am Mittwoch in Graz künftige Leuchtturmprojekte für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts vorgestellt. Vorangegangen war eine tiefe Analyse mit Ökonom Christian Helmenstein – samt Einbindung von regionalen Akteuren, um Stärkefelder einzelner Regionen zu finden und künftig weiterzuentwickeln. Angedacht ist beispielsweise eine Modellregion für automatisierte Mobilität rund um den neuen Bahnhof Weststeiermark.
Helmenstein schilderte, dass im Mittelpunkt der Analyse das Finden von Spezialisierungen stand. Diese sollen künftig gezielt gefördert werden, um den Wohlstand zu sichern. Es gehe um einen „proaktiven Strukturwandel“. Neben der Steiermark habe nur Niederösterreich bisher eine ähnliche, differenzierte Standort- und Strategieanalyse durchgeführt. Das Ergebnis war, dass es bisher schon klare Zentren für unterschiedliche Stärken gibt: Der Zentralraum Graz steche enorm hervor, so Helmenstein, doch auch Schladming beispielsweise habe mit dem Fokus auf Tourismus bereits eine starke Wertschöpfung.
Jede Bezirkshauptstadt mit eigenem Profil
Aus der Analyse ging auch hervor, dass in nur zwölf Städten bzw. Gemeinden der Grünen Mark etwa die Hälfte der steirischen Wertschöpfung erwirtschaftet wird. Der Fokus müsse nun darauf liegen, neue, zusätzliche Stärkefelder in den einzelnen Regionen auszubauen. Eine Strategie, die man über die gesamte Steiermark stülpe, sei weniger sinnvoll, so der Experte. Mit der vorgelegten Analyse präsentierte Ehrenhöfer auch konkrete Pläne für künftige wirtschaftliche Schwerpunkte in den Regionen. Jede Bezirkshauptstadt sollte damit ein konkretes Profil erarbeiten können.
Der Landesrat rechnet mit etwa fünf bis zehn Millionen Euro pro Jahr, die das Land Steiermark in diesem Bereich investieren will und kann. Zusätzlich sollen auch Fördermittel des Bundes und der EU abgeschöpft werden. Zehn bis 15 Leuchtturmprojekte könnten Unterstützung finden.
In der Obersteiermark könnte sich von Kapfenberg bis Zeltweg beispielsweise ein „Advanced Materials Valley North“ bilden, wo sich Unternehmen und Forschung auf Materialien, Produktion und industrielle Technologien fokussieren. „Inhaltlich geht es einerseits um die Begleitung der Schwerindustrie-Transformation durch dekarbonisierte Energieversorgung, Wasserstoff-Pilotanwendungen und industrielle Abwärmenutzung. Darüber hinaus soll auch die aktive Diversifikation der Leitbetriebe in neue Wertschöpfungsstufen (Werkstoffe, Mechatronik, Polymere) in Kooperation mit Wissenschaft und Forschung vorangetrieben werden“, hieß es in den Unterlagen.
„Functional Food Factory“ und Drohnenforschung
Die Region rund um den Bahnhof Weststeiermark, wo bereits das Pilotprojekt „Roberta“ läuft, könnte sich zu einer Modellregion für automatisierte Mobilität entwickeln. Bei der Ausschreibung des Bundes wolle sich die Steiermark jedenfalls um die Modellregion bemühen und schon vorhandene Stärken dafür nutzen. Die Region rund um den Bahnhof, der auch Tor zum Koralmtunnel ist, biete auch noch Kapazität für die Ansiedlung von Betrieben.
In der Oststeiermark, dem „Garten Österreichs“, wolle Ehrenhöfer den „Styrian Food Hub“ weiter stärken. Herzstück sei der Aufbau einer „Functional Food Factory“, die Unternehmen aus der Lebensmittelproduktion als Forschungs- und Innovationsinfrastruktur zur Verfügung stehen soll. Lobend erwähnt hat der Landesrat das bereits initiierte Wood Vision Lab in Weiz, das Holz vermehrt für industrielle Anwendungen attraktiv machen will. Einen Ausbau soll auch das Drohnen-Innovationslabor AIRlabs an der FH Joanneum erfahren, um beispielsweise die Entwicklung von drohnengestützter Katastrophenhilfe zu forcieren.