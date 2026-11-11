Die Steiermark will neue „Wirtschaftsleuchttürme“ bauen

Aus der Analyse ging auch hervor, dass in nur zwölf Städten bzw. Gemeinden der Grünen Mark etwa die Hälfte der steirischen Wertschöpfung erwirtschaftet wird. Der Fokus müsse nun darauf liegen, neue, zusätzliche Stärkefelder in den einzelnen Regionen auszubauen. Eine Strategie, die man über die gesamte Steiermark stülpe, sei weniger sinnvoll, so der Experte. Mit der vorgelegten Analyse präsentierte Ehrenhöfer auch konkrete Pläne für künftige wirtschaftliche Schwerpunkte in den Regionen. Jede Bezirkshauptstadt sollte damit ein konkretes Profil erarbeiten können.

Der Landesrat rechnet mit etwa fünf bis zehn Millionen Euro pro Jahr, die das Land Steiermark in diesem Bereich investieren will und kann. Zusätzlich sollen auch Fördermittel des Bundes und der EU abgeschöpft werden. Zehn bis 15 Leuchtturmprojekte könnten Unterstützung finden.

In der Obersteiermark könnte sich von Kapfenberg bis Zeltweg beispielsweise ein „Advanced Materials Valley North“ bilden, wo sich Unternehmen und Forschung auf Materialien, Produktion und industrielle Technologien fokussieren. „Inhaltlich geht es einerseits um die Begleitung der Schwerindustrie-Transformation durch dekarbonisierte Energieversorgung, Wasserstoff-Pilotanwendungen und industrielle Abwärmenutzung. Darüber hinaus soll auch die aktive Diversifikation der Leitbetriebe in neue Wertschöpfungsstufen (Werkstoffe, Mechatronik, Polymere) in Kooperation mit Wissenschaft und Forschung vorangetrieben werden“, hieß es in den Unterlagen.