Monika Unterholzner: „Wir müssen Antworten auf die Hitze liefern“

Die Digitalisierung ist prinzipiell ein großes Thema. Wo ist es sinnvoll KI einzusetzen?

Wir sind gerade sehr intensiv dabei zu schauen, wo KI sinnvoll eingesetzt werden kann. Dort, wo die Stadtwerke über Daten verfügen, die sich mithilfe von KI besser verarbeiten lassen, haben wir deshalb auch eigene Lösungen gebaut. Das machen mittlerweile viele Unternehmen, sie schaffen innerhalb des eigenen Unternehmens eine geschlossene KI-Welt. Bei den konkreten Use Cases für KI-Anwendungen schauen wir uns unter anderem den Kundenbereich an. Wir haben viele Kundinnen und Kunden mit Migrationshintergrund. Eine naheliegende Anwendung sind daher KI-gestützte Übersetzungstools, mit denen wir sprachliche Barrieren deutlich leichter überwinden können.

Ein zweiter Bereich sind große Datenmengen, die sehr schnell von einer Datenquelle in eine andere übertragen werden sollen. Dafür setzen wir zunächst vor allem Robotics ein. Bei einer KI-Anwendung sind wir zunächst noch vorsichtig, weil wir KI nur dann einsetzen, wenn wir ganz sicher wissen, dass die Qualität passt.

Ein dritter Bereich, den wir uns derzeit genauer anschauen, ist Legal und Compliance. Für die Stadtwerke gibt es unglaublich viele rechtliche Regelungen, die sich laufend verändern – auf europäischer ebenso wie auf nationaler Ebene, etwa das Eisenbahngesetz oder an die ganzen Vorgaben im Energiebereich. Eine gut funktionierende KI-Lösung kann hier eine enorme Unterstützung sein.

Gibt es aber auch Bereiche, wo Sie KI raushalten wollen?

Wir setzen KI derzeit vor allem dort ein, wo wir mit nicht sensiblen Daten arbeiten. Was wir nicht machen, ist KI selbstständig unsere Daten weiterentwickeln oder verarbeiten zu lassen. Dafür ist es aus unserer Sicht noch zu früh. Da muss man dann in ein paar Jahren wieder darüber sprechen, wenn man sagt: Die KI-Tools sind sicher und funktionieren zuverlässig. Aber bei technischer Infrastruktur ist uns das derzeit noch zu riskant.

Wien ist eine sehr lebenswerte Stadt, und wurde zum Beispiel vom Economist dreimal in Folge als lebenswerteste Stadt der Welt gerankt. Jetzt hat uns Kopenhagen zum zweiten Mal überholt. Wie schmerzhaft war es diese Auszeichnung zu verlieren und ist es das Ziel wieder Spitzenreiter zu werden, oder interessieren Sie sich nicht für solche Rankings?

Wir freuen uns natürlich immer, wenn Wien bei solchen Rankings ganz vorne liegt. Viele Jahre war das auch eines unserer großen Highlights. Wir teilen uns die Spitze aber natürlich gerne mit Kopenhagen und waren heuer selbst dort, um uns anzuschauen, woran es liegen könnte, dass Kopenhagen diesmal vorne liegt. Ganz genau lässt sich aus unserer Sicht ohnehin nicht festmachen, warum eine Stadt in einem Jahr vor einer anderen liegt. Aber wir geben uns natürlich nicht geschlagen und schauen weiterhin, dass wir unser Bestes geben, damit wir in diesen Rankings wieder vorne liegen.

Das heißt das ist auf jeden Fall eine Motivation?

Es ist natürlich eine Motivation. Gerade im Austausch mit Kopenhagen lassen wir uns immer wieder inspirieren – und umgekehrt kommen sie auch zu uns. Ich habe gehört, dass sie heuer bei uns waren, unter anderem wegen des Themas sozialer Wohnbau. Gerade die Ergebnisse des Rankings zeigen ja, dass auch Kopenhagen beim Thema Wohnkosten vor Herausforderungen steht. Und da ist Wien aus meiner Sicht ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man mit sozialem Wohnbau und leistbarem Wohnen in einer wachsenden Metropole umgehen kann. Ohne den sozialen Wohnbau wären die Grundstücks- und Wohnungspreise längst in einer Dimension wie wir sie heute etwa aus München oder London kennen.

Wie stellen Sie sich das ideale Wien in der Zukunft vor?

Unsere Vorstellung von einem idealen Wien ist eine Stadt, in der wir eine nachhaltige und CO₂-freie Energieversorgung bereitstellen können – und genauso eine CO₂-freie und nachhaltige Wärmeversorgung. Gleichzeitig sollte der öffentliche Verkehr gemeinsam mit dem Fuß- und Radverkehr die beliebteste Form der Mobilität sein. Wir wollen aber auch die Logistik CO₂-frei gestalten. Das bedeutet, dass der Liefer- und Wirtschaftsverkehr sich dazu committet, sich in Wien CO₂-frei zu bewegen.

Das ist letztlich unsere Vorstellung: Wir wollen mit unserer Haltung vorangehen und Verantwortung dafür übernehmen, gemeinsam mit den anderen Einrichtungen der Stadt, wie Wien in Zukunft gestaltet und gemanagt wird – und wie lebenswert diese Stadt bleibt.