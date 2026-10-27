Nutella, Überraschungseier & Co: Ferrero feiert 80. Geburtstag

Vom Haselnussaufstrich zur internationalen Süßwarenmarke: Der italienische Lebensmittelkonzern Ferrero feiert sein 80-jähriges Bestehen und setzt dabei auf neue Produkte und zusätzliche Geschäftsfelder. Bei einer Tagung in Mailand stellte das Unternehmen fünf Neuheiten für den italienischen und internationalen Markt vor. Sie sollen bekannte Marken stärken und neue Konsumanlässe erschließen.

Die vorgestellten Produkte betreffen die Marken Nutella, Wonka, Pocket Coffee und Eat Natural. Hinzu kommt das neue Keks Kinder Crunchy Cookies. „Vor 80 Jahren hat Ferrero in Alba begonnen, Produkte und Kategorien neu zu entwickeln. Dieser Innovationsgeist leitet das Unternehmen weiterhin“, sagte Fabrizio Gavelli, Präsident und Geschäftsführer der Ferrero-Vertriebstochter Ferrero Commerciale Italia.