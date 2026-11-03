Geschäftsimmobilien: Beste Innenstadtstandorte bleiben stark gefragt

Die Nachfrage nach Geschäftsflächen in Wiens teuersten Einkaufsstraßen ist weiter hoch. Die Mieten sind geringfügig gestiegen, es gibt dabei nur wenig Geschäftswechsel, zeigt eine Untersuchung von Otto Immobilien. Auch in den Innenstädten von Graz, Innsbruck, Salzburg und Linz gibt es eine stabile Nachfrage nach Verkaufsflächen, vor allem in Toplagen, wenn auch die Mieter rascher wechseln. Die Mietpreise sind hier spürbar niedriger.

In Wien am Graben, wo die höchsten Mieten in Österreich anfallen, und am Kohlmarkt mit dem goldenen Quartier, Nummer zwei in diesem Ranking, liegt der Leerstand „bei nahezu Null“ heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Immobilienbericht. Auch die Kärntner Straße habe nur wegen des „temporären Leerstands des ehemaligen Benetton-Multistores“ einen Anstieg verzeichnet, hier liefen aber bereits Gespräche über die Neuvermietung.