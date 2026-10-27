Nutella, Überraschungseier & Co: Ferrero feiert 80. Geburtstag

Der italienische Süßwarenkonzern Ferrero feiert sein 80-jähriges Bestehen und setzt auf neue Produkte, um bekannte Marken zu stärken und zusätzliche Geschäftsfelder zu erschließen. Von Nutella-Keksen bis zu Frühstückscerealien: Welche Neuheiten geplant sind und wie sich das Familienunternehmen seit 1946 entwickelt hat.
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Vom Haselnussaufstrich zur internationalen Süßwarenmarke: Der italienische Lebensmittelkonzern Ferrero feiert sein 80-jähriges Bestehen und setzt dabei auf neue Produkte und zusätzliche Geschäftsfelder. Bei einer Tagung in Mailand stellte das Unternehmen fünf Neuheiten für den italienischen und internationalen Markt vor. Sie sollen bekannte Marken stärken und neue Konsumanlässe erschließen.
Die vorgestellten Produkte betreffen die Marken Nutella, Wonka, Pocket Coffee und Eat Natural. Hinzu kommt das neue Keks Kinder Crunchy Cookies. „Vor 80 Jahren hat Ferrero in Alba begonnen, Produkte und Kategorien neu zu entwickeln. Dieser Innovationsgeist leitet das Unternehmen weiterhin“, sagte Fabrizio Gavelli, Präsident und Geschäftsführer der Ferrero-Vertriebstochter Ferrero Commerciale Italia.
Ferrero will auf dem Keksmarkt weiter wachsen
Zu den wichtigsten Neuheiten gehört Nutella Cookies, die ab November in Italien erhältlich sein sollen. Nach den 2019 eingeführten Nutella Biscuits ist es der zweite Vorstoß der Marke in den Keksmarkt. Mit „Pain au Nutella“ erweitert Ferrero zudem sein Angebot für das Frühstück. Die gefüllten Teigtaschen werden tiefgekühlt angeboten und können zu Hause im Ofen gebacken werden.
Auch die Marke Wonka erhält eine neue Produktlinie. Ende Oktober sollen zunächst in ausgewählten Geschäften sechs Süßwarenvarianten eingeführt werden. Dazu gehören Pralinen mit besonderen Füllungen, Vollmilchschokolade mit Karamellkern sowie Fruchtgummis und Produkte, die von den Oompa Loompas aus der Fantasiewelt der Schokoladenfabrik inspiriert sind. Auch die Marke Pocket Coffee baut sein Sortiment aus. Im Jänner 2027 soll zudem Eat Natural Granola auf den Markt kommen. Damit steigt Ferrero in das Segment der Frühstückscerealien ein.
Konzerngeschichte begann 1946 im Piemont
Ergänzt wird die Produktpalette durch Kinder Crunchy Cookies, ein knuspriges Keks mit Milchschokoladen- und Kakaostückchen. Nach dem Start im Außer-Haus-Geschäft im Frühjahr ist das Produkt seit September auch im regulären Einzelhandel erhältlich.
Die Geschichte Ferreros begann 1946 in der piemontesischen Stadt Alba. Der Konditor Pietro Ferrero entwickelte damals eine Haselnuss-Kakao-Masse, aus der sich das Geschäft des Familienunternehmens entwickelte. 1964 kam Nutella auf den Markt. Später folgten weitere bekannte Marken wie Kinder, Tic Tac und Ferrero Rocher. Heute gehören mehr als 50 Marken zu dem Konzern, der weltweit mehr als 60.000 Menschen beschäftigt und seine Produkte in über 170 Ländern vertreibt. Der konsolidierte Jahresumsatz beträgt rund 25 Milliarden Euro. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.