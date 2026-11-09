Steiermark: 2 Jahre Landeshauptmann Kunasek – eine Bilanz

„Erfolgreiche Landeshauptleute schaffen es, die eigene Identität zur Landesidentität zu machen und umgekehrt“, sagt Politikanalyst Thomas Hofer. Michael Häupl und Erwin Pröll haben es vorgemacht, Mario Kunasek sei es nun ebenfalls gelungen, „die Landesidentität zu besetzen, sich aber wegzuducken, wenn es heikel wird. Stichwort: Gesundheitsbereich.“ Kunasek spiele mit dem Trend zu Personalisierung, gebe sich weniger hart, weniger harsch als Parteichef Herbert Kickl. „In Interviews softet er jede Kickl-Positionierung ab, wiewohl er ohne dessen Botschaften nicht dort wäre, wo er heute ist.“

Zur Befürchtung vieler, die FPÖ würde in Regierungsverantwortung jenen Gruppen zusetzen, die nicht in ihre Agenda passen, meint Hofer: „Einschnitte kommen nicht brachial, sondern subtil. Kürzungen für Sozialorganisationen begründet man mit dem allgemein notwendigen Sparkurs. Ähnliches würde ich für den Bund bei einer FPÖ-Regierung erwarten. Die Förderung für ums Überleben kämpfende Medien kann man kürzen und auf mehr Bezieher aufteilen, damit für alle weniger bleibt. Die Sozialpartnerschaft kann man Schritt für Schritt entmachten. Institutionen der Zivilgesellschaft sind oft auf öffentliche Gelder angewiesen, die man schrittweise zurückfahren kann. Das kreiert ein Klima, in dem man sich überlegt, wie hart man Kritik an der Regierung formuliert.“

Würde Mario Kunasek in den Bund wechseln, wenn die FPÖ ein freundlicheres Gesicht für Koalitionsverhandlungen sucht? „Nein“, meint Hofer, „er wird in der Steiermark bleiben, auch einen Manfred Haimbuchner in Oberösterreich und eine Marlene Svazek in Salzburg zieht es nicht nach Wien.“ Zudem kalkuliere die FPÖ für die Zeit nach der Nationalratswahl anders: „Die aktuell Handelnden der anderen Parteien sind nicht mehr da und Kickl denkt sich, wenn er 40 Prozent hat, kommt man an ihm ohnehin nicht mehr vorbei.“

Für die Zukunft Mario Kunaseks in der Steiermarkt sieht Hofer mit Blick auf die Schwäche der anderen Parteien „keinen Faktor, der seinen Erfolg auch nur annähernd bremsen könnte. Er ist erst einmal einzementiert.“ Kratzer bekommen könnte sein Image aber ausgerechnet dann, wenn die FPÖ ins Kanzleramt einzieht. „Auch Kickl wird das Budgetdefizit nicht wegbeamen und die Wirtschaft hochjazzen können. Die Höhenflüge der FPÖ durch die Unzufriedenen würden auf eine harte Probe gestellt, wenn sie nicht mehr den Bund als Sündenbock definieren kann.“