Wirtschaftskammer: Wie viel Macht hat Martha Schultz wirklich?

Harald Mahrer ist zurückgetreten, Walter Ruck auch. Sie waren lange Teil der Wirtschaftskammerspitze, bevor Sie Präsidentin wurden. Wann wird aus Loyalität Wegschauen?

Loyalität heißt für mich nicht, alles zu verteidigen, was in der eigenen Organisation passiert. Ich hatte als Vizepräsidentin meine Verantwortungsbereiche: Frau in der Wirtschaft, europäische Themen und auch Tourismus. Für diese Themen habe ich Verantwortung getragen. Als Präsidentin liegt es jetzt an mir, die notwendigen Veränderungen voranzutreiben. Und das tue ich.

Was haben Sie nach diesen Rücktritten über die Machtstrukturen in der Wirtschaftskammer erfahren, das Sie vorher nicht wahrhaben wollten?

Es waren natürlich die einzelnen Gegebenheiten und Themen, bei denen mir klar wurde: Es braucht Veränderungen, das haben die Vorgänge deutlich gezeigt. Es muss nachvollziehbar sein, wie Entscheidungen zustande kommen und wofür Mitgliedsbeiträge verwendet werden. Deshalb war mir wichtig, dass wir einheitliche Compliance-Regeln für die gesamte Organisation beschließen.

Aber es gab sie. So wie in jedem Unternehmen?

Es hat Entwicklungen gegeben, die dem Vertrauen in die Wirtschaftskammer geschadet haben. Das lässt sich nicht wegreden. Gewachsene Strukturen zu verändern, ist nicht einfach. Aber das ist für mich kein Grund, alles so zu lassen, wie es ist.

Sie sind Präsidentin der Wirtschaftskammer und des ÖVP-Wirtschaftsbundes. Sie haben diese Doppelfunktion selbst einmal als hinterfragenswert bezeichnet. Wie frei können Sie ein System reformieren, dessen politische Machtstruktur Sie gleichzeitig anführen?

Ich weiß, wann ich welchen Hut aufhabe. Als WKÖ-Präsidentin vertrete ich alle Betriebe in ganz Österreich, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit. Mein Maßstab bei der Reform ist, was den Unternehmen hilft. Daran müssen sich auch die eigenen Strukturen messen lassen. Im Reformprozess arbeiten alle im Wirtschaftsparlament vertretenen Wählergruppen mit. Und auch den Wirtschaftsbund haben wir neu aufgestellt. Ich habe eine Generalsekretärin geholt, die selbst Unternehmerin ist.

Unter Walter Ruck sind die PR-Ausgaben der Wirtschaftskammer Wien innerhalb von neun Jahren von rund 64.000 auf fast eine Million Euro gestiegen. Wer hätte das kontrollieren müssen?

Die Wirtschaftskammer Wien ist eine eigene Körperschaft. Für die Kontrolle sind die dortigen Gremien zuständig. Mit den Beiträgen unserer Mitglieder muss sorgsam und verantwortungsvoll umgegangen werden. Das erwarte ich in der WKÖ genauso wie in jeder Landeskammer.

Welches Zwischenzeugnis würden Sie sich ausstellen?

Wir haben in weniger als einem Jahr wichtige Entscheidungen getroffen und sind mitten in der Umsetzung. Ich sehe uns auf einem guten Weg. In meinem Unternehmen kann ich sagen: Ich habe entschieden, und das machen wir jetzt. In der Kammer braucht es mehr Abstimmung. Aber Geduld ist leider nicht meine größte Stärke.

Der Rechnungshof hat grundlegende Strukturprobleme und mangelnde Transparenz in der Kammer festgestellt. Was ärgert Sie an diesem Befund – und wo müssen Sie zugeben: Der Rechnungshof hat recht?

Ich ärgere mich nicht darüber. Einfachere Strukturen, klare Zuständigkeiten und mehr Transparenz – genau daran arbeiten wir gemeinsam in dem Reformprozess, den ich vor knapp einem Jahr gestartet habe. Wir haben also nicht auf den Bericht gewartet. Das hat auch der Rechnungshof positiv gesehen. Seine Empfehlungen fließen in unsere Arbeit ein. Jetzt geht es mir darum, die Veränderungen konsequent umzusetzen. Genauso wichtig waren mir Benchmarks mit anderen vergleichbaren Institutionen, um die Reform starten zu können. Man macht zuerst eine Analyse und arbeitet die Ergebnisse dann strukturell ab.

Was ging schnell und wo wissen Sie schon jetzt, das wird dauern?

Das Generalsekretariat haben wir bereits halbiert. Wir reduzieren die Zahl der Abteilungen um ein Fünftel und legen Bereiche zusammen. Die Neuaufstellung der WKÖ setzen wir um. Dazu gehört leider auch der Abbau von rund 200 Vollzeitstellen. Das sind schwierige Entscheidungen, weil dahinter Menschen stehen.