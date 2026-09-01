Shein: Wie der Fast-Fashion-Riese sein Geld verdient

Shein produziert seine Kleidung in China und vertreibt sie außerhalb der Volksrepublik. Der Modehändler bringt täglich mehrere tausend neue Kleidungsstücke seiner zehn Marken auf den Markt, die er ausschließlich über seine eigene Webseite verkauft. Er betreibt keine eigenen Fabriken, sondern arbeitet mit tausenden, hauptsächlich chinesischen Subunternehmern zusammen.

Das Unternehmen hat ein System entwickelt, um die Produktion rasch an die Nachfrage anzupassen. Dadurch liegt der Anteil unverkaufter Ware nach eigenen Angaben durchgängig im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Laut Börsenprospekt verfügte Shein per Ende Juni über 37 Warenlager in China, sechs in den USA, 18 in Europa und 11 in anderen Teilen der Welt.

Bei Werbung setzt Shein voll auf das Internet. Die Firma hat nach eigenen Angaben mehrere hundert Millionen Follower in den Sozialen Medien. Außerdem arbeitet Shein mit zahlreichen Influencern zusammen, die die Produkte auf Plattformen wie YouTube oder TikTok bewerben.