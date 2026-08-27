Gebauer & Griller entwickelt Datenkabel für die Raumfahrt

Das niederösterreichische Familienunternehmen Gebauer & Griller erweitert sein Geschäftsfeld um Raumfahrttechnologie. Im Rahmen des Projekts „GG goes 2Space“ entwickelt das Unternehmen Datenleitungen für Satellitenanwendungen.

Im Mittelpunkt steht die neue Datenleitung 2Space 251, die auf der im Automotive-Bereich etablierten 2Speed 251 basiert und Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht.