Innenministerium reagiert: Jetzt friert auch Österreich Vermögen von Linzer Stahlhändler ein

Die Behörden in den Niederlanden und jetzt auch in Österreich kommen allerdings zu einem gänzlich anderen Ergebnis. Ihrer Feststellung nach besteht die Kontrolle sowohl über den internationalen Konzern als auch über den Linzer Stahlhändler durch den russischen Oligarchen weiter. Dies trotz Firewall und angeblichen Verkaufs. In einem ersten Schritt wurden die niederländischen Anteile am Stahlkonzern eingefroren. Ab sofort sind auch die österreichischen Gesellschaften durch einen öffentlichen Registereintrag von der Vermögenssperre erfasst.

News und Krone haben das Innenministerium und weitere Behörden am 29. Oktober erstmals mit einem bereits bestehenden niederländischen Sanktionsvermerk konfrontiert. Die Reaktion folgte innerhalb weniger Tage: Die Mitteilung des Innenministeriums beziehungsweise der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) über das eingefrorene Vermögen datiert vom 3. November. Seit dem 7. November 2026 ist der entsprechende Hinweis im österreichischen Firmenbuch eingetragen.

Dort steht wörtlich: „Das Vermögen ist eingefroren“. Der Eintrag verweist auf die einschlägige EU-Sanktionsverordnung, mit der 48 Personen wegen des Ukrainekriegs unter strenge wirtschaftliche Sanktionen gestellt worden waren. Darunter der russische Oligarch, der seine Anteile und damit die Kontrolle über den internationalen Stahlhandelskonzern angeblich endgültig aufgegeben haben will. Offenbar kamen die niederländischen und die österreichischen Behörden zu einem anderen Ergebnis.