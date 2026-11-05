Russische Spuren im Linzer Stahlgeschäft

Wie war der Käufer zu seinem Angebot gekommen? Hat es eine genaue wirtschaftliche und rechtliche Prüfung des Konzerns vor dem Kauf gegeben? Der belgische Unternehmer habe die für das Verkaufsangebot vorbereiteten Akten durchgesehen und auf dieser Grundlage sein Angebot erstellt, erklärt er. Eine Analyse der Mechel-Gruppe beziehungsweise von Mechel Service habe ihm vorgelegen. Wer sie verfasst habe, könne er nicht sicher sagen: „Ich weiß nicht, wer das erstellt hat. Ich glaube eine luxemburgische Firma.“

Mit Sanktionen sei er bereits vertraut gewesen. „Ich kannte das Thema Sanktionen bereits, weil ich ein Spezialist im Zusammenhang mit der Geopolitik bin.“ Dann fügt er hinzu: „Ich bin belgischer Staatsbürger und musste mich daher auch nicht mit dem Sanktionsthema beschäftigen, weil ich EU-Bürger bin.“

Die Käufergesellschaft war laut den niederländischen Konzernabschlüssen mit 1.000 Euro Stammkapital gegründet worden. Nach Zeugenaussagen war nicht einmal dieser Betrag eingezahlt worden. Für die Übernahme zum Preis von 75 Millionen Euro habe er dennoch keine externe Finanzierung benötigt, erklärt der Käufer: „Wie gesagt, die EUR 75 Mio. wurden gestundet, also ein gestundeter Kaufpreis. Es hat daher kein Erfordernis einer externen Finanzierung gegeben.“

Zur Fälligkeit des Oligarchen-Kredits macht er unterschiedliche Angaben. Zunächst spricht er von Raten über zehn Jahre. Später erklärt er: „Es handelt sich um eine gestundete Zahlung. Vorher ist nichts zu bezahlen. Vor den zehn Jahren sind keine Rückzahlungen zu leisten.“

Den Verzicht auf Zinsen begründet er ebenfalls mit den Sanktionen: Sie erlaubten keine Zinszahlungen an sanktionierte Personen.

Ein Anwalt hält ihm eine Stelle im niederländischen Abschluss vor. Dort ist die jährliche Rückzahlung an die Verfügbarkeit von Dividenden geknüpft. Der Käufer antwortet: „Es ist so, wenn es keine Dividenden gibt, gibt es keine Ausschüttung. Ich sehe da auch keinen Widerspruch.“

Für die Bezahlung nach zehn Jahren hafte er überdies persönlich. Ob er über die nötigen finanziellen Mittel verfüge, falls das Geschäftsergebnis des Unternehmens nicht ausreiche? „Wenn man möchte, kann man immer eine Finanzierung für die Bezahlung finden.“